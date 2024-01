Garitano: "Siempre vamos al límite"

Asier Garitano avisó que el partido de este sábado (17:30) ante el Elche «no se parecerá en nada» al del pasado domingo frente a Las Palmas, y no porque cada uno forme parte de una competición distinta, que es algo que también influye, sino por las características de los rivales. El técnico sí espera que sus futbolistas alcancen el mismo nivel de intensidad en el campo, porque el Tenerife siempre «va al límite». Pero supone que el desarrollo no será calcado. «Intentaremos dar la buena versión de conjunto que ofrecimos en el derbi, pero en otro contexto», aclaró el entrenador.

La distracción por el aliciente de disputar otra eliminatoria copera no será un inconveniente para los blanquiazules, según Asier, que tiene a sus órdenes unos jugadores que no suelen dejarse llevar por los resultados. «Este es un grupo bueno para eso, no tiene muchos altibajos ni cuando gana ni cuando pierde», destacó antes de confirmar que han estado «centrados» en el partido contra el Elche desde el día posterior al derbi.

En un mes de enero tan cargado de competición, Garitano afirmó que no planificará ningún partido pensando en el siguiente. «Vamos al límite cada día», advirtió. «No sé si haremos cambios o no. Estamos centrados en el encuentro con el Elche y después pensaremos en el próximo. Iremos en cada uno con los jugadores que creamos que están en las mejores condiciones», añadió sin regalar la menor pista.

Para lo más inmediato tendrá la única baja de Waldo, aunque el extremo no tardará mucho en recuperar su condición de disponible. «Las sensaciones que ha tenido son buenas y, si no pasa nada, la semana que viene se unirá al grupo», avanzó Asier, que sigue contando con Elady, a pesar de que su salida a préstamo en el mercado de invierno se da por hecha. «Es nuestro a día de hoy», recordó.

La cesión del jienense se uniría a los pases de Dauda al Eldense y de Pablo al Melilla en una ventana de invierno que el club ha aprovechado para reforzarse con Álvaro Jiménez. La del cordobés no será la única incorporación. «Puede haber alguna posibilidad más, en eso estamos», apuntó Garitano.

De momento, la mejor noticia para el técnico consiste en el regreso de futbolistas como José León, Jérémy Mellot, Enric Gallego o Luismi Cruz, un jugador al que metió «con calzador» en la visita al Eldense, porque «faltaban muchos jugadores», y que ha recuperado la chispa que exhibió en el inicio del curso, tal como demostró en el derbi. Pero también es un notable avance para el entrenador la evolución de otros como Bodiger. «Es un chico experimentado, no se ha perdido días de entrenamiento e irá cada vez mejor», vaticinó sobre el mediocentro francés, que «no ha tenido la continuidad que le hace falta, pero es difícil tenerla por el nivel de la plantilla».

En una última mirada al mercado, se mostró partidario de mantener en el equipo a Alassan Gutiérrez. «Está haciendo muy bien el rodaje con nosotros; por nuestra parte no hará falta que salga», argumentó Asier Garitano para referirse a un jugador por el que se han interesado varios equipos.