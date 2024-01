David Rodríguez: «Aquí me siento protagonista y tengo lo que en el Tenerife no»

La verdad es que muy bien. Me acoplé bien desde el inicio, los compañeros me acogieron de maravilla y, sabiendo que iba a ser un año entero fuera de casa, vine con la mentalidad de integrarme pronto, aportar y hacerme mejor futbolista. Pienso que es una cesión que me está sirviendo de mucho y que me va a seguir haciendo progresar.

¿Cree que puede suponer esta experiencia un punto de inflexión en su todavía incipiente carrera como futbolista?

Es una experiencia que sin duda yo recomendaría. Al final para mí era algo nuevo. Llevaba muchos años en el Tenerife y allí lo tengo todo: mi casa, mi familia, mis amigos... Irme era dejar todo eso atrás, pero también pelear por mi futuro. Me vine sabiendo que sería un año diferente, que a lo mejor presentaría complicaciones, pero en realidad está yendo todo a pedir de boca. Entramos ahora en el tramo final, en los últimos cinco meses, y con la intención de seguir por esta línea. Vienes con ese miedo de no saber qué te vas a encontrar, pero ha sido y está siendo todo positivo.

Cuando uno hace las maletas y sale, ¿lo hace con qué miedos o incertidumbres?

El de no saber cómo te va a ir, si vas a jugar, si no vas a hacerlo. Pero si quieres pelear por un futuro mejor, creo que en mi caso era un paso que debía dar.

¿La clave fue elegir bien el destino y no equivocarse?

Lo tengo claro. Tenía varias opciones sobre la mesa pero el Antequera me ganó. Tener a Yeremy aquí al lado y al pie del cañón es algo de agradecer. Él me garantizó que estaría a gusto desde el primer minuto; y es una de las mejores decisiones que he tomado.

¿Cuánto de diferente es jugar en el Tenerife a cuentagotas a hacerlo en cambio con asiduidad y confianza en el Antequera en Primera RFEF?

La confianza lo es todo. En el Tenerife fueron partidos contados con los dedos de una mano. Nunca noté la fe que tienen en mí aquí ahora. Allí jugaba saliendo del banquillo y no era igual, porque salías y tenías que demostrar mucho en poco tiempo. Creo que mi fútbol era un poco precipitado antes; ahora el rol es completamente distinto. He ganado en pausa, en tomar mejor las decisiones, en jugar con más criterio.

Además, en poco tiempo se ha metido en el bolsillo a la afición del Antequera.

Pero porque el rol es diferente. En el Tenerife me pegué dos meses sin poder jugar, ni con el filial ni con el primer equipo. Es verdad que en los entrenamientos te curtes porque estás al lado de profesionales de primer nivel, pero uno se hace futbolista jugando, equivocándose, aprendiendo del error... Y aquí me siento arropado por una afición, me siento protagonista. Tengo lo que allí no tenía.

Por sus palabras, ¿entiendo que se fue de la Isla entendiendo que podía haber sido protagonista en el Tenerife?

Sí, por creer que podía sí. Pero allí tenía mucha competencia y lo veía casi imposible. Al final, la cesión no ha sido un paso atrás. De ninguna manera. Me ha sentido para volver a sentirme futbolista.

Supongo que los entornos son también diferentes. En el Antequera tiene menos infraestructuras y facilidades, pero en todo caso sí ha encontrado una división muy competida y de mucho nivel. ¿Cómo es la Primera RFEF?

Aquí hay clubes potentes y históricos. Es verdad que en cuanto a instalaciones e infraestructuras la diferencia es grande. Pero eso lo sabía cuando vine. Este es un club de pueblo y obviamente se notan las distancias. Pero también te digo que tenemos las herramientas y los profesionales adecuados para sentirme a gusto. Lo importante es lo que tú dices. Es que miras los dos grupos y están Castellón, Ibiza, Deportivo de La Coruña... Habernos metido arriba y codearnos con los clubes más potentes de esta categoría es, sin exagerarte, algo así como estar haciendo historia en el Antequera.

¿El año que viene tiene dorsal garantizado con el Tenerife?

Sí, eso está acordado con el club y es lo que quiero: volver al equipo de mi tierra, a mi lugar, y quedarme por muchos años más.

Supongo que en la distancia seguirá la carrera de sus compañeros y amigos. ¿Cómo está viendo a Teto desde lejos?

Le conozco desde hace tiempo y sé que lo ha p asado mal. Cuando todo está bien, todos son elogios y mensajes de apoyo; cuando las cosas se tuerce, la dinámica cambia y ahí es donde el futbolista se tiene que hacer fuerte. Creo que ha salido mejor de este proceso, además con mucha ayuda por parte de todo el equipo. Me emocionó ver correr incluso a Soriano cuando marcó. Eso dice mucho de la persona que es Teto.

¿Creen que también los entornos deberían cuidar más al canterano?

Exactamente. Es que Teto está en su primer año de profesional, eh. Que si está ahí es porque se lo ha ganado. Pienso que ahora es cuando más paciencia hay que tener con él. Está creciendo a pasos agigantados. Con el derbi hizo un partidazo y no oí que se le diese tanta trascendencia como sí antes a los errores. En las malas es cuando más hay que apoyar.