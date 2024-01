Sensaciones encontradas para José Amo, autor del 1-0 para el CD Tenerife, pero luego expulsado mediada la segunda parte. «No he visto la acción, pero no creo que haya contacto en el codo, solo en la cabeza, pero es una jugada rápida, él ha decidido tomar esa decisión y yo la respeto, pero yo la noto que ha sido cabeza con cabeza», detallaba, en sala de prensa, el central sevillano sobre la acción en la que llegó tarde en un balón disputado con Juanma Herzog. Luego, en la redacción del acta, el colegiado Ricardo de Burgos Bengoechea ha argumentado que la segunda amarilla al jugador tinerfeñista ha sido por «golpear con la cabeza en el rostro a un contrario, de forma temeraria, en la disputa de un balón».

Pero más allá de ese momento amargo y que dejó «jodido» a Amo, pese a la ayuda «de unos compañeros» que le «han echado una mano», el central del club isleño se queda con haber «metido el primer gol con la camiseta del Tenerife y más en el derbi y lo que significa para la afición». «Es emocionante jugar contra un Primera, un equipo que le gusta tener el balón. Pero supimos esperar nuestros momentos, juntitos, ganándoles muchos duelo y sabiendo que en los espacios les íbamos a hacer daño», explicó el andaluz. «Ojalá me puedan quitar esa amarilla pero será complicado; y si no se consigue, pues tocará vivirlo desde fuera, que ya hoy ha sido un espectáculo», añadió el ex de la Ponfe en referencia al ambiente que se podría escenificar en el Heliodoro con la presencia de otro Primera en la siguiente eliminatoria.

El otro gran protagonista de la noche fue Luismi Cruz, que firmó el que seguramente sea hasta la fecha su mejor partido con el CD Tenerife. «Estoy muy contento. Era mi primer derbi aquí y tenía muchas ganas», reconoció el gaditano, para admitir igualmente que se sintió «bien y cómodo en el campo». Un rendimiento en el que mucho tiene que ver su buen estado físico, dejando atrás las molestias que le han acompañado durante varias semanas. «Ya estoy al cien por cien y contento por cómo se ha dado la eliminatoria», expresó, para congratularse de que haber «ejecutado bien un plan de trabajo» que estaba «claro» en el vestuario.

Cuestionado por su gol, Luismi habló de la necesidad de los «jugadores de área» de «ser listos y estar en la caída». «Esperé ese balón en el segundo palo y pude meterlo», apuntó. De cara al próximo cruce, Cruz tampoco tiene preferencias, pero sí cree que «estar en el sorteo ya es una gran motivación», toda vez que «en las demás eliminatorias han ganado todos los conjuntos de Primera». «Estaremos contentos e ilusionados con el equipo que nos toque», concluyó el atacante del Puerto de Santa María.