Un estímulo para el futuro

Y desde hoy, cambio de chip y vuelta a pensar en la Liga. El verdadero propósito del CD Tenerife para este nuevo año es consolidarse en el hemisferio norte de la clasificación en la Hypermotion y optar, como mínimo, a posicionarse en las plazas que dan derecho a jugar playoff. «Toca mejorar la primera vuelta y huir de altibajos para optar a esas posiciones de promoción o incluso al ascenso directo», verbalizaba durante la semana pasada el técnico de los blanquiazules, Asier Garitano, quien cree que el representativo está en disposición de lograrlo. «Tenemos muy buen equipo», presume.

En el camino hacia los puestos cabeceros, el Tenerife habrá de salvar una asignatura que tiene pendiente desde el año que quedó atrás: los partidos contra los presuntos aspirantes. En su balance con los favoritos solo fue capaz de vencer al Espanyol y cierto es que cerró 2023 con un muy meritorio empate en el feudo del Leganés, pero en sus visitas al Sporting (empate), Racing de Ferrol, Eibar o Real Valladolid se fue sin puntos. La ventaja y el aliciente ahora es que justamente estos equipos tienen que pasar por el Rodríguez López. Y ahí es donde Asier quiere marcar la diferencia. «Queremos molestarles», propone.

Con 31 puntos

Los números también indican y revelan necesidad perentoria de mejoría. El equipo blanquiazul arribó al ecuador en unas cifras aceptables –de hecho, Asier firmó la segunda mejor primera vuelta desde el regreso del club al balompié profesional– pero con calcarlas en 2024 no basta. Para llegar a los 64 o 65 puntos imprescindibles para disputar la promoción, el Tenerife tendrá que afinar más a domicilio (lleva tres triunfos, ante Huesca, Andorra y Eldense) y no dejar escapar muchas más victorias del Heliodoro Rodríguez López, donde cosechó resultados inesperados en partidos como los disputados ante Villarreal B (0-1) o Cartagena (1-1, con gol de Ángel in extremis).

El calendario

El mes de enero ya será determinante. Con la novena plaza como posición de partida, el Tenerife habrá de arrimar puntos a su casillero en el doble duelo como local que afrontará para empezar contra dos aspirantes, Elche y Sporting de Gijón. Los del Martínez Valero llegarán al Heliodoro muy necesitados y con su técnico Becaccece muy cuestionado (12º) mientras que los rojiblancos son terceros, pujan por las posiciones de ascenso directo y además buscan reforzarse, para lo cual intensifican los contactos con el extinerfeñista Mario González.

Pasarán por la Isla

No solo dos presuntos aspirantes como Elche y Sporting pasarán por el Heliodoro. Lo harán también equipos como Eibar (7 de abril), Leganés (21 de abril), Racing de Ferrol (5 de mayo) o Valladolid (2 de junio). A domicilio, uno de los retos más exigentes será justamente el primero del año y único viaje en enero, el que harán los de Asier a Orriols para medirse al Levante en tres semanas.

Con nuevos efectivos

La convocatoria de ayer ofrece algunas pistas sobre los planes de la comisión deportiva. A Elady le enseñan la puerta de salida con su exclusión para el derbi canario, que le cogió por sorpresa. Todo apunta a que saldrá durante las próximas semanas, aunque no hay acuerdo cerca ni mucho menos. El jienense cuenta con una ficha muy considerablemente y también con pretendientes, aunque su desvinculación del Tenerife no estaba en sus planes.

El club blanquiazul también dio indicios respecto a sus muy evidentes intenciones de mercado con la ausencia de Pablo Hernández en la lista de citados –no tuvo sitio siquiera en el banquillo– y con la de Dauda. Dicho de otro modo, aquellos que no estuvieron ayer en lista son los llamados a abandonar la nave en este momento de la competición. Con 21 partidos ligueros por disputarse, Asier avisa de que vienen «retos chulos» por delante. Será con una baraja distinta al del inicio.