Garitano: "No se va a parecer al derbi"

Nueve días después de eliminar a la UD Las Palmas de la Copa del Rey, el Tenerife regresa al lugar del triunfo, el Heliodoro Rodríguez López, con la intención de repetir la hazaña, de nuevo contra un Primera División, el Real Mallorca, y con el pase a cuartos de final como premio. El envoltorio está claro, pero no tanto el contenido. Ya se verá. A modo de anticipo, Asier Garitano avanzó que el duelo con el equipo balear no se va a parecer a un derbi que los blanquiazules resolvieron por la vía rápida gracias a dos tempraneros goles.

El técnico del Tenerife justificó su vaticinio recordando que se trata de dos rivales diferentes en la manera de entender el juego. Aunque sí tienen en común factores como el «nivel» futbolístico y el «ritmo», Asier insistió en que el Mallorca «no tiene nada que ver»con la Unión Deportiva. «Es otra forma de ver el fútbol», aseguró.

Sin entrar en detalles, destacó que el conjunto preparado por Javier Aguirre es «muy equilibrado» y «sabe a lo que juega». Además, advirtio que «es intenso», sabe cómo hacerle «daño» a sus oponentes y está acostumbrado a utilizar «diferentes dibujos» en un mismo partido, aunque normalmente los inicia con una defensa de cinco. Por si todo esto no fuera suficiente, también es «poderoso en las áreas», tal como demuestran sus últimos resultados. «Les generan poco», dijo antes de recordar que salió del Metropolitano y del Bernabéu con derrotas por la mínima. Aparte de todo eso, apuntó que en su puesta en escena «tampoco se va a exponer en exceso», por lo que obligará al Tenerife a proponer algo para intentar marcar.

Con todos estos argumentos, Garitano compartió su deseo de que ocurran «pocas cosas» y que lo que pase beneficie a su equipo. «Intentaremos contrarrestar», dijo con la intención de «molestar» una vez más a un rival de Primera.

El Tenerife volverá a competir tras el patinazo sufrido en casa ante el Elche en Liga, el pasado sábado. «El grupo quedó fastidiado el primer día, pero tampoco hemos tenido tiempo para pensar, porque tenemos una gran oportunidad y es algo que hemos buscado», remarcó el guipuzcoano poniendo de relieve la voluntad de los blanquiazules de ser protagonistas en la Copa del Rey. «Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para poder tener otro partido», afirmó pensando en una teórica presencia en los cuartos de final.

En la elección de los integrantes de la alineación no se verá condicionado por el inconveniente de no poder contar en el encuentro de Liga ante el Sporting con Aitor Sanz ni Yann Bodiger, por sanción. «Esa circunstancia no tendrá nada que ver; vamos a preparar la eliminatoria pensando en los que mejor puedan estar», indicó sin desvelar si le dará continuidad a esa pareja de mediocentros o si se decantará por la alternativa, Sergio González y Alexandre Corredera, llamada a ser titular el sábado.

Igualmente dejó en el aire la inclusión en la convocatoria del recién fichado Yanis Rahmani, cedido por el Eibar hasta junio. «Acaba de llegar y es un buen chaval, pero hay que esperar al tema del papeleo», señaló refiriéndose a la inscripción del franco-argelino.

Asier no pasó por alto el interés que sigue despertando el equipo en su entorno. «Eso es algo que no falla. Lo tenemos y queremos que siga siendo así. La gente es la piedra angular del Tenerife. Y cada semana diremos lo mismo. Podemos jugar mejor o peor, pero la que no falla es la afición», finalizó.