De los 22 goles que marcó el CD Tenerife en la 23 primeras jornadas de Liga, dos fueron aportados por jugadores que, en principio, no están llamados a asumir esa responsabilidad, es decir, por futbolistas que no son especialistas o que no suelen ocupar puestos del frente de ataque. Dicho de otra manera, esos dos aciertos tuvieron la firma de goleadores de segunda línea.

La primera excepción llegó de la mano, o de las botas, de Jérémy Mellot el 28 de octubre de 2023. Ese día, el Tenerife se adelantó en el estadio Martínez Valero con un potente remate del lateral derecho que se coló cerca del palo de la portería defendida por Miguel San Román. La valiosa ayuda del francés no sirvió para que los blanquiazules sumaran en el Elche. Los locales acabaron remontando ese 0-1. Alexandre Corredera cogió el relevo el pasado sábado. El centrocampista ejerció de llegador para aprovechar un centro de Medrano y batir a Rubén Yáñez, guardameta del Sporting. Como en el caso anterior, el rival volteó la situación para quedarse con los tres puntos. El gerundense llevaba sin vivir un momento como ese desde comienzos de octubre de 2021, cuando encarriló un triunfo del Tenerife en Huesca. En realidad, la experiencia del sábado fue única, ya que todavía no había anotado en la Isla. Son los únicos goles añadidos a la estadística de esta temporada en Liga por blanquiazules que no son extremos, mediapuntas o delanteros. Si se amplía la búsqueda a la Copa, aparecen más invitados sorpresa a la producción ofensiva. El Tenerife no habría eliminado al Deportivo en la segunda ronda sin la puntería en el área contraria del lateral Nacho Martínez (1-1) y del central y también mediocentro Sergio González (2-3). El cartagenero decantó el duelo en la última jugada de la prórroga, cuando la tanda de penaltis ya parecía inevitable. En la misma competición, pero ya en los dieciseisavos de final, fue José Amo el que irrumpió para poner patas arriba un derbi que se resolvió a favor del equipo tinerfeño. El central marcó en el minuto 4 y entró así en la historia de los clásicos. Volviendo a la Liga, el papel de los defensas y centrocampistas en este apartado está siendo más bien discreto, si se comparan los números del presente ejercicio con los de otras temporadas en Segunda División desde el regreso del club a esta categoría en 2013. Sin ir muy lejos, el curso pasado ya habían visto portería a estas alturas José Ángel Jurado, Aitor Sanz, Nacho y Jérémy Mellot, con una diana cada uno. La cifra llegó a ser incluso mayor en el ejercicio anterior gracias a la pegada de Míchel Herrero (2), Álex Corredera (2), Álex Muñoz y un Mellot acostumbrado a finalizar con éxito una jugada de ataque cada año. En la 19/20, Álex Muñoz (2), Aitor, Mazan y Luis Milla ya le habían hecho la competencia a los delanteros antes de la jornada veinticuatro. En el mismo tramo de la Liga 18/19, los goles procedentes de la segunda línea llevaron la rúbrica de Jorge Sáenz (3), Aveldaño, Luis Milla y Bryan Acost, para un total de siete tantos, una cifra que representa el techo dentro de la última década, a la par que la temporada 13/14, en la que se animaron Carlos Ruiz (2), Ricardo (2), Iñigo Ros (2) y Bruno González. En medio, seis goles en la Liga 14/15 –tres de Vitolo y uno de Aitor Sanz, Cristo Martín y Quique Rivero–, cuatro en la 15/16 –dos de Aitor Sanz y uno de Carlos Ruiz y Germán– y tres en la 16/17 –Aitor Sanz, Germán Sánchez y Jorge Sáenz–. Amo, el más insistente Entre los jugadores del Tenerife que no ocupan puestos de ataque, el que más veces ha tirado a puerta es el central José Amo (10), según la base de datos de LaLiga. De esos intentos, dos fueron bien dirigidos y ninguno entró. No queda muy lejos Alexandre Corredera, con nueve disparos, seis entre los palos. El siguiente de la lista es Nacho Martínez, con siete y tres. A partir de ahí, Sergio González (6 y 2), Aitor Sanz (4 y 2), Aitor Buñuel (3 y 1), Fernando Medrano (3 y 1), Nikola Sipcic (2 y 2), Mellot (2 y 1), Bodiger (2 y 1) y José León (1 y 0).