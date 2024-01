Un plan «realista» para el Heliodoro Rodríguez López. La presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila, confirmó ayer que la corporación aprobará «en breve y en pleno» un Plan Director que sirva de «guía» para la reforma integral que habrá en el recinto capitalino, y que tiene como fecha de referencia el 100º cumpleaños de la instalación, que se celebrará en 2025. De paso, deslizó que «hay varias ideas» para tal efeméride, pero también una convicción: no se festejará el aniversario del Estadio solo uno día, sino durante los doce meses.

La intención es disipar el mal sabor de boca que dejaron algunos de los actos centrales del Centenario del club, como el encuentro matinal contra el Bröndby IF, que se saldó con una muy floja entrada de público y un fiasco para la afición local.

Dávila explicitó que el plan para el Heliodoro, para el cual espera el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el Cabildo, significará un punto de inflexión. «Pasaremos de la improvisación y del ir parcheando, como años atrás, a tener una hoja de ruta con los diferentes hitos», apuntó. En esta dirección, la intención compartida del Cabildo y el club blanquiazul es que la reforma afecte a los banquillos, vestuarios, pasillos interiores, butacas... y también a la fachada exterior del coliseo capitalino.

La dirigente nacionalista explicó que, al llegar, se encontraron con un Heliodoro «que se caía», con situaciones desagradables como el desprendimiento de una cornisa en la calle La Mutine. De ahí que tuviesen que implementar «obras de urgencia» en sus primeros días de mandato, «con riesgo serio de que los partidos no pudiesen disputarse». Ahora, el escenario es otro. Eso sí, quieren ir con la mayor agilidad para llegar a 2025. Antes, para el vigente año hay consignados dos millones de inversión, pero sin descartar que pueda elevarse la cuantía.

«Lo que no vamos a hacer es vender el Heliodoro, como planteaba el anterior grupo de gobierno. Apostamos por una reforma completa del Estadio para que esté a la altura, y para que pueda acoger a nuestro equipo en Primera División, que es el deseo de todos», verbalizó la mandataria. Sin descartar que en el futuro pueda haber «un nuevo emplazamiento o un Tenerife Arena», apuntó que no hay marcha atrás posible en el planteamiento de adecentar el Rodríguez López, donde admitió que el estado actual de algunos baños «es de pena», lo mismo que la situación de banquillos o pasillos. «En el fútbol actual la imagen cuenta mucho; y no solo la del terreno de juego, sino la del entorno donde se disputan los partidos», reseñó la presidenta.

Las fuentes del Tenerife consultadas al respecto celebran que haya un Plan Director que garantice cubrir las obras necesarias en los plazos deseados. Con todo, desde el representativo aseguran que el del Heliodoro no es un problema de voluntad política ni carencia de recursos económicos, sino de agilizar la maquinaria administrativa para llegar a tiempo a 2025.