El máximo accionista de la entidad, José Miguel Garrido, subrayaba recientemente que el club va a satisfacer «las demandas planteadas» por el entrenador, Asier Garitano, en la reunión que mantuvieron al día siguiente del último partido del año en Butarque. Asimismo, el inversor blanquiazul revelaba que ha habido llamadas e interés de terceros en algunos futbolistas de la plantilla. Uno de ellos es Mo Dauda.

El futbolista ghanés ha expresado en privado la voluntad de quedarse, pero esta vez parece que sus intenciones no serán satisfechas. Hace varias semanas que su agente ya asume su necesaria salida, toda vez que en el Tenerife no ha dado el nivel que se esperaba. Además, se avecinan refuerzos para su demarcación, entre ellos Álvaro Jiménez (llegará cedido por el Cádiz). Un posible destino para el africano podría ser el OFI de Creta, de Pepe Mel; aunque también hay equipos de Segunda que han preguntado por el jugador. «Estaré de vuelta», fue el enigmático mensaje con el que despedía el año en sus redes sociales.

En cuanto a Álvaro Romero, es un jugador con suficiente mercado para hallar acomodo en esta ventana en un club de Segunda (Eldense) o Primera RFEF (Deportivo de La Coruña). Su representante solo se plantearía la primera de las opciones y exclusivamente en el caso de que los fichajes del representativo le cerrasen del todo el acceso a la titularidad. Tanto el club como el agente del sevillano han recibido las llamadas de estos pretendientes, que se mantienen a la espera.

La desvinculación que dan por segura en las oficinas del Heliodoro es la del canterano Pablo Hernández, cuya suplencia en la Copa contra el Dépor fue una clara advertencia de que no va a ser relevante para Asier. Con cuatro mediocampistas en nómina (Aitor Sanz, Yann Bodiger, Álex Corredera y Sergio González), el club entiende conveniente que el de Santa María del Mar haga las maletas y se marche a préstamo. La UD Melilla ya ha contactado con la comisión deportiva blanquiazul para mostrar su interés en el talentoso pivote. Ahora bien, en el club quieren estar convencidos de que el destino elegido para Pablo le reporte los minutos y la continuidad necesarias para desplegar todo su potencial. Asimismo, han hablado de Hernández con el Atlético Paso –tendría que reformular su plantilla para hacerle hueco– y con el CD Mensajero. En el caso de los verditos, el interés que el Tenerife tiene en varios jugadores recientemente firmados por su dirección deportiva abre la opción a un posible trueque. Desde la entidad que preside Paulino Rivero quieren mantener la conexión con estos equipos isleños en categorías inferiores para suscribir operaciones tan exitosas como la que trajo consigo el fichaje de Loïc, que venía para el B y está siendo importante con los mayores.

Las taquillas del Heliodoro Rodríguez López reabrirán esta mañana (10:00 horas) con las últimas entradas para acompañantes de abonados, al precio único de 80 euros, toda vez que las localidades de Tribuna son las únicas disponibles en estos momentos. La previsión del club es que hoy mismo se agote el papel en la categoría General y tan solo quedan las localidades para afiliados, a las tarifas ya conocidas y que oscilan entre 15 y 35.En todo caso, las entradas que no retiren los abonados se pondrán a la venta (exclusivamente en taquillas y no en web) el 5 de enero, salvo que el club opte por varias fechas ante la altísima demanda de billetes para el clásico, que registrará un lleno seguro para el primer compromiso del nuevo año. Comenzará a las 21:00 del domingo 7 y lo emitirá en directo Movistar Plus.