Un fichaje que se complica. Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, aseveró ayer en rueda de prensa que«no hay ningún jugador que esté disponible» para salir en estos momentos. El preparador verdiblanco hizo estas manifestaciones en alusión velada al extremo Juan Cruz, pretendido por el CD Tenerife y que ya había dado luz verde al representativo –a través de sus agentes, de la empresa Promoesport– para negociar una posible cesión en este mercado de invierno.

La postura de Pellegrini, que ya fue inflexible en verano, complica la operación, aunque la intención de la comisión deportiva blanquiazules es esperarle hasta el final del mercado. «Cualquier salida nos debilita», indicó el entrenador, quien dejó entrever que su escaso protagonismo en la primera mitad de la competición no implica que su situación no pueda cambiar en las jornadas restantes hasta la conclusión de liga.

«Cada jugador que salga debilita nuestra plantilla en la medida que no seamos capaces de reemplazarle. Que [estos futbolistas] no hayan jugado hasta la fecha no quiere decir necesariamente que no sean útiles para nosotros. En estos momentos no hay nadie en disposición de salir», resumió el jefe del banquillo bético. Por último, remarcó que el paisaje para el club ha cambiado por la convocatoria de Abde con su selección, que le mantendrá alejado del día a día con su equipo mientras su país siga en la competición. Pellegrini, eso sí, no descartó refuerzos. Ysi se produjeran en la demarcación de Cruz, con un protagonismo residual en la Liga y en la Copa, entonces sí podrían cambiar su paisaje.