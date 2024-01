A muchos pudo sorprender que el CD Tenerife firmase en el mercado de invierno a un futbolista declarado prescindible por un supuesto rival directo como el Eibar. Pero fue una cuestión de exceso de jugadores en su demarcación, en ningún caso un problema de nivel o implicación. Lo subraya en conversación con EL DÍA Joseba Etxeberria, quien públicamente desea lo mejor al profesional franco argelino, que ha firmado por seis meses y con obligación de compra en caso de ascenso.

«A Yanis ya lo conocía de la cantera del Athletic, de Lezama. Es un jugador con nivel en la categoría, pero hablé con él por una serie de circunstancias. Es que coincidía en que uno de los mejores futbolistas de la categoría –en alusión a Stoichkov– juega en su demarcación, que quedaba bien cubierta con la recuperación de Konrad de la Fuente. Él veía bien salir y me alegro de que haya elegido un destino tan bonito como Tenerife» precisa el técnico de los armeros.

«Tenemos ya dos falsos extremos como Ager Aketxe y Stoichkov; y tenemos otros más puros como Corpas o Konrad. Y al final había overbooking, esa es la verdad. Hablamos del tema y creo que ha sido lo mejor para él, para que pueda tener sus minutos y demostrar su nivel en la categoría», añade Joseba.

A la hora de describirlo, lo hace como «un un extremo puro, regateador, dinámico... que se adapta mejor a pierna natural izquierda, aunque conoce tambien la derecha». «Es más extremo en su banda. Es incisivo, muy persistente, un jugador que siempre lo intenta y no cesa en el empeño», completa Etxeberria.

Durante la conversación, el exblanquiazul se detiene en otro de los puntos fuertes y tal vez más desconocidos del fútbol de Rahmani, que pasó por otros clubes españoles antes de desembarcar en el Eibar. «Yo destacaría también el juego aéreo. No deja de ser un extremo habilidoso, pero lo compatibiliza con un buen dominio de esa otra faceta. Ya le dije en la despedida que le deseo lo mejor con el Tenerife y ojalá pueda triunfar en la Isla», repite su exentrenador.

El técnico de Yanis en esta última etapa ya le ha advertido de que la Isla es un sitio donde se respira fútbol y se busca con ahínco el regreso por la vía rápida a la categoría de oro, un objetivo que comparten con el Eibar. «Ya le comenté que es una plaza exigente porque ansian el ascenso. Es un club histórico y referente en el fútbol español, pero en ese aspecto Rahmani se va a adaptar bien. Tiene mucha personalidad y es ambicioso, como ha reflejado en sus declaraciones. Pienso que ha elegido bien», aduce. Y es que fue el propio dorsal 11 blanquiazul –hereda el de Mo Dauda– el que manifestó en su presentación que viene a Tenerife porque pretende una mayor cuota de minutos y protagonismo. De hecho, ya los está teniendo y fue titular en el último compromiso liguero con el Sporting.

En cuanto a la marcha de la competición, Etxeberria incide en la máxima igualdad y en la tendencia a las sorpresas en la mayoría de jornadas de la ahora llamada Liga Hypermotion. «Sabemos que es una competición muy igualada, que no hay tanta diferencia entre los de arriba y abajo. Además es un torneo largo. Una de las claves es controlar un poco las emociones para, a su vez, gestionar las dinámicas. Cuando va todo bien, no pensar que está todo hecho; y cuando se tuercen los resultados, que no entre el dramatismo», receta Etxeberria, que pasó por la traumática experiencia de un despido en el Tenerife en la jornada quinta.

En relación a su Eibar, agradece que hayan tenido paciencia desde todas las esferas y estamentos del club: «Analizando la primera vuelta, por ejemplo, tuvimos tres fases. Una primera en la que no ganábamos, la segunda en la que dimos nuestro mejor nivel... y ahora una más reciente de buen juego, pero sin tanto gen competitivo. Cometíamos errores absurdos y penaltis de los que queremos escapar. Ahora, el comienzo de la segunda parte del campeonato sí está siendo francamente bueno», analiza. Sin entrar en demasiados detalles en relación a su etapa en la Isla, sí precisa que el trato de la afición y el entorno fue siempre modélico. «A mí me trataron como si estuviera en casa», resume.

Y sin hacer pronósticos para lo que falta, avisa de que pueden darse aún giros copernicanos en la clasificación. «Queda un mundo. 20 partidos son 60 puntos en juego, hay muchísima igualdad. Es que ganas dos partidos seguidos y te pones cerca del ascenso directo, como nos ha ocurrido a nosotros», sugiere para cerrar.