El entrenamiento a puertas abiertas fue un chute de energías positivas y espero que lo pasaran bien, sobre todo los más pequeños de la casa. Ahora esperamos el domingo un gran ambiente para que jueguen con nosotros el partido contra Las Palmas. Y en cuanto al equipo, han venido muy bien de peso. El grupo es bueno y así lo demuestra que hayan hecho los deberes que se llevaron para las Navidades. Hoy [por ayer] han hecho un buen entrenamiento y están cargando pilas para llegar en buenas condiciones al primer partido del año.

Y la mejor noticia es que recuperan efectivos.

Así es. Sobre todo a gente que acabó muy justa el año pasado, casos de Medrano, Luismi o Teto. Además Mellot está bien, como lo estaba ya para aportar en Leganés. En cuanto a Enric, está mejor pero vamos a tener un poco de cuidado con él y decidiremos a final de semana. Waldo es el que va a ir un poco más despacio, a medio plazo, porque una recaída sería fatal y para varios meses. Con ese tipo de lesiones hay que tener cuidado y preferimos ser conservadores. Si nos tenemos que ir una semana más de lo previsto, nos iremos, porque nos queda una segunda vuelta dura y exigente para todos. Y necesitamos a esos futbolistas al mejor nivel.

¿Qué tal ve a José León?

Es una alegría tenerlo de vuelta y las sensaciones con él están siendo muy buenas. Está entrenando bien. Lo único con esas lesiones de rodilla es que al principio, cuando vas a los choques, vas un poco conservador o con miedo. Él se está quitando eso ya, y para nosotros es una gran satisfacción que pueda echar una mano. Lo que no sabemos es si será en 10, 15 ó cuantos días cuando le veremos a buen nivel. Pero estoy convencido de que vamos a ver a un gran José León en la segunda mitad de la temporada.

¿Ya tienen el derbi entre ceja y ceja?

Yo lo tenía entre ceja y ceja desde hace tiempo. Quería traer una eliminatoria de Primera, eso es lo que tenía en mente y era mi propósito. Por eso nos tomamos tan en serio las eliminatorias contra Deportivo y Compostela. Nos podían haber eliminado cualquiera de los dos, pero competimos bien y la idea es la misma el domingo: competir bien y no regalar nada. Sí, Las Palmas era el rival que quería pero porque quería conocer el derbi. Ya conocía otros, como el vasco, y ya que estoy aquí quiero ver cómo es el clásico. Lo he visto por televisión y el sentir de la calle, de todo el mundo, y poder vivirlo in situ será chulo. Pondremos todo de nuestra parte para jugar un gran partido.

Imagino que ya será consciente de la relevancia que la afición confiere a este tipo de partidos.

Por supuesto. Cada derbi es diferente a los demás; y la experiencia que yo tengo en este tipo de enfrentamientos está muy bien, sobre todo por el ambiente que se genera. A lo mejor alguno se sale de la raya, pero allí [en el País Vasco] se lleva bien y estoy convencido de que aquí también. Lo bonito es cada uno ir con su camiseta, disfrutarlo y vivir la experiencia. Sabemos de la importancia, que es grande, y además es que nosotros se la damos a la Copa del Rey. La idea es hacer un gran partido para intentar pasar.

Decía Oltra que la clave en este tipo de enfrentamientos es no sobrepasarse de intensidad ni quedarse cortos. ¿Lo ve igual? ¿Qué le va a recetar a los futbolistas en los días previos?

Yo ya he hablado con ellos y he visto derbis anteriores, cómo se juegan y cómo se viven. Cada día hay que ir dando pinceladas en cuanto a la motivación y a la importancia. Queremos jugar el partido con personalidad pero sin volvernos locos. Es un partido importante, claro que sí, y así lo afrontamos.

Que el siguiente partido de liga sea seis días después, ¿facilita las cosas?

Sí. Iremos con los que creamos que son los mejores para este partido, no tenga usted ninguna duda. Ya lo hemos hecho en Santiago de Compostela o La Coruña pero entonces seguramente más condicionados por la Liga.

¿Qué espera de Las Palmas?

Pues su mejor versión posible. No creo que vayan a cambiar muchos jugadores respecto a los que jueguen este jueves contra el Barcelona.

¿El factor canariedad es importante? En igualdad de condiciones, ¿juega antes el canario que el de fuera este tipo de partidos de rivalidad?

No. Sé que los jugadores de la tierra se lo toman muy en serio pero aquí lo más importante es el sentimiento y la implicación, y eso lo tienen todos. Independientemente de dónde sean, yo veo a toda la plantilla muy enchufada. En ese sentido, estoy muy contento por el grupo con el que estoy trabajando.

¿Qué armas tiene el Tenerife? ¿Puede ser determinante el factor campo?

Sí. Será otro día más en el que tengamos a la afición de nuestro lado. Esperamos que la gente nos apoye y juega con nosotros porque el rival es de otra categoría, lo está haciendo bien y seguramente le darán también trascendencia a lo que es el derbi. En Primera están siendo solventes, pero nosotros nos centramos en lo nuestro. Será un partido diferente a los de liga porque aquí esto se acaba en 90 minutos. O en 120 y penaltis.

Valles, Cardona, Mika Mármol, Loiodice... ¿Hay algún futbolista del rival que le llame la atención o le guste especialmente? ¿Y cree que habrá guerra de estilos?

Ellos tienen una idea muy clara desde la temporada pasada. Saben lo que quieren y lo estan transmitiendo. En Primera incluso lo interpretan mejor que en Segunda. Compiten bien y lo hacen con el balón, pero es que además han recibido solo 15 goles en la máxima categoría. Se juntan bien no solo cuando tienen la posesión. Sus números hablan muy bien del trabajo que están haciendo. Y en cuanto a individualidades, ya tuve a Javi Muñoz en una etapa anterior. Y sorprender, sorprende lo de Kirian sobre todo por el nivel extraordinario que está mostrando después de la situación que pasó. Me parece un jugador excepcional.

¿Será Tomeu el portero titular de este domingo?

Ya sabes que no suelo dar pistas, pero sí tiene posibilidades. Ha hecho dos muy buenos partidos en la Copa del Rey y lo normal es que esté bajo palos, que inicie él.

Y con vistas a la segunda mitad del campeonato, ¿van a coincidir muchas veces Ángel y Enric Gallego en 2024 en el once inicial del Tenerife?

Vamos a ver. La idea al principio era una; y ahora la segunda vuelta es otra historia. Ángel venía de jugar poco el año pasado, apenas había completado 90 minutos ninguna vez con el Mallorca; y es un futbolista veterano, al que podía costarle un poco más. Por eso decidimos ir un poco más tranquilos, pero ahora las circunstancias son otras y es Enric el que ha estado lesionado. Si están los dos en las mejores condiciones, estaría encantado de hacerlos coincidir.

Tiene potencial pero no margen para lucir lo suficiente en el Tenerife. Lo normal es que quiera salir, jugar más y volver.