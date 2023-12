Fin de año en Butarque, tierra santa para el tinerfeñismo. El estadio que tembló con el gol de Huguito Morales a inicios de siglo y milenio vuelve a recibir al CD Tenerife, ávido de repetir el resultado de entonces, esta vez con intención paliativa –tras el severo correctivo recibido en Ferrol– y también conciliadora, pues tres puntos en la casa del líder garantizarían unas vacaciones navideñas tranquilas para Asier y su tropa. El partido cierra la primera vuelta del campeonato, con total seguridad va a adjudicar al contrincante la etiqueta de campeón invernal –que ya tiene de forma virtual– y es visto por ambos planteles como una oportunidad inmejorable para cerrar sus respectivas dudas. Es extraño que el Leganés sea líder y esté de capa caída al mismo tiempo, pero la realidad es que no vence en liga desde noviembre; y concatena empates que le mantienen en la azotea de la tabla a duras penas, favorecido por la tendencia al estrépito de casi todos sus perseguidores. Entre ellos el propio equipo de Garitano, que hace la goma en su intento por no despegarse del todo de una posición de privilegio que ocupaba el Tenerife en la jornada diez; y de la que ahora parece cada día más lejos.

El discurso del entrenador apunta a la intención urgente de alejarse de las coordenadas nefastas del domingo, donde el equipo firmó una de sus peores comparecencias de la temporada y no fue eficiente ni en defensa ni en ataque. En la parcela ofensiva se presume imprescindible sumar nuevas fuentes anotadoras para no depender en exclusiva de Ángel, sin faltar hasta cuatro ocasiones consecutivas a su cita con el gol. Sus aciertos salieron al rescate colectivo las tres primeras veces, pero en A Malata no bastó con su diana de la segunda mitad para sacar provecho de su olfato, infalible.

El estrecho margen para preparativos y las escasas 72 horas entre el revés de Ferrol y la cita en la guarida del líder Leganés no permite adivinar si optará Garitano por que haya cirugía en la alineación o quizás solo algún puntual y ligero retoque. Hay futbolistas que cotizan a la baja (Buñuel) y podrían pasar por boxes; y otros de influencia creciente (Teto o Alassan) que podrían ganarse sitio en el once. El que no depende de una decisión técnica es Aitor Sanz, quien será titular solo si está restablecido del todo de su inoportuna gastroenteritis; si no, repetiría Sergio.

Es para el Tenerife el último partido antes de recuperar efectivos en la enfermería y tal vez alistar a los primeros refuerzos de invierno. También puede ser la cita final para los que están próximos a salir (Dauda y Pablo Hernández, ambos conscientes de su situación en el club) y, lo más importante, es una contienda que abre para el representativo un amplio margen de reposo liguero –la competición no vuelve hasta el 13 de enero– que permitirá reajustar incorrecciones y subsanar carencias. La diferencia que dirime el partido de Leganés es que el Tenerife puede hacerlo desahogado, con 33 puntos (la mitad de los 66 que probablemente requiera el objetivo del playoff) o con 30, tal vez descolgado, y afligido por irse malparado al paréntesis invernal.