«Es algo que creo que puedo aportar. Por la manera que jugamos y la libertad que me da el míster, hay opciones... y va a llegar». Fue la profecía de Álex Corredera en noviembre del año pasado en las páginas de EL DÍA. Se hizo de rogar, pero el catalán hizo traca y además fue en el Heliodoro, escenario donde el gol se le resistía. La pena fue que el acierto del mediocampista blanquiazul resultase estéril y no valiese para sumar puntos. Hasta la fecha, el 10 tinerfeñista solo había anotado con el representativo a domicilio: en la jornada inaugural de la campaña 21/22 en Fuenlabrada, in extremis y para dar la victoria; y en El Alcoraz frente al Huesca, también en el mismo curso.

Después de la difícil campaña pasada, en la que tuvo que convivir con molestias y pasó por el quirófano, Corredera se había fijado «como un propósito personal ayudar también con goles», y el anotado ante el Sporting abre su cuenta particular y amplía la nómina de futbolistas del equipo que ya han visto puerta. En la Hypermotion, el de Sant Joan de les Abadesses se suma a Ángel, Enric Gallego, Mellot, Teto, Roberto López... Esta vez fue titular a la vera de Sergio González. Asier Garitano recuperaba así una pareja por la que no había apostado en la sala de máquinas ni al cierre del año pasado en Leganés, ni en los partidos inmediatamente posteriores al parón invernal. Con todo, Corredera sigue siendo de los futbolistas de campo con mayor número de titularidades en liga (20) y suma más minutos (superó ayer los 1.800). El desconsuelo, para él y para el resto, es que el representativo haya entrado en barrena: solo ocho puntos de los últimos 30. La crisis es innegable.