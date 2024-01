Asier Garitano, entrenador del CD Tenerife, tenía anoche la sensación de «oportunidad perdida para haber cortado la racha» de malos resultados para el representativo, al que aún se le resiste el primer triunfo liguero de la segunda vuelta.

«Lo hemos tenido y se nos ha ido una importante ocasión para acercarnos a un equipo que estaba marcando la zona del playoff. La primera mitad ha sido muy igualada y con balón nos ha costado; las ocasiones de ellos las hemos generado nosotros, pero luego la segunda ha sido otra historia», determinó el jefe del banquillo blanquiazul, más contento con la imagen ofrecida que con el resultado final.

«Era un partido para ponernos 0-1 con la que ha sacado Andrés Fernández en la misma línea. La sensación era que íbamos a marcar», adujo el profesional vasco. «Hemos generado oportunidades y del 45 al 70 hemos cuajado muy buenos minutos en el campo de un equipo importante. Nos ha faltado solo lo más importante, el gol, más en un estadio difícil y ante un rival que es de los mejores. Veníamos a visitar a un Levante en buena dinámica», ensalzó. «En las dos ocasiones en liga [en el Heliodoro y en el Ciutat de Valencia] hemos empatado con ellos y en ambas hemos podido ganar», fue otro de sus mensajes.

En todo caso, Garitano quiso extraer lecturas optimistas de la puesta en escena del representativo, con buena actuación individual de los nuevos fichajes y algunas señales para el optimismo y la esperanza.

«El lado positivo es haber cortado la racha. A ver si este punto es un paso adelante para poder coger carrerilla. Creí que podríamos sacar el partido adelante, pero ya con uno menos han venido los fantasmas de las derrotas anteriores y pudo llegar la tercera porque enfrente teníamos a un equipo con mucho potencial, que es muy bueno», sugirió.

«El fútbol son dinámicas y estados de ánimo que te dan más pausa para tener más precisión y puntería. El de hoy [por ayer] no era un partido sencillo para nosotros y hemos competido bien. No deja de ser un punto cuando crees que podías haber sumado tres. Pero ahora nos hace falta una continuidad de resultados. Mantendremos esta línea e iremos a nuestra casa, donde últimamente no hemos sido capaces de ganar», añadió.

A la hora de corregir y subsanar determinados errores cometidos, el entrenador blanquiazul fue rotundo: «Sí me preocupan situaciones como la del primer tiempo, cuando un córner a nuestro favor se convierte en ocasión para ellos. Es algo que ya nos costó caro en el partido contra el Elche en su campo. En la segunda mitad sí hemos estado mejor, hemos atacado más veces y hemos dominado al rival en campo contrario».

Para acabar, dejó claro que no espera más movimientos en la ventana invernal, que echa el cierre a la medianoche del miércoles. «Faltan tres o cuatro días y me hago a la idea de que con esta plantilla vamos a acabar la temporada. Y yo la verdad es que estoy contento con la incorporación de estos jugadores, que son diferentes y nos dan muchas cosas», adujo en velada referencia a Álvaro Jiménez y Yanis Rahmani, que ya han adquirido la condición de titulares.

«Nos dan centros a pierna natural, velocidad, uno para uno... Además Waldo Rubio va a ir más y creo que puede hacer un final de temporada bueno», señaló. El último mensaje del míster fue para desprender positividad. «El sábado próximo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas volver a ganar» concluyó.