El Tenerife espera hoy una respuesta del Betis por Yanis

Cuando parecía que el CD Tenerife tenía ya los deberes hechos y se presentaba a los últimos días del mercado invernal sin ningún frente abierto, un nuevo episodio irrumpe en la mesa de trabajo de la comisión deportiva. Se trata de la posible cesión de Yanis Senhadji, futbolista que el representativo quiso en propiedad –le ofertó un contrato por cinco temporadas– y que se daba por perdido desde su renovación con el Real Betis. El caso es que el cuadro verdiblanco no ha cerrado aún la cesión a un Segunda de la que se habló con el hispano-argelino durante las conversaciones para la prórroga de su contrato. Y es ahí donde el conjunto chicharrero emerge como posible destino a falta de solo 72 horas para el cierre de la ventana.

El Tenerife ya se ha puesto en contacto con el agente del ariete, Álex Botines, así como con los jerarcas del Betis, con los que la relación es excelente y no se ha enturbiado por la competencia por Yanis. La decisión final depende de varios factores y la operación se presume compleja. Por un lado, porque una vez renovado, el futbolista no muestra ninguna prisa por dar el salto al profesionalismo. Es más, aún guarda la esperanza de que sea con el propio equipo sevillano a las órdenes de Manuel Pellegrini. Por otra parte, el Tenerife ha solicitado que se incluya en el posible contrato de préstamo una opción de compra, en la línea de las incluidas por Luismi Cruz o Roberto López. Y no parece que el Betis vaya a ponerlo fácil para que así sea. Hay otro factor, tal vez de menor relevancia, y es que también hay otros equipos de la Liga Hypermotion que han mostrado interés en el futbolista. A Burgos y Mirandés, que sonaron con fuerza para esta posibilidad, hay que unir en las últimas horas también al Alcorcón. En este sentido, en el Tenerife creen que Yanis se decantaría por venir a la Isla, toda vez que desde el pasado mes de noviembre ya hubo contactos en serio y el jugador pidió referencias que fueron inmejorables, hasta el punto de que se planteó muy en serio la opción de venir.

Senhadji se convertiría en el tercer ariete puro en una plantilla donde habría de convivir con dos delanteros contrastados como Enric Gallego y Ángel Rodríguez, con el hándicap de que Asier Garitano acostumbra a jugar con un sistema (4-2-3-1) donde solo tiene cabida un nueve. La intención de la comisión deportiva que encabezan Juan Guerrero y Mauro Pérez es fortalecer esta sensible demarcación por los problemas físicos o de fatiga que pudieren seguir en un puesto tan sensible, más todavía por la edad de los jugadores blanquiazules que habitan en esta parcela; y también porque tal vez puedan quedarse cortos de efectivos si las sanciones y lesiones aprietan en una temporada que desean que acabe con playoff.

Sea como fuere, el epígrafe Yanis es el último –y no se contemplan que aparezcan más– en un mercado donde el Tenerife dice haber satisfecho sus propósitos principales. El primero y fundamental, robustecer el ataque por las bandas con dos jugadores con experiencia en la categoría: Yanis Rahmani, cedido por el SD Eibar; y Álvaro Jiménez, a préstamo por el Cádiz. Ambos están siendo de rendimiento y aportación inmediata; y ya coincidieron juntos en la formación titular de Asier para el partido del pasado sábado en el Ciutat de Valencia. La otra gran intención fijada en la hoja de ruta de los blanquiazules era aligerar la nómina y desprenderse de aquellos futbolistas que estaban teniendo menor protagonismo. Así, salió Mo Dauda con destino Eldense y Elady Zorrilla puso rumbo al Huesca. El capítulo de cesiones se cerró con las de los canteranos Pablo Hernández y Alassan –ambos se fueron al Melilla– y el cambio de destino de Dani Selma (al Alcoyano).

En el tránsito desde diciembre a febrero, el Tenerife también negó dos salidas, las de Tomeu Nadal y Álvaro Romero, ambos con pretendientes. Dice Asier que se ha quedado conforme con la remodelación invernal, que ahora tiene mejor plantilla y más recursos que antes; y que empieza a hacerse a la idea de que «con estos futbolistas se va a competir hasta el final». Será así, a expensas aún de que la operación Senhadji pueda rematar definitivamente una reconstrucción en la que el club están muy satisfechos. Ahora, falta que los cambios den el efecto esperado y los registros numéricos mejoren. Esperando por el partido de este sábado ante el Andorra, el primero que el representativo disputará ya con el mercado cerrado. El plazo para dar altas y bajas finaliza el jueves a las 23:59 horas.