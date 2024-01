No es que el puesto de Asier Garitano dependa de lo que acontezca hoy en Orriols, pero su crédito sí quedaría gravemente debilitado en caso de un nuevo tropiezo, que sería en liga el tercero consecutivo. Con el entrenador en el centro del foco, dañada su reputación por la mala serie de resultados recientes, el CD Tenerife buscará este sábado (20:00 horas) su primer triunfo liguero del año nuevo y aproximarse nuevamente a los puestos de privilegio. La linde que separa la zona noble de la séptima plaza la marca justamente el Levante, equipo que trata de reponerse de su traumática derrota del curso pasado al epílogo de la final de la promoción. Un amargo tránsito del que pueden hablar en primera persona algunos futbolistas blanquiazules, y tantos otros que en otras latitudes sufrieran lo que es quedarse sin ascenso en el último momento del día. Al año siguiente cuesta, y así lo está sufriendo en sus carnes el equipo granota.

A Garitano se le piden soluciones y podría ofrecerlas a través de algunos cambios en el once. A estas alturas de semana es difícil descifrar si abogará por un giro copernicano o se mantendrá fiel a su sistema predilecto (4-2-3-1), pero en su confección no podrá contar esta vez con el polifuncional Sergio González, baja por acumulación de tarjetas. En cambio sí recupera a Aitor Sanz y a Bodiger–uno de los dos jugará seguro– y no es descartable incluso que confluyan juntos en el once, como así ocurrió ante Leganés y Las Palmas. Tras desperdiciar dos oportunidades de sumar ante Elche y Sporting, presuntos rivales directos, en la acera del representativo confían en que la tercera sí sea la vencida. Las características del Levante invitan al optimismo, pues puede darse un guion como el de los partidos victoriosos en Huesca, Andorra o Elda, de momento las únicas tres conquistas a domicilio para el Tenerife, que necesita como el oxígeno mejorar sus dígitos anotadores y su robustez para proteger ventajas. No en vano, en dos de sus últimos tres partidos logró ponerse por delante (en Leganés y contra el Sporting) y acabó sin el codiciado botín de la victoria. En cuanto al rival, solo dos equipos fueron capaces de desvencijarle en su feudo. Curiosamente ambos lo hicieron a lo grande, anotando cuatro goles en el Ciutat de Valencia: 1-4 el Espanyol y 2-4 el Racing. Un dato elocuente para detectar la imperiosa necesidad de ser efectivo y agresivo para tumbar a los de Calleja, que vienen de dejarse dos puntos con el Huesca.

Garitano ha manifestado en las últimas fechas que se siente con fuerzas para revertir la situación y ha declarado tolerancia máxima a las críticas. Así lo demuestra en el talante para encajarlas y también en el día a día, donde los futbolistas con los que comparte entrenamientos y partidos le respaldan plenamente, como así han hecho todos los que han podido expresarse esta semana para posicionarse contrarios a un cese que la directiva no contempla. Lo que ocurre es que para disipar dudas y debates solo vale el triunfo. O sea, volver a los orígenes y recuperar –de forma urgente– la mejor versión de los blanquiazules.