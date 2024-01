¿Cómo están siendo sus primeros días en el CD Tenerife?

Han ido bien, todo muy rápido porque fue nada más llegar ya jugar mi primer partido. Luego entrenar, jugar, viajar, jugar otra vez... Son una pena los primeros resultados pero por mi parte contento de estar aquí, de haber debutado y empezar a adaptarme lo más rápido posible. Para eso han venido bien los primeros entrenamientos, sobre todo para saber a qué quiere jugar el míster.

Ya suma dos titularidades, ¿le han sorprendido que llegasen tan rápido?

Sí, pero yo estaba preparado. Quizá la incertidumbre de los últimos días en Eibar, la incomodidad de estar en el hotel y demás afectó un poco al tema físico. Los primeros días siempre son un poco caóticos, pero la mejor manera de alcanzar mi mejor nivel es jugando. En ese sentido el míster está confiando en mí y le estoy muy agradecido.

No sé si ha leído las últimas palabras de Joseba Etxeberria en EL DÍA. Venía a decirnos que su descarte en el Eibar no fue una cuestión de nivel, sino de exceso de jugadores en su demarcación. Uno de ellos, del peso específico y trascendencia de Stoichkov.

El míster me transmitió que confiaba en mí y que quería que me quedase, pero yo necesitaba más protagonismo y creo que aquí lo voy a tener si me lo trabajo en el campo. Nadie me va a regalar nada porque el puesto hay que ganárselo y hay mucho nivel en cualquier equipo de Segunda, pero espero mostrar mi mejor versión y darle rendimiento y respuesta a la apuesta que ha hecho el Tenerife por mí.

¿Le dio algún consejo o sugerencia Etxeberria antes de irse?

Sí. Hablamos de la ciudad, de dónde vivir, de la apuesta del Tenerife por las infraestructuras. Me habló muy bien de Santa Cruz como ciudad. Y conversamos también sobre el salto de calidad que había dado el club con la reforma de la Ciudad Deportiva. Todas sus referencias fueron positivas.

Entre haberse quedado acomodado con su salario, años de contrato y dorsal en el Eibar, ha apostado por arriesgar. ¿Cuánto de ambición hay en su decisión de firmar por el Tenerife?

Mucha, claro. Yo soy de Bilbao y allí vivía en casa, que a Eibar son 30 o 40 kilómetros. Allí estaba con mis padres, mi familia, mi gente... Lo he dejado todo atrás por esta nueva experiencia. Entonces, claro que hay riesgo. Y ambición, la de jugar al fútbol y demostrar que tengo nivel para hacer cosas en esta categoría. Si llego a estar en modo acomodado, me quedo en Eibar, habría tenido mis minutos en la segunda vuelta y ya está. Pero creo honestamente que he tomado la mejor decisión. De hecho, en unos días ya estoy jugando, disfrutando del estadio, de los compañeros... Pase lo que pase, no creo que me arrepienta de haber venido.

¿Y ve fuerte al Tenerife? Evidentemente, no está ahora en puestos de promoción, ¿pero le ve con virtudes para ser aspirante?

En Segunda es muy muy difícil ascender. No solo para el Tenerife. Fíjate en el caso del Eibar, que es de donde vengo yo. Dos temporadas seguidas siendo líderes, estando arriba... y lo pierdes todo al final. Equipos que bajan de Primera con presupuestos altísimos ven también que les cuesta una barbaridad. En esta competición no creo que nadie pueda decir o prometer: «hay que subir, sí o sí». Quizá un poco el que pudiera atreverse a decirlo es el Espanyol, por plantilla, historia y demás. Ellos sí pueden tener presión por subir. ¿Los demás? Pues todos tenemos nuestras opciones. Es verdad que vine y justo hubo dos malos resultados en casa, pero es que dos buenos consecutivos vuelven a llevarte arriba otra vez. No hay que alarmarse por los resultados en casa, sí espabilar la próxima vez que juguemos en el Heliodoro. La experiencia me dice que son la tranquilidad y la mentalidad ganadora lo que te lleva a los resultados. Y por supuesto que el proyecto me parece interesante, ambicioso y a la vez realista. Creo que lo están demostrando con sus decisiones y su forma de proceder desde el verano.

