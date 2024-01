La imaginación es infinita y en ella –más todavía en estas fechas– caben todos los sueños posibles. Los más ambiciosos, los más realistas y también los más deseados. En vísperas de que lleguen al Heliodoro los Magos de Oriente –por orden cronológico lo harán inmediatamente antes que los protagonistas del derbi– hay quien se pide por Reyes una Play Station para marcar goles en la pantalla, como hacía Teto cuando era un crío y, cambiado el orden de la ecuación, también hay críos que se piden que sea Teto quien marque goles el domingo, pero en el césped y no en la consola. Por ejemplo, uno como el que hizo en Leganés. «Era un poco complicado ponerla dentro pero tuve la suerte de que me cayó ahí, pude rehacer la jugada y acabó en gol», relata.

«La clave es tener confianza en uno mismo. Eso es lo importante y lo que venía buscando desde hacía meses. Necesitaba recuperar esa confianza que a lo mejor había perdido e ir involucrándome en el equipo para poder ayudar en la medida que decidiera el míster. Y así, ser importante para el grupo». Alberto Martín Díaz (Santa Cruz de Tenerife, 2001) habla desde la sinceridad de siempre. Aficionado acérrimo antes que futbolista, su nombre aparece grapado a los sueños de muchos niños que quieren ser y llegar adonde él.

No es casualidad que su camiseta haya arrasado estos días en la tienda oficial y muchos niños vayan a recibir el sábado bajo el árbol una elástica como la suya. El 21 a la espalda, los mismos colores y escudo que llevaba el carnet blanquiazul –de hijo de abonado–con el que iba de pequeño al Estadio y la confirmación en carne propia de que «sí, se puede» llegar a ser futbolista profesional saliendo de muy abajo como hizo Alberto. Ahora bien, será el domingo cuando realmente pueda Teto cumplir los sueños y las ilusiones que muchos depositan en él, hoy por hoy, referente e icono de la cantera.

El hijo de Jonathan y Beatriz, el niño que quería ser futbolista del equipo de sus sueños aparece en muchas de las quinielas previas como aspirante a protagonista grande. Tal vez sea por su condición de tinerfeño –de los pocos que apuntan a titular en la cita grande del 7 de enero–, por la trayectoria creciente que dibuja su fútbol o simplemente porque fue el último goleador del representativo antes de las vacaciones. «Me fui al parón con buen sabor de boca y con la sensación de haber aprendido». Habla desde la transparencia, sin guardarse nada. «He aprendido mucho, y esa era la idea. El que diga que el fútbol va siempre en línea recta, dice mentiras. Este es un camino largo, complicado, una carrera de fondo... un trabajo de recorrido donde subes, bajas y hay que saber gestionar los momentos complicados», aduce. Lleva implícito su mensaje la revelación de que ha habido dificultades, desesperación... en definitiva, aprendizaje.

Disfrutar del camino

«Es el propio proceso el que te hace más fuerte, el que te ayuda a mejorar. Lo que no se puede perder nunca, y a lo mejor a mí me había pasado, es dejar de confiar en uno mismo. Hay que mantener la mentalidad ganadora, la voluntad de progresar y la fe, que todo el mundo me decía que había que conservarla», añade. Viene de sus momentos más duros como futbolista. Del primer año, donde todo era como un cuento de hadas; al segundo, ahí donde las expectativas crecen y la crítica se endurece. «Al principio sí es verdad que tienes ese tipo de conversaciones –con Mauro, con el míster– y te tienes que preparar un poco. La segunda temporada es más complicada que la primera, es lo que ellos me decían; y para eso estamos, para afrontar y superar las adversidades. Esto es fútbol, lo que cuenta es tener esa mentalidad vencedora que te decía antes y saber salir de los momentos complicados», responde.

Respecto a la situación en la que arriba el Tenerife al clásico, Teto responde que «en el equipo ha habido una mejoría, se ha visto voluntad de progresar y el grupo vuelve todavía con más ganas de mirar hacia arriba». Eso, en la Liga. ¿Yen la Copa? «Todo el mundo tiene ganas de jugar ese tipo de partidos, es una oportunidad para todos, va a ser un partido bonito, el gran espectáculo del fútbol canario... pero sin olvidar que tenemos la oportunidad de pasar de ronda y sería algo muy atractivo para nosotros», sugiere el canterano, que aún no se ha parado a pensar qué capricho del destino –el Madrid, el Barça o tal vez el Atlético– podría acechar a la vuelta de la esquina. Por lo pronto, prefiere Martín fijar la mirada solo en el corto plazo. Dicho de otro modo, en el derbi, donde obviamente visualiza una noche feliz y, por qué no, un gol suyo. Si será con su celebración fetiche, se responde solo;parece que sí. «Es algo que he hablado con algunas personas del vestuario y al final siempre te aconsejan, pero es algo que va bien y no hay por qué cambiarlo. Si la puedo repetir muchas veces (la celebración), será señal de que he marcado muchos goles». Se refiere Teto a ese gesto tan meditado y ya tan característico, el de besar el balón la red y llevarse él las manos a las orejas. Como quien no quisiera escuchar lo que de él se dice, como quien hace suyo el refrán: a palabras necias, oídos sordos.

Empezó Teto por borrarse sus perfiles en las redes sociales por las barbaridades que leía sobre alguno de sus compañeros (Javi Alonso)y acabó siendo víctima de la misma cacería. «He intentado abstrarme de ese tipo de comentarios, pero al final cuando uno no está bien en su trabajo y llegan ese tipo de críticas, obviamente duele.Somos personas, como he dicho alguna vez. Hay que tener un poco de cabeza fría. Unos tienen una forma de expresar su sentimiento, otros otra... y la mía es esa celebración», explica, ahora que el huracán de improperios lo ha salvado con goles.

«Para mí ha sido clave el apoyo de mi familia, de la gente que me ha apoyado en los momentos complicados, mi novia, mis amigos... Son quienes han estado conmigo en los días complicados. Todo lo bueno que venga por delante, es para ellos», indica. Y ya instalado en el nuevo año, se pide «cosas bonitas» para el tiempo que viene. «El objetivo para 2024 es mirar a lo máximo que tengamos. Si podemos ser primeros, ser primeros;luego cuando llegue la recta final de la temporada y veamos qué opciones hay, pues veremos. Pero el principal objetivo es estar arriba», afirma Teto, que enseguida viaja de la Copa a la Liga, convencido de que está en la opción de subir el propósito real y verdadero de este curso. «A nivel particular yo le pido [al año nuevo] éxitos, mucho trabajo, aprendizaje y el derbi, obviamente pasarlo».

Con vistas al futuro pero sin olvidar de donde viene, cuenta Teto que sus días en el primer equipo le han valido para evolucionar: «Más que nada, he aprendido a intentar saber llevar las emociones. Creo que eso que he aprendido a gestionar más. La inspiración en lo deportivo pude llegar o no, pero saber estar en determinadas situaciones, en eso es donde he notado madurez», afirma. Y acaba hablando de fútbol, de lo que más le gusta: «El míster me fija en un sitio pero me da libertad la hora de tener balón y es algo que se agradece. Mi juego se caracteriza en eso: tener un poco de libertad, manejar el balón, darle un poco de sentido, moverlo... y luego, si se puede redondear con goles, mejor imposible». Si llegan el domingo, la ecuación será perfecta.