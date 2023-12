¿Cuánto influyen los resultados deportivos en el trabajo que desarrollan en su parcela?

Nos influye obviamente a todos, pero es una premisa que intento grabarme a fuego, y también a los que trabajamos en el área de Márketing:nuestro estado de ánimo, el compromiso y la actitud frente al trabajo tiene que estar lo más separado posible de la derivada deportiva. Porque si no, esas fluctuaciones se verían y tendrían una repercusión en nuestra actividad diaria.

¿Y en la venta de camisetas o de productos oficiales?¿Ahí sí se notan los resultados deportivos?

Sí influye. Es complicado cuantificar y dar una cifra exacta, concreta, pero claro que influye. Si por ejemplo tenemos un partido a las 17:30 horas y ganamos, luego en tienda vendemos bastantes más camisetas en esa media hora posterior al final del partido. La diferencia es considerable respecto a un día que el resultado sea de empate o de derrota.Esa compra por impulso, que se dice en el argot, existe y la tenemos absolutamente testada.

Supongo que la influencia en la venta de entradas será todavía mayor.

Sí, sobre todo la gente que no es abonada.Muchas veces su comportamiento obedece al último resultado. Si ganamos, enganchamos más. Eso es obvio y evidente.

Hablemos del derbi que viene. ¿Qué va a pasar el día 7?

Había varias corrientes:los que sí querían derbi, los que no... Yo sí lo quería. Es un partido que no puede compararse con ningún otro y efectivamente hemos tenido que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo. Va a haber fan zone, va a haber actividades especiales... En nuestro departamento haremos todo lo que esté d enuestra mano para crear atmósfera, crear ambiente, que esa jornada entera sea festiva desde primera hora de la mañana. Vamos a intentar que el ambiente sea el de un día grande de derbi.

¿Ha sido una faena la elección del horario hecha por las televisiones?

La espera hasta las 21:00 se va a hacer larguísima, pero espero que valga la pena. Nosotros estamos encantadísimos con la idea de empezar año con un Tenerife-Las Palmas. Ya estamos trabajando con varias instituciones y patrocinadores; para que la atmósfera sea lo más atractiva posible. El horario no, pero la fecha es perfecta, mucho mejor que un 5 o 6 de enero. Sin ir más lejos, porque el 5 aterrizan en nuestro querido estadio SusMajestades los Reyes Magos.

¿Y habrá mosaico?

Estaría bien, pero no lo vamos a hacer por cuestión de plazos. Ese tipo de tifos de grandes dimensiones requieren de mucho tiempo.

¿Por qué no habrá abono para la segunda vuelta?

Porque va a haber otro producto bastante atractivo para los aficionados que no estén abonados. La cuestion es buscar siempre fórmulas diferentes a años anteriores. Además, por experiencia puedo decirte que los abonos de segunda vuelta no han tenido siempre la repercusión sobre la cifra total que nos habría gustado.

Hablemos de su departamento. ¿Cómo ha evolucionado el márketing en el CD Tenerife y cuáles son las funciones del área que usted dirige?

Antes, el márketing era otra película. Esto ha cambiado muchísimo. A día de hoy, nuestras principales áreas son la de comercial y patrocinios, temas de marca, creatividades, activación de campañas... Dicho de otro modo, lo mismo trabajamos para incrementar nuestra masa salarial para fichajes obteniendo acuerdos con empresas;que en las actividades para hacer más atractiva la experiencia de ir al Heliodoro un día de partido. Sin olvidar las campañas de e-commerce, en tienda, fan engagement, redes sociales...

¿Le sorprende que suscite tanto interés el trabajo que realiza usted en el club?

Sí me sorprende porque hay cuestiones como el diseño de camisetas, la campaña de abonos... que generan una ansiedad y un interés brutal entre nuestros aficionados. Pero al fin y al cabo es lógico. El vínculo que tiene un club de fútbol con su clientela nunca va a ser el que tenga Google, Apple o una marca de cerveza, por muy grande y querida que ésta sea entre sus consumidores. Esa asociación es extraordinaria en el deporte profesional. Hay aficionados que se quedan sin cenar si nuestro equipo pierde;eso no te pasa si vas al súper y no encuentras la marca que buscabas.

Hablando de las camisetas, ¿por qué no han usado la segunda en liga?

Para mí es la más bonita. La usamos en el Trofeo Teide pero en liga no ha habido margen ni oportunidad. También hay un componente logístico importante, que en los dos dobles desplazamientos hemos ido solo con la rosa porque era incompatible jugar con la azul en los dos. Sería un poco engorroso llevar doble equipación en los baúles, ahí pagamos la insularidad y viajamos con lo justo.

¿Ya están listas las camisetas de la próxima temporada?

Es un secreto que apenas pocas personas conocen, dos o tres, y del que obviamente ni puedo ni quiero dar pistas.

¿Cuál es la camiseta que más venden?

Con gran diferencia sobre las demás, la de nuestro capitán. La que mejor funciona es la de Aitor Sanz. Ydespués de la suya, a gran distancia te diría que Enric, Corredera y Ángel.

¿Qué jugadores diría que tienen una mejor imagen pública?

Aitor y Corredera son dos que tienen un gran tirón. Yde los fichados este verano, Ángel.

¿Y los cumpleaños en el Heliodoro?

De momento no, antes de final de temporada sí. Hay varias propuestas y hay que encajarlas. En día de partido será difícil y además tenemos limitaciones de espacio. Pero no nos quejamos de lo que no tenemos. Buscamos soluciones.