Alassan Gutiérrez jugará lo que queda de temporada en el Melilla, penúltimo clasificado del Grupo 2 de Primera RFEF. Allí será recibido por otro canterano cedido recientemente por el Tenerife, Pablo Hernández, que fue inscrito el pasado verano con ficha profesional. Los dos volverán al equipo blanquiazul en verano con la intención de ganarse un hueco en la primera plantilla.

Con un significativo «vamos» respondió Pablo, en redes sociales, a la noticia del pase de Alassan a un Melilla en el que el centrocampista ya ha tenido minutos. Se estrenó como suplente el 14 de enero ante el Real Murcia y fue titular en la visita al Algeciras. Ahora tendrá la compañía de su paisano Alassan, que también buscará rodaje a las órdenes del técnico Juan Sabas, sí, el que fuera futbolista del Atlético o Betis.

La salida de Alassan se veía venir. De hecho, no entró en las dos últimas convocatorias del Tenerife, las correspondientes a los encuentros con el Mallorca y el Sporting. Hasta ese momento había sido habitual en los entrenamientos del primer equipo y en las citaciones de Asier Garitano. Es más, el extremo llegó a ser titular dos veces esta temporada, con el Compostela y el Cartagena como rivales, en Copa del Rey y Liga. Su recorrido en la primera vuelta del calendario fue de once partidos jugados y 325 minutos.

En sus últimas ruedas de prensa, Garitano se había mostrado partidario de no dejar escapar a Alassan en el mercado de enero. «Estoy contento con lo que está aportando», admitió en su día sin pasar por alto que, en un momento dado, también podría ser una ayuda para el filial en su intento de subir a Segunda RFEF.

Pero, en teoría, su protagonismo en el primer equipo iba a bajar en la segunda vuelta como consecuencia de la incorporación al grupo de dos especialistas en atacar por los costados, Álvaro Jiménez y Yanis Rahmani.

La de Alassan es la tercera cesión de un futbolista del Tenerife a otro club que se firma este mes, después de la mencionada de Pablo Hernández al Melilla y la de Mo Dauda al Eldense. En realidad, serían cuatro, dado que Dani Selma cambió de destino y pasó del San Fernando al Alcoyano.

Con una semana por delante para que se cierre la ventana de invierno, el Tenerife ya ha adelantado casi todo el trabajo. Uno de los pocos asuntos pendientes que tiene es la más que probable marcha de Elady Zorrilla a préstamo. El extremo jienense, que tiene contrato por una campaña más, ya sabe que en el club prefieren que siga su carrera en otro equipo, al menos hasta el final del presente ejercicio, y él no ha puesto pegas, siempre y cuando le convenza la alternativa que se le presente. Sí parece claro que Asier Garitano no cuenta con este jugador. No ha sido convocado en ninguno de los partidos del año 2024. Ya han preguntado por su situación varios clubes de Primera RFEF y alguno de LaLiga Hypermotion, que es donde le gustaría jugar.

En la corriente de ofertas del mercado de enero también ha sido tocado Tomeu Nadal, aunque su situación es diferente a la de Elady. El portero sí entra en los planes de Asier Garitano, aunque su participación se haya reducido a la Copa del Rey y, en principio, no vaya a tener oportunidades en la Liga. Pero hay otro club, un Albacete en el que ya jugó, que está buscando un guardameta y ha pensado en él, informó Cope. Se supone que no saldrá.