Por tercera temporada consecutiva, que son las que lleva en el CD Tenerife, Juan Soriano completó la primera vuelta del calendario de Liga con un pleno de minutos: 1890, sin contar los alargues. En realidad, lo de jugarlo todo en esta competición, incluyendo una promoción de ascenso, es algo normal para el guardameta sevillano. De hecho, desde que debutó como blanquiazul el 15 de agosto de 2021, en una visita al Fuenlabrada, solo ha dejado de participar una vez, en la antepenúltima fecha de la campaña 21/22. El motivo, la acumulación de cinco amarillas. Su descanso se ha reducido al recorrido del equipo en la Copa.

Una vez cubierta la primera mitad del curso liguero 23/24, solo quedan diez jugadores que, como Soriano, intervinieron de principio a fin en los 21 encuentros disputados por sus equipos. Todos son porteros menos Sergio González, central del Leganés que, precisamente, logró batir a Soriano el pasado miércoles en Butarque para evitar la derrota del líder de Segunda. La lista está formada por estos dos futbolistas y por Ander Cantero (Racing de Ferrol),Rubén Yáñez (Sporting), Álvaro Fernández (Huesca), Luca Zidane (Eibar), Leo Román (Real Oviedo), Fernando Pacheco (Espanyol), Jokin Ezkieta (Racing de Santander) y José Antonio Caro (Burgos CF).

El siguiente jugador del Tenerife en esa clasificación es Corredera, que se quedó a cero por primera vez en un partido de la Liga 23/24 coincidiendo con el duelo en Leganés. Hasta esa fecha había actuado siempre, solo una vez como suplente: 1734 minutos.

Pero el caso de Soriano es especial. Su condición de portero le sirve de aliada para no entrar en posibles rotaciones –su notable rendimiento tampoco lo aconseja–, pero tampoco es frecuente que un jugador, del puesto que sea, solo se pierda un partido de Liga a lo largo de dos temporadas y media. En la 21/22 únicamente fue espectador cuando faltaban tres jornadas para la disputa de la promocion de ascenso. Le tocó cumplir un arresto federativo por la suma de cinco amonestaciones y no entró en la convocatoria de la visita del Málaga al Heliodoro Rodríguez López. En ese ejercicio jugó 45 partidos completos, 41 de Liga y los cuatro de la fase de ascenso.

En el siguiente no se sentó ni una vez. Firmó un pleno de minutos en la Liga 22/23. Y en la campaña actual va por el mismo camino.

En resumen, de los 109 partidos de Liga en los que ha podido tener presencia como futbolista del Tenerife, ha jugado 108. Y no salió del campo antes de tiempo en ninguno, por expulsión o lesión.

La duda está en si habrá Soriano para rato en el Tenerife. Su contrato tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2024 y no ha habido manera de que acepte una ampliación. Los dirigentes del club han tenido varios acercamientos con tal propósito desde el pasado verano. Pero nada. Aunque no pierden del todo la esperanza de que siga los pasos de compañeros como Corredera o Mellot, saben que se acerca el cambio de año y que, a partir del 1 de enero, Juan podrá comprometerse con otro club. Entretanto, Soriano no para. Suma y sigue. Lo juega todo en Liga.