¿Y qué le ha llamado la atención en sus primeras horas y fechas en la Isla?

Veo un muy buen vestuario, un cuerpo técnico profesional y que me ha tratado bien desde que he llegado; y un Heliodoro majestuoso. El día de la eliminatoria con el Mallorca aluciné con el ambiente que había. La Ciudad Deportiva la he conocido estos días y he alucinado también. Es una instalación de Champions, eh. Entonces todo eso influye, primero para que tomes la decisión y luego para que te encuentres a gusto. Hablando con Mauro Pérez me contó un poco cuáles eran las intenciones, los objetivos y su idea conmigo. Mostró el interés que yo necesitaba. Tenía otras cosas, como sabréis de equipos por encima en la tabla, pero yo miré todo lo que engloba este club y este proyecto.

¿Cuál ha sido su primera impresión sobre los jugadores de su demarcación? Del grupo, ¿quién le ha sorprendido más?

Todos en general. A la mayoría los conocía por enfrentarme a ellos. Aquí en Segunda nos conocemos todos. El entrenamiento con ellos te confirma lo buenos que son y lo bueno que podemos llegar a ser como grupo. De hecho, este Tenerife ya ha sido líder. Me ha sorprendido mucho Jesús Belza y también, antes de irse, Alassan. Le vi buenas cosas.

Y viendo a la clasificación y tanto colapso por llegar a la sexta plaza, ¿cuántos aspirantes reales ve para jugar promoción?

Aquí en Segunda todo el mundo tiene prisa. Te diría que hay 12 equipos que se ven a sí mismos con opciones, o con urgencias por llegar ahí. La clave es la regularidad, la mentalidad como te decía antes. Aquí es fundamental no venirse abajo por dos malos resultados. Con una victoria, la visión te cambia. Cabeza fría, confianza... que el grupo ya ha demostrado que cuando ha tenido momentos buenos, es un grupo con nivel playoff.

La semana previa al partido de Valencia fue muy dura para el míster, con críticas muy ácidas por el mal juego que él dice tolerar y acatar. ¿Cómo le ve?

Yo ya antes de venir lo miré y analicé todo. Me parece un gran entrenador con un estilo muy definido. Aquí por la forma de jugar y por lo que gusta aquí en la Isla, mi fútbol puede venir bien. Me decían que se necesitaba a alguien que jugase por fuera y me convencieron. Imagino que para el ser humano no es fácil gestionar una serie de resultados y críticas así, pero le he visto tranquilo y enfocado. Al final, no nos podemos descentrar por lo que venga de fuera. Ni volvernos locos. Es que fíjate el día del Sporting.

¿A qué se refiere?

Iban terceros y en la primera mitad fuimos superiores, encajamos el 1-1 y es equivocación nuestra habernos descentrado después. Creo que no supimos manejar las emociones, nos faltó sangre fría... Que sí, que el gol en contra duele, pero seamos más analíticos, tengamos cabeza fría. Qué nivel tenemos para pelear contra todos.

"Lo que peor llevo es mi miedo al avión"

¿Cómo le convencieron?

Con mi agente hicimos un estudio a fondo de la plantilla y todas las referencias fueron buenas. No hubo mucho que pensar. En cuanto salió la opción Tenerife, la prioricé. Pese a mi miedo por el avión.

Y eso que solo lleva un viaje a la Península.

El miedo no es a las horas de viaje; si fuera en bus, sin problema. Es más un tema personal con los aviones, que no me gustan.

¿Busca estabilidad con esta nueva etapa? De hecho, si el club asciende, usted se queda y además se supone que por varios años.

Es verdad que cuando firmo por el Almería me ficha una directiva por tres años y justo al llegar llegan los saudís y todos los fichajes de la anterior administración se van fuera. Es ahí cuando no tuve la suerte de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Pero en Eibar sí que iba ya para tres temporadas. Y salgo porque quería salir. O sea, que no es la estabilidad algo que me obsesione.

¿Y la cláusula de compra?

Ojalá se tenga que dar.

¿Impresiona el Heliodoro?

Es uno de los campos más difíciles de la categoría, por lo menos cuando yo solía venir lo veía así. Es un estadio grande y con un ambiente grande. Tenemos que conseguir que sea un fortín otra vez.