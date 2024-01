Rentabilidad confirmada. José María Amo Torres (Sevilla, 1998)inscribió el pasado domingo con todos los honores su nombre y apellidos en la historia del gran clásico canario por antonomasia. Lo hizo con un gol decisivo –abrió la cuenta para un triunfo colosal contra la UD Las Palmas– y de paso confirmó su trayectoria alcista en el representativo.

El andaluz ha pasado de ser una apuesta personal del consejero deportivo Juan Guerrero a convertirse en uno de los fichajes que mayores plusvalías puede generarle al representativo. «En parámetros calidad-rendimiento-precio, estamos hablando de una de las operaciones más rentables de los últimos tiempos», acredita un director deportivo de la categoría. «Los que le conocíamos no teníamos dudas respecto a su validez», añade uno de los entrenadores de cantera que más le marcó durante su trayectoria.

El fichaje que se hizo como apuesta de futuro, en medio de constantes especulaciones sobre una posible cesión, ya ofrece números notables y prestaciones valiosas. Van 22 partidos jugados por el andaluz, 20 titularidades, más de 1.500 minutos en liga, un buen puñado de porterías a cero... y la confianza del entrenador, que ya no duda en darle galones. Amo ha rendido con todos sus acompañantes en el eje de la retaguardia, ha disipado cualquier duda (dentro y fuera del club)que pudiera haber respecto a su rendimiento inmediato. Uno de los detalles sobre su rendimiento que más valora Asier es que ha podido actuar en los dos perfiles sin ningún tipo de inconveniente o queja;más bien al contrario, ha cumplido con solvencia en ambos.

Venía el central de Las Pajanosas de una experiencia amarga con el descenso de la Ponferradina y fue el Tenerife el que mayor empeño puso en su contratación. Fue presentado de la mano deFerMedrano, otra apuesta de presente y futuro;y a día de hoy ambos son casi incuestionables. En realidad, podría decirse de los fichajes estivales que todos ya están dando el rendimiento deseado. El último en aproximarse al nivel esperado han sido Yann Bodiger en los partidos ante Leganés (liga) y Las Palmas (Copa del Rey) y Tomeu Nadal, que cuenta sus actuaciones por victorias en el torneo del KO. Los demás, desde Ángel a Roberto López, ya estaban dando el do de pecho y sumando (e influyendo) para hacer fiable este nuevo proyecto tinerfeñista.

Con su gol en el memorable clásico copero frente a Las Palmas, Amo entró sin saberlo en la galería de héroes blanquiazules en la historia del derbi isleño. Así que se le recordará junto a ilustres del tinerfeñismo como Nino, Alfaro, Richi, Suso Santana, Ricardo Léon o anteriormente Bruno Marioni o Quique Medina.

«No me esperaba que mi primer gol fuese en un partido de esta trascendencia», describe el zaguero, muy feliz por la comunión con la grada y por su asentamiento en el Tenerife. Aunque aún «con sabor agridulce»por su controvertida expulsión en el choque de dieciseisavos de final, no hay mal que por bien no venga;y su segura baja el martes contra el Mallorca permite adivinar que Garitano le dará carrete mañana en la cita liguera frente al Elche. Falta por ver con qué acompañante, pero con todos ha rendido y cumplido con nota: Loïc Williams, Nikola Sipcic, Sergio González o José León... Con todos casa bien José Amo, el héroe inesperado, el futbolista que se fichó como una apuesta y ha acabado siendo relevante. Casi sin querer, ya es historia de los derbis.