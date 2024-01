Tenerife-Elche, la Liga entre Copas

El CD Tenerife es el único equipo de Segunda División que jugará un partido más la semana que viene, aparte del de Liga. No hay ninguno más que vaya a participar en los octavos de final de la Copa del Rey, que deba tener en cuenta la cercanía de otra eliminatoria, con todo lo que eso representa por la conveniencia de repartir cargas de trabajo y remarcar las prioridades.

Solo los blanquiazules vienen de recibir el impulso de vencer a un Primera, y no a un rival cualquiera. Pero de puertas adentro, ya no existe el 2-0 a Las Palmas. Y el duelo contra el Mallorca del martes, ya se verá. Ahora, toda la atención está puesta en la Liga, en el primer partido de la segunda vuelta. La oportunidad de alcanzar los cuartos de final de la Copa no pasa todos los días, pero el objetivo principal está en la carrera por el ascenso, un reto compartido con el visitante del Heliodoro Rodríguez López (17:30), el Elche, al que aventaja en un punto (31 y 30).

Para los de Beccacece no ha sido una semana tan dulce. El tarde de Reyes perdieron ante el Girona y se despidieron de la Copa. Y viajaron a Tenerife con la amenaza de una ruptura con el pelotón de cabeza. La suya está siendo una Liga irregular. En su regreso a Segunda tras caer desde la máxima categoría, pasaron de un deficiente inicio a una etapa más estable, en la que vencieron al Tenerife (2-1). Pero la racha de diciembre de dos derrotas y un empate terminó por frenar su escalada en la clasificación.

Las lesiones también están siendo un problema. Su máximo goleador, Óscar Plano (7), será baja en lo que resta de curso, y esta semana han coincidido en la enfermería Josan, Fidel, Álex Martín y Diego González. Ninguno estará en el Rodríguez López. Tampoco fueron incluidos en la lista Raúl Guti y Lautaro Blanco, dos jugadores que cambiarán de equipo en el mercado de enero, ni Sergio León. El veterano delantero fue descartado por un técnico que, al menos, ya tiene a sus órdenes al portero Dituro y al atacante Manu Nieto, los dos primeros fichajes realizados en la ventana de invierno. En definitiva, el Elche se presentará en el Heliodoro con 18 jugadores.

En el Tenerife, las sensaciones son otras. Por resultados y por las alternativas que podrá manejar Garitano. La necesidad de ganar es la misma que la del Elche para evitar el riesgo de quedar descolgado de la lucha por entrar en los puestos de playoff, pero las señales que da son las de un equipo que se va recuperando tras pasar por una fase en la que sumó tres puntos de 21. En los cuatro últimos partidos de 2023 logró quedarse con siete.

Lo peor también parece haber pasado en lo referente a las lesiones. De hecho, el único que no estará disponible será Waldo. Y tampoco le queda mucho para volver. Mellot y Gallego ya jugaron el derbi y León estuvo ese día en una convocatoria en la que no entró Medrano por un pequeño problema de salud que ya ha superado.

Ni siquiera faltará Amo, que cumplirá el partido de suspensión por su expulsión ante la UD Las Palmas en la eliminatoria contra el Mallorca.

Y luego está el efecto del mercado. El recién llegado Álvaro Jiménez podría debutar, mientras que Pablo ya entrena con el Melilla y Mo Dauda se unido al Eldense.