Racing de Ferrol y CD Tenerife llegaron a su enfrentamiento de la vigésima jornada pegados en la tabla. Los de Cristóbal Parralo, en el sexto puesto; los de Asier Garitano, en el séptimo con un punto menos. La teoría planteó un duelo directo en La Malata entre dos candidatos a acceder a la promoción de ascenso. La teoría mostró otra cosa. La igualdad clasificatoria no quedó reflejada en el césped. Los locales fueron superiores de principio a fin y ganaron con justicia a un Tenerife que, si bien llegó a engancharse al partido con un gol de Ángel con 2-0 en el marcador, experimentó en Ferrol una recaída desconcertante después de los dos triunfos que había enlazado, ante el Eldense y el Alcorcón. Esa es otra: no hay manera de encadenar tres victorias en Liga.

Puede que, en el fondo, el Tenerife que ganó por 0-3 en el Pepico Amat no fuera tan diferente al de Ferrol. En Elda también jugó con la prioridad de defender, de no encajar goles. Partió con esa idea. Tuvo paciencia y castigó al adversario con un zarpazo.En su segundo acercamiento al área rival, aprovechó un penalti para descoseral Eldense. La eficacia hizo el resto y el plan salió mejor de lo previsto. En La Malata, el planteamiento quedó en evidencia por el nivel futbolístico del oponente, mucho mejor que el del Eldense en todas las facetas del juego –por algo ahora es cuarto y no ha sido derrotado en su casa–. No bastó con la fórmula conservadora. No llegó el zarpazo de Elda. Ni de lejos. Para colmo, el armazón dejó fisuras por las que el Racing se coló una y otra vez. Y no por casualidad, sino como resultado de un manejo más que asimilado de la fase ofensiva.

Los blanquiazules tardaron demasiado en aparecer, en mostrarse mínimamente competitivos, por decir algo. Durante una hora siguieron el dictado de un Racing que se desenvolvió con soltura, claridad de ideas y vocación de hacer daño, deportivamente hablando. Un juego práctico y vertical con el que desarmó a los blanquiazules. El tanto de Ángel en el 63’, anulado inicialmente por un fuera de juego que fue corregido por el VAR, dio algo de esperanza a los tinerfeños en un encuentro con claro signo local. No solo por el fútbol en su conjunto, sino por la pegada. La reacción visitante se apagó pronto. Apenas dio para un contragolpe, un dos para dos, conducido por Teto. El despertar quedó en nada cuando Jon García batió a Soriano con un contundente testarazo en el 75’, tras un saque de esquina ejecutado por Losada. El 3-1 sonó a definitivo, a pesar de que quedaba un rato de partido.

Y eso que el punto de partida fue prometedor. En el arranque, el Tenerife se animó a elaborar un ataque para romper el hielo. Visto lo visto, un espejismo. Fue una apertura de Ángel a la banda derecha, donde apareció Buñuel para meter un centro al que no llegó Medrano (6’). De ahí al descanso, la producción se redujo a un ensayo lejano, desde el centro del campo, de Elady (18’). Ni potencia ni puntería suficientes para sorprender a Cantero. O lo que es lo mismo, ni un remate entre los tres palos en el primer tiempo. Muy poco, claro está, para aspirar a algo más que a un 0-0 con el que el Racing no estuvo nada conforme. De hecho, asumió pronto el peso del juego y no tardó en encadenar llegadas limpias, bien elaboradas y finalizadas. El martilleo fue tal, que la resistencia defensiva de los blanquiazules –de rosa, en este caso– se fue quebrando. Las bandas fueron una amenaza constante, con Héber Pena en la de Buñuel y Carlos Vicente en la de Medrano. Pero el conjunto ferrolano no se conformó con los pasillos laterales. También movió el balón con criterio y profundidad por el centro, ejerciendo una presión fluida y forzando a los de Asier Garitano a perderse en el intento de evolucionar con un balón que les duraba muy poco, casi nada, o circulaba muy lejos del área del portero Cantero. En definitiva, el Racing había llevado enseguida el partido al escenario que le interesaba.

Desde esa posición de ventaja, dio el siguiente paso de buscar el 1-0. Lo pudo lograr Iker Losada en el minuto 8, al atrapar una mala entrega de Corredera y probar a Soriano. También estuvo cerca de caer en un centro envenenado de Héber Pena, pero el balón pasó de largo entre el arquero, que no se animó a salir, y Álvaro Giménez. Más tarde fue Pena el que chutó desde la altura del banquillo local. Los gallegos no se lo pensaban dos veces, finalizaban siempre.

Tras un amago ofensivo de Luismi Cruz, que encaró y perdió el duelo con Jon García, el mediapunta cedido por el Sevilla propició una transición fatal. Regaló el balón en el centro y el Racing se lanzó en un contragolpe que terminó en el 1-0. Lo inició y lo completó Iker Losada, apoyándose en Álvaro. Soriano no pudo impedir el tanto en el mano a mano (26’).

La respuesta del Tenerife fue fría. Es más, lejos de replegarse para proteger su ventaja, el Racing dejó encendida la maquinaria y perseveró sin salir de un camino en el que ya estaba siendo superior. Las siguientes ocasiones también fueron suyas, un remate de cabeza de Álvaro (29’), un tiro cruzado de Pena que sacó Soriano (32’), un disparo de Carlos Vicente desbloqueado por un error de Roberto López (38’)... Por contra, en el área de Cantero, nada de nada.

Con todo esto, lo mejor para el Tenerife era el resultado, un corto 1-0 en contra. Tenía toda la segunda mitad para reconducir la situación. Y volvió al césped con otra actitud, sin firmar la rendición. El Racing dio un paso atrás y los de Garitano entendieron que podía llegar su momento. Luismi Cruz avisó con un contraataque, Sergio remató una falta colgada por Roberto... En plena reconstrucción, el Racing volvió a golpear. Lo hizo Álvaro Giménez con un penalti de Nikola Sipcic descubierto por el VAR. Al parecer, un leve contacto con el que el central había barrido al encargado de lanzar desde los 11 metros:2-0 en el minuto 51.

La diferencia estuvo a punto de aumentar, pero Soriano aportó un paradón en un remate de Losada (55’) poco antes de que Asier introdujera los primeros cambios:Teto y Alassan por Sergio y Elady.

Los dos sustitutos devolvieron al Tenerife al partido. Teto recuperó un balón y conectó con Alassan, que centró al corazón del área para que anotara Ángel (58’). La jugada quedó inicialmente invalidada por un fuera de juego que no coincidió con la imagen congelada de la pantalla. Y subió el 2-1.

Era ahora o nunca. En un pésimo encuentro, el fútbol le había dado al Tenerife la oportunidad de sumar. Solo debía apretar y tener suerte. Pero no iba a ser su noche. A falta de un cuarto de hora para el 90’, el Racing coronó una merecida victoria con el golazo de cabeza de Jon García. Los blanquiazules consumieron el tiempo con más resignación que fe en puntuar en Ferrol. Paso atrás ante un rival directo. La revancha, a la vuelta de la esquina, el miércoles en el campo del líder, el Leganés.