Hay vasos comunicantes invisibles entre el Heliodoro Rodríguez López y el Ciutat de Valencia o, mejor dicho, es que el Levante se fija mucho en los futbolistas que antes cuajan y triunfan en Tenerife. La Isla es una plaza complicada, así que aquellos que salen fortalecidos de su tránsito por el representativo entran automáticamente en la lista de deseados de los clubes candidatos y de entornos exigentes como lo es el cuadro granota, que busca el ascenso exprés a la máxima categoría después de quedarse a las puertas el año pasado. Tres exblanquiazules confían en conseguirlo y en todos los casos hay un elocuente denominador común: hubo un momento en el que pudieron renovar sus votos por el representativo. Y no lo hicieron.

Álex Muñoz Miquel (Alicante, 1994) responde sin un ápice de rencor o malas palabras cuando se le pregunta por el Tenerife. «Es un club al que siempre le desearé lo mejor», afirma, disponible para la cita de esta noche tras faltar en alguno de los primeros partidos tras el parón. «Tenemos muchas de ganas de afrontar la segunda vuelta. Ya el año pasado estuvo todo muy competido, pero esta temporada más. Las plantillas están compensadas, equilibradas y tienen mucho potencial. Los que hemos jugado muchos partidos en Segunda sabemos que ganas dos y te metes arriba; todo se decidirá en las últimas jornadas», avisa, sin descartar –ni mucho menos– al equipo de Garitano.

«Obviamente sigo mucho al Tenerife desde que salí de allí. Pienso que la Copa ha podido pasarles factura porque acumulas más fatiga de la necesaria, sobre todo a la vuelta de Navidades. Pero sigue teniendo una gran plantilla. Pienso que van a pelear hasta el final y que son candidatos a jugar playoff», opina el polifuncional defensa, que en Orriols ejerce como central la mayoría de las veces.

«Me acuerdo de Aitor Sanz, Sipcic, Sergio González, Enric, Soriano... La base se mantiene bastante bien. Creo que la columna vertebral es sólida y además ha habido muchas renovaciones para afianzarla. Pienso que aciertan porque son jugadores fiables, con un rendimiento sólido y que les va a permitir por luchar por cosas buenas», aduce desde el elogio a los que fueron sus compañeros.

«La plantilla tiene buen físico, ganan muchos segundos duelos... El partido pasa por estar concentrados. Tenemos la obligación de estar arriba y sabemos que los partidos de casa son prácticamente imprescindibles», comenta el zaguero. En idéntica línea se manifiesta Iván Romero de Ávila, que llegó al Tenerife a préstamo por el Sevilla y estuvo tentado por el consejero Juan Guerrero para ampliar su estadía y quedarse. «Guardo muy buenos recuerdos de la Isla, del entorno y por supuesto de la afición», reconoce.

En la línea que Muñoz, sugiere que «es una locura» el colapso que hay en la clasificación de la Hypermotion, donde «hay muchos candidatos y apenas tres plazas para ascender a Primera». Para Iván, el Tenerife ha de ser uno de esos aspirantes hasta el final. «No nos fiamos de la posición que ocupan en la tabla; tienen muy buenos argumentos y algunos futbolistas los conozco bien», argumenta.

El tercero de los exblanquiazules que hoy podría comparecer sobre el verde de Orriols es Dani Gómez. En el Rodríguez López dejó buen pálpito durante la estancia de Víctor Moreno en la dirección deportiva y más tarde fue Juan Guerrero quien quiso repescarlo en su primer mercado. El madrileño prefirió seguir en el Espanyol, su club de entonces, cuando parecía claro que habría de bajar un escalón para volver a sentirse protagonista. Algo que sí ocurre en un Levante al que ve «mimbres» para hacer grandes cosas, si bien apela igualmente a la paciencia. En cuanto al Tenerife, elogia a su afición, al vestuario, la robustez del proyecto y también destaca «el deseo lógico de querer volver» a la división de oro, que no pisan desde hace 14 años.

Son jugadores unidos por su pasado tinerfeñista, por la huella que dejaron durante su paso por el Heliodoro y también por su afán de crecer. Para alcanzar la gloria del ascenso que persiguen durante este mismo curso entienden «muy importante» la contienda de hoy, que califican de alta dificultad. «El estilo de ellos es diferente; son más de transiciones que nosotros, muy verticales y con mucha calidad», previene Álex. «Es un club que me dio mucho y al que le desearé siempre lo mejor. La mía allí fue una bonita etapa donde además marqué goles que aquí me recuerdan. De hecho, me bromean y me retan a ver cuándo marco uno de esos», comenta el central, que con Baraja hizo también de lateral. Gómez, entretanto, apela a la «máxima igualdad» que hay en España para no dar por descontado ningún resultado, aunque obviamente apuesta por su Levante mientras desea al Tenerife –igual que Álex o Romero– que «llegue pronto adonde busca y se merece». El caso es que hoy confluyen dos voluntades y la de ellos, exblanquiazules que se pasaron al granota, es que triunfe su Levante.