«Es un reto rascar algo en Ferrol»

En la carta de Asier Garitano para Navidad no hay fichajes de relumbrón –aunque vaya a haberlos– y sí recuperar a todos los efectivos indisponibles y acabar el año con buenas sensaciones. El primer desafío es ganar en Ferrol, ahí donde nadie lo ha hecho en el último año; y luego, esperar que no haya contratiempos para que en enero la enfermería se vacíe del todo. «Los mejores fichajes ya están aquí; son todos esos que están lesionados y queremos que estén el día 2 entrenando con el grupo. Esa sería la mejor noticia. Y van en esa línea. Con eso, yo estaría contento», certificó el entrenador.

El técnico del Tenerife rehusó ayer de posibles contrataciones como la de Kike Salas o Juan Cruz; en cambio, sí verbalizó sus deseos respecto a los aún convalecientes Mellot, Waldo Rubio, Enric o José León. «Si no pasa nada extraño, a esos futbolistas los vamos a recuperar. Luego habrá algunos que esten en mejor forma y otros que no, pero la intención es que se incorporen y ya estén con el grupo desde el primer momento después de las Navidades. Es lo que yo deseo», declaró.

«Si recuperamos a esos futbolistas, estaría muy contento. Sería seguir con la plantilla que iniciamos», resumió Garitano, quien prefirió centrar el foco en los futbolistas en nómina, no en los que están por venir. Asimismo, dio por segura la incorporación de en la lista de convocados, con lo cual podrá repetir once este fin de semana. «Acabaremos los partidos que nos quedan (Ferrol y Leganés) con los mismos; no ha habido ningún cambio con nada. Y Nikola está bien tras el susto del pasado lunes», apuntó.

En el contexto de una semana de alta intensidad por el cruce copero con Las Palmas, Garitano garantizó que de puertas adentro se han centrado exclusivamente en el duelo más inmediato: «Solo hablamos del Racing de Ferrol. Para todo lo demás habrá tiempo suficiente después. Lo prioritario es jugar este partido contra un excepcional equipo, que lleva un ascenso y un año entero sin perder en casa», adujo, consciente de la alta dificultad que entraña el partido en Galicia.

«Han hecho una primera vuelta increíble. Tiene mucho mérito estar como están, sin perder en A Malata en distintas categorías. Para lograrlo hay que hacer muchísimas cosas bien, a ver si nosotros somos capaces de contrarrestarlas, pero la realidad es que están francamente bien trabajados», apuntó tras una larga catarata de elogios hacia su colega Cristóbal Parralo.

«Normalmente los recién ascendidos suelen tener un inicio bueno. No me suele gustar enfrentarme con ellos en agosto o septiembre, porque suelen ir en dinámica positiva como pasó a Eldense o Amorebieta. Pero cuando la competición va hacia delante, no es fácil. Los que hemos pasado por eso, sabemos que suele ser complicado», razonó. En cambio, reseñó que con el Ferrol «está siendo todo lo contrario».

«Llevan una regularidad muy buena y están haciendo una temporada notable, con números que así lo confirman. Repito: llevan un año entero sin perder en casa. Hay que tener las cosas muy bien hechas para que se den y puedan llegar esos números. Ahora mismo, el Racing es un equipo que está con los mejores y hay que felicitarles por su trayectoria y recorrido hasta aquí», enunció en cuanto al enfrentamiento que medirá mañana al sexto contra el séptimo clasificado. Dicho de otro modo, un triunfo garantizaría entrar nuevamente en la zona de privilegio.

«Para optar a la victoria tenemos que mantener la versión buena que estamos teniendo y mejorar cosas que no hemos hecho como me gustaría. Habrá que hacer un partido completo, pero también digo que si ganas y vuelves a ganar, más cerca está la próxima victoria», declaró en alusión a la importancia que da a las rachas y las buenas dinámicas.

«Rivales directos son absolutamente todos en esta categoría porque no sabes lo que va a pasar. Nosotros hemos sido líderes, nos hemos venido abajo, ahora estamos otra vez ahí... La dificultad es grande en cada jornada. La intención es seguir compitiendo, pero ahora vamos jugar contra un rival que está en la zona alta por merecimientos. Para nosotros, es un reto chulo poder rascar algo», cerró.

Fiel a su discurso cortoplacista, negó que estén pensando ya en la cita contra el líder, el miércoles en Leganés; ni tampoco en hacer rotaciones o en contemporizar porque vienen dos encuentros en apenas 72 horas. «Nos hemos planteado solo el siguiente partido, no el que viene después. Pero esa mentalidad es la del principio. Las cuentas de la lechera son fáciles: si ganas todo, asciendes. Pero es mejor ir a cada partido y cada entrenamiento. Con esa idea trabaja este equipo», subrayó Asier.