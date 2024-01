Una compensación para el público más fiel. Paulino Rivero, presidente del CD Tenerife, se mostró comprensivo ayer con el «malestar» que han podido causar los precios establecidos por el consejo de administración para el derbi copero contra Las Palmas (domingo, 21:00 horas) y anunció que habrá «una compensación para devolver el compromiso y el esfuerzo» realizados por los aficionados acérrimos del conjunto blanquiazul. El dirigente tinerfeñista puntualizó que este gesto del club para su afición se hará con total seguridad «a lo largo de esta temporada vigente».

En cuanto al duelo en sí, auguró que el del domingo en el Rodríguez López «será un partido lleno de emociones, como todos los derbis». «Preveo un duelo igualado y equilibrado. Es verdad que Las Palmas está en categoría superior y hay una notoria diferencia, pero por otra parte tenemos el factor campo y en buena medida en los últimos partidos contra ellos hemos dado un alto rendimiento, un alto nivel. Será una eliminatoria con opciones para las dos partes, pero confío mucho en nuestro equipo y en poder superar esta ronda», apuntó.

Seguro de que el club colgará pronto el No hay billetes en las taquillas del recinto capitalino, se congratuló Rivero de que «las ventas estén superando todas las previsiones». «Estamos por encima del 85% de abonados que ya han retirado su entrada y el papel que va a estar disponible el día 5 de enero será muy limitado. Las localidades que van a quedar libres van a ser muy pocas, o incluso ninguna. Al ritmo que vamos, es más que probable que colguemos el cartel del No hay billetes. Los abonados están respondiendo extraordinariamente bien y estamos superagradecidos por su compromiso», reseñó.

En cuanto a la posible compensación para los más fieles, no quiso anticipar demasiados detalles. «Sé que el precio de las entradas para abonados ha generado cierto malestar pero trabajaremos para conseguir, de alguna manera, que los más fieles y los que no dejan el equipo solo tengan una compensación a lo largo de este campeonato. Queremos devolverles ese gesto con el club que han tenido en esta eliminatoria. No queremos romper ese idilio que existe entre estos momentos entre el club y la afición», manifestó.

«Fue una decisión muy complicada. La gente está molesta, una parte de la afición expresa malestar, y con cierta razón porque se acumulan una serie de circunstancias. La situación económica es la que es; y el partido coincide con una semana de gastos extraordinarios de las familias. Reconocemos que los precios de las entradas pueden molestar, pero de alguna manera compensaremos su esfuerzo y compromiso en lo que queda de temporada», fue otro de sus mensajes.

Durante su primera alocución del año, el mandatario isleño reseñó que «un partido entre Tenerife y Las Palmas es siempre una fiesta, además en este caso con un aliciente muy especial: que es a partido único y que hay un puesto en octavos de final en litigio». «El equipo teóricamente inferior suele crecerse, por eso esperamos un buen ambiente, favorable al Tenerife y que nos dé la oportunidad de afinar y competirle la eliminatoria. Ahora bien, la competición en la que realmente estamos centrados en la liga y vienen dos partidos muy relevantes contra Elche y Sporting de Gijón», adujo.

Por otro lado, y en relación a los movimientos del Tenerife en la ventana invernal, reiteró que «entre los mejores fichajes que puede tener el club es la recuperación de futbolistas que han estado ausentes por lesión». «Me refiero a algunos jugadores que fueron claves en el primer tercio y que están en proceso de rehabilitación. Su regreso será una gran novedad, pero si además logramos generar competencia en algunos puestos, bienvenidos sean los fichajes», añadió. A la hora de hacer balance sobre el ya concluido 2023, apuntó que «hay sintonía entre los empresarios y accionistas mayoritarios», lo cual catalogó como una de las mejores noticias del año. «Es importante que haya un entendimiento en la línea general que debe llevar el club y respeto a las minorías», cerró.

Un contrato vitalicio para Aitor Sanz

Paulino Rivero deslizó ayer la posibilidad de acometer una renovación vitalicia de Aitor Sanz, emblema y capitán blanquiazul, para que su permanencia en el proyecto no tenga límites temporales. El dirigente tinerfeñista no aclaró si la continuidad del madrileño será como futbolista, asunto que dejó en manos del propio interesado. «Estará donde él quiera», resumió.«Hay determinados símbolos del tinerfeñismo con los que nos gustaría contar siempre, que la vinculación nunca se rompiera. Y Aitor es un ejemplo como jugador y fundamentalmente como persona. Sus valores que transmite son modélicos», expresó. Respecto a las otras renovaciones, indicó que prosigue «el diálogo natural entre empresa y futbolista».