Cuestionado por la puesta en escena de los suyos en el duelo que cerró la primera jornada, Garitano admitió sentirse «contento», valorando que, al contrario de lo ocurrido en Ferrol el domingo, el CD Tenerife «contrarrestó bastante bien las cosas buenas que hace el Lega». «La pena es haber recibido ese gol aún defendiéndolo, pero es que estamos hablando de un equipo que está siendo el mejor de la categoría», aclaró. Volvió a lamentarse Garitano de haber recibido el tanto del 1-1 en un saque de esquina. «Pero es que ellos son muy fuertes, junto con el Sporting, son de los más fuertes de la categoría», añadió.

Dio valor Garitano al plan de partido ejecutado por los suyos, demostrando «saber lo que iba a hacer el Lega, que es lo que lleva haciendo toda la temporada». «Y lo hemos podido contrarrestar, usando el juego directo con Yann [Bodiger] y evitando que se jugara en nuestro campo y se produjeran faltas o saques de esquina. Esperamos a ver si ellos cometían algún error, pero nos hemos ido cero a cero al descanso. Creo que en la segunda mitad se iba a ver el mismo partido, pero los goles lo cambian... Nos ha faltado poderles atacar algo más y ellos han logrado volcar el juego hacia nuestra portería», explicó el técnico blanquiazul.

La presencia del citado Bodiger fue una de las novedades en el once. Presencia, al lado de Aitor Sanz en el doble pivote, con la que Garitano buscaba «tener ventaja en alguna zona de campo», sobre todo «en el juego aéreo» con el fin de hacer «un fútbol directo y que no ocurriera lo que sucedió en Ferrol». «El único que nos podía dar ventaja ahí era Yann», reiteró. Ya sobre la posición adelantada de Nacho Martínez –por delante de Medrano en lugar de su habitual puesto de lateral– el entrenador del CD Tenerife explicó que su decisión buscaba, con un jugador interpreta bien, tratar de atacar por fuera; al igual que con Teto». «Era intentar sacar ventaja en alguna zona del campo», reiteró.

«Hemos sumado un punto y nos hubiera gustado aguantar hasta el final, pero no ha podido ser. Ahora espero que los jugadores lo pasen bien en Navidad, recuperemos a gente y poco a poco mejoremos en el juego, que es algo en lo que tenemos que progresar», apuntó ya en clave de futuro. «Nos hubiera gustado llevarnos algo más, pero habría sido injusto para el rival», dijo igualmente.

Por último, Garitano no quiso poner nota a la primera vuelta de su equipo. Sí se mostró «relativamente contento». «Porque sé cómo empezamos y porque seguimos teniendo problemas; solo ver a los cuatro jugadores que tenemos en Tenerife... Los iremos recuperando y creo que con eso podremos molestar a los mejores. Hemos tenido nuestros altibajos y ahora tenemos un derbi chulo de Copa tras pasar dos eliminatorias. Yo estoy bastante contento, pero la nota la deben poner los periodistas», concluyó el de Bergara.

Teto: «Es el partido que buscaba»





«Era un poco complicado, porque la jugada no era exactamente así, pero tuve la suerte de que me cayó ahí y fue para dentro». Así relató Teto la acción con la que materializó el 0-1 en Butarque, un tanto que rubricaba el buen partido que «buscaba desde hace varias semanas» y que le dará, para el futuro «confianza en uno mismo». «Este tiempo me está sirviendo para aprender y gestionar los momentos complicados para hacerme más fuerte», añadió el futbolista tinerfeño. Por su parte, Nacho Martínez considera que «puntuar en el campo del líder es positivo, pese a que se te quede el sabor agridulce por no poderte llevar la victoria» tras el 0-1. «Teníamos claro que no podía pasar lo mismo que el otro día en Ferrol, y así lo hemos demostrado», expresó el madrileño, al que le da igual la posición en la que se desempeñe sobre el verde, porque «el caso es aportar». También admitió el jugador de banda que existe «buena sintonía con el club para llegar a un acuerdo de renovación».