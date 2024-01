El segundo refuerzo invernal, más cerca. El Tenerife trabajaba ayer para incluir una opción de compra en la cesión de Yanis Rahmani, una vez recibida la respuesta afirmativa de su club de procedencia (SD Eibar) para su salida en el mercado de enero. El equipo armero necesita liberar masa salarial y la ficha del franco argelino es elevada para su rol teóricamente suplente en el equipo vasco, con jugadores ofensivos como Stoichkov o Corpas por delante de él en los planes del entrenador, Joseba Etxeberria.

Según ha podido saber EL DÍA, el técnico ya ha dado luz verde a la operación. De hecho, el pasado domingo no le dio minutos como titular siquiera en la Copa del Rey, donde Rahmani –con 142 partidos de experiencia en Segunda División– solo participó en la segunda mitad en la derrota de los suyos contra el Athletic Club. Su concurso en liga tampoco ha sido destacado, lastrado por la predilección del cuadro técnico por otros futbolistas y también por una reciente (y no grave) lesión muscular. Hasta la fecha, el ex del Málaga y Lugo, entre otros clubes, no pasa de los 550 minutos.

En el Tenerife tendría hueco. En una reciente reunión de la comisión deportiva, Asier Garitano se ha mostrado partidario de que se ejecute esta operación y además, si es posible, se efectúe con efectos inmediatos para así contar con el galo en los últimos partidos del muy exigente mes de enero, donde el representativo habrá de afrontar dos competiciones, al menos de momento.

Los deseos de Asier coinciden con los manifestados por el máximo accionista del club, José Miguel Garrido, quien pretende que el capítulo de incorporaciones quede cerrado esta misma semana. Con Álvaro Jiménez pendiente del tránsfer para poder debutar el sábado frente al Elche y dejando muy buenas sensaciones en su primer entrenamiento, en el Tenerife prevén dejar en dos el episodio de fichajes; y con casi total seguridad la cesión de Rahmani dejaría sin efecto el principio de acuerdo por Juan Cruz, también extremo, a quien su entrenador en el Betis no permite su salida.

Para el club blanquiazul es muy relevante que la llegada de Yanis sea con opción de compra –no la hay por Álvaro Jiménez, aunque sí voluntad de negociar su propiedad en junio si finalmente cuaja– y en caso de conseguirse, la operación se haría en cuestión de horas. Es ahora el último flanco pendiente de la transacción, en la que el Tenerife asumiría el alto coste de los emolumentos de Rahmani pero tendría la posibilidad de quedárselo definitivamente en verano. Las cláusulas de compra (opcionales u obligatorias) forman parte del manual de estilo de la nueva comisión deportiva, que incluyó epígrafes de esta naturaleza en los acuerdos por Roberto López con la Real Sociedad y Luismi Cruz con el Real Betis.

Mientras tanto, el de ayer fue un día de mucha actividad en la operación salida. Pablo Hernández viajó a Melilla, donde fue presentado y posó con los colores de su nuevo club, que le garantiza minutos y protagonismo en los partidos que faltan hasta el final. El propósito de los azules, en Primera RFEF, es mantener la categoría y culminar la remontada que les ha permitido abandonar el farolillo rojo de su grupo.

En cuanto a Dauda, su destino final será el Eldense, una vez suscrito el acuerdo a tres bandas para su salida a préstamo del representativo. El cuadro alicantino asumirá una buena parte de sus emolumentos y se compromete a no alinear al ghanés en su visita de la segunda vuelta al Heliodoro.