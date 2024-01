El jefe del banquillo blanquiazul, Asier Garitano, quiso ayer deslindar el gran esfuerzo realizado en la Copa del Rey frente a Las Palmas y la pobre actuación del representativo ayer. Sin apenas chutar a portería ni generar peligro ante el Elche, el Tenerife volvió a las andadas y firmó una de sus versiones más grises de todo el curso. «Pero la idea era la misma», verbalizó Asier Garitano, quien lamentó que el partido frente a un rival directo –que además se adjudicó el average particular– se saldara de esta manera, con una derrota dolorosa y una imagen muy penosa.

«La idea era la misma que el domingo pasado: intentar empezar muy fuertes, apretando alto, jugando en campo rival y buscando generar para ponernos por delante», relató. «Pero ha ocurrido sido todo lo contrario y en la primera acción, a los tres minutos de juego, recibimos el gol contra un equipo que te lleva a duelos individuales y te hace grande el campo. Nos ha costado generar situaciones de superioridad y cuando el portero golpeaba en largo al nueve, también nos desbordaban. Hemos ido ajustando al final de la primera parte y creíamos que iríamos a más en la segunda, pero no ha sido así», prosiguió en su descripción. «Ha sido un querer y no poder; y hemos generado realmente poco», sentenció el entrenador.

Para el jefe de los blanquiazules, el equipo dio la impresión de no tener «continuidad» en sus argumentos ni el fuste necesario para «generarles situaciones» que les hicieran daño. «Ellos han estado mejor que nosotros. No ha sido un partido de muchas ocasiones y que se ha decidido con ese gol conseguido tan pronto. Lo intentábamos, pero insisto en que nos llevaban a duelos y ahí nos han superado. Además, jugaban con mayor seguridad por el gol tan tempranero mientras nosotros no conseguíamos llegar», añadió el preparador vasco.

Dijo Garitano que ya durante los 45 minutos iniciales cambió «situaciones» para adaptarse a lo que requería el encuentro. No obstante, fue tras el intermedio cuando arriesgó e introdujo a futbolistas de perfil ofensivo como Enric Gallego o Teto; y a dos mediocampistas de distinto perfil. «En el descanso teníamos a los dos medios con tarjeta amarilla y ellos ahí son más dinámicos, por eso los hemos quitado. Pero ya desde el minuto 15 habíamos movido cosas», justificó. Garitano perderá a Aitor y Bodiger para el venidero Tenerife-Sporting, pero antes pondrá toda la atención en el envite copero de este martes, al que llegarán golpeados en el ánimo por la imagen de ayer, decepcionante.

La visión de Nacho

«Encarábamos el partido con muchas ganas para seguir con la misma línea, pero el gol nos ha trastocado. No nos lo esperábamos. Lo hemos intentado, pero nos ha faltado claridad en el último tercio y mayores opciones para darle la vuelta a al partido», indicó el polifuncional futbolista, al que ayer le encomendaron la misión de jugar por delante de Fer Medrano.

«Nos ha faltado esa chispita para hacer más daño, pero lógicamente hay que dar méritos a un Elche que viene de Primera y tiene un equipazo. Ahora, toca lamernos las heridas y pensar en el partido de martes, que debemos encarar como lo que es, como si fuera una final, ya que si pierdes te vas a casa», completó.

El equipo retoma los entrenamientos esta mañana y tiene la única baja de José Amo (por sanción) para el duelo copero contra el Mallorca, que tiene previsto aterrizar mañana en la Isla.