Asier Garitano, muy feliz. El técnico del Tenerife digiere con tranquilidad pero también con entusiasmo la brillante conquista lograda el domingo en el Heliodoro Rodríguez López y ya piensa en el Elche, siguiente rival liguero. No obstante, advierte de que la clasificación copera será una inyección anímica muy potente, pero también una «buena noticia para el grupo, la ciudad y la isla entera». Respecto al duelo ganado al acérrimo y vecino rival, elogió el comportamiento y actitud de todos sus futbolistas.

«No utilizaría esos términos», respondió ayer al preguntársele si su equipo había dado un repaso a la Unión Deportiva. «Jugamos un buen partido, sobre todo una muy buena primera parte. Ahí sí fuimos muy superiores. Luego nos tocó sufrir un poco pero el equipo hizo un grandísimo partido. No sabía bien cómo iba ir el primer encuentro tras el parón y las vacaciones, pero sí sabía que estaríamos arropados ante un rival muy exigente», adujo Asier. «Empezamos fuertes y eso fue clave. El 1-0 nos dio mucha tranquilidad, luego ya el 2-0... y hasta el descanso no nos generaron absolutamente nada», valoró.

Buena parte de su discurso fue para agradecer el respaldo de la afición local. «Tenemos a esa gente detrás nuestra y cuando andamos un poco justos, aprietan y nos ayudan. Nuestra afición es increíble y juega con nosotros», resumió. En cuanto al ambiente vivido en las gradas, comentó que «fue una pasada, pero como ha ocurrido desde la primera jornada».

«Ya en el mes de agosto estábamos por encima de las 15.000 personas, con entradas por encima de 19.000. El equipo y la gente está muy enchufada. Se nota que el Tenerife es una parte importante y esencial para la Isla, y nos lo hacen notar constantemente», indicó el jefe del banquillo, quien solo espera de su equipo y sus futbolistas que estén a la altura de una afición tan fiel. «Nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarnos al máximo y cumplir con ellos», replicó.

Garitano dejó claro que su propósito siempre fue llegar lejos en el torneo del KO. «Lo hemos buscado. Cuando empezamos nuestra participación contra Compostela y Deportivo, la mentalidad era intentar traer a un Primera, que hacía años que nos faltaba esa experiencia y esa situación. ¿Y qué mejor que un derbi contra Las Palmas? Y encima, ganarlo», sugirió.

«Hemos tenido la fortuna y el acierto de pasar, además haciendo un buen partido. Seguimos ahí y no nos conformamos con esto. Cuando llegue el siguiente, querremos otra ronda más», apuntó. Sin preferencias ante el sorteo celebrado ayer en Madrid, aseveró que le daba igual quién tocase. «Sí quería a Las Palmas en la ronda anterior, pero por egoísmo puro y por vivir un derbi en primera persona. Buscaba una experiencia nueva a las que había tenido y sí que me hizo ilusión por ver cómo vivía la gente de aquí esta clase de partidos», apuntó.

«El que ha tocado está bien y le molestaremos seguro», fue otro de sus mensajes ante la venidera cita frente al Mallorca. Dicho todo lo cual, hizo balance positivo de su estadía en la Isla, que de momento se salda con un noveno puesto al término de la primera vuelta y un pasaporte para disfrutar los octavos de la Copa.

«Estoy feliz de estar aquí. La gente de Tenerife es muy apasionada. Lo viven, sienten suyo el Tenerife y el partido fue casi carnaval. La afición está muy implicada con lo que es su equipo; y además defienden mucho a la gente de aquí. En casa nos sentimos muy arropados. Yo intento adaptarme a todos los sitios donde voy y estoy contento de estar aquí», manifestó el entrenador, quien recordó su idilio con la Copa, que viene de muy lejos.

«Siempre me ha gustado este torneo. Para los que venimos de abajo siempre ha sido chulo poder jugar esta competición. Hace muchos años con el Alicante hicimos cosas importantes, eliminando al Valencia; luego fui a Alcoy y me tocó el Real Madrid, con el Leganés lo eliminamos... Siempre me ha gustado la Copa y siempre en los equipos donde he estado, le he dado la importancia que se merece, más todavía con el formato actual», completó.

«Hay gente que se queja, pero a mí me gusta tener partidos entre semana. Parece que es un incordio porque cansa mucho, pero la clasificación es buena para todos. Si tenemos que hacer un esfuerzo extra, lo haremos con una sonrisa.Y creo que el equipo va a estar preparado para todo esto. Ahora, a un partido contra nuestra gente todo es posible», avisó.