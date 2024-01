Los Reyes llenaron dos veces. El viernes Melchor, Gaspar y Baltasar; este domingo Luismi Cruz, Aitor y Ángel. Los otros magos de la felicidad hicieron rebosar de entusiasmo el Heliodoro Rodríguez López en una jornada de emoción y apoteosis blanquiazul que empezó con nervios al amanecer y concluyó con éxtasis y sinfonía blanquiazul cuando el histórico cruce copero tocó a su fin pasadas las once de la noche. Horario no apto para niños aunque fueron mayoría absoluta quienes desafiaron al sueño y se personaron en su particular teatro de los sueños con el deseo de que fuera la de anoche una cita con la historia. Lo fue. Una gozada para el tinerfeñismo, una bacanal de felicidad.

