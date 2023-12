Da igual el lugar. Tampoco importa el día. Juegue donde juegue, siempre está acompañado. En Liga y en Copa. En Elda o en La Coruña. La presencia de aficionados blanquiazules en los partidos a domicilio del CD Tenerife se ha convertido en algo habitual, aunque no deja de sorprender, sobre todo a los clubes anfitriones, por la constancia y el número de asistentes. Sin ir muy lejos, en La Malata serán unos doscientos birrias.

El destino lo marca el calendario de Liga –este domingo a Ferrol, el miércoles a Leganés...–, pero el punto de partida no siempre es el mismo. Los 'pequeños Heliodoros' se generan con seguidores que salen desde la Isla, de manera independiente o uniéndose a iniciativas de colectivos de animación, e igualmente con la compañía garantizada de la Peña Ibérica, un colectivo que reúne a aficionados del Tenerife que, en su gran mayoría, residen en la Península, pero también en el extranjero o en otros puntos de Canarias. A diferencia de otras peñas oficiales del club, no tiene un espacio físico en el Rodríguez López. Algunos coinciden de vez en cuando en San Sebastián, varios tienen su abono en otros sectores... Lo suyo es volcarse en los encuentros fuera de casa.

La iniciativa parte de la temporada 16/17, la que acabó con la disputa de la final de la promoción de ascenso a Primera División en Getafe. El partido en el Coliseum dejó un recuerdo amargo, pero, al menos, dio paso a la creación de la Ibérica, que ya ha superado la cota de los 150 componentes. Hay perfiles de todo tipo. Por ejemplo, el de un simpatizante del club que estaba en Alemania hace un par de días y que tiene entrada para disfrutar del Racing-Tenerife. Pero lo más llamativo son los vínculos sentimentales que han surgido casi de manera aleatoria. «Hay algunos nacidos en la Península, cuyos padres sí son tinerfeños y han heredado ese sentimiento, pero hay otros que no tienen esa conexión y que, por algún motivo, se han hecho del Tenerife, como dos hermanos valencianos que se interesaron por el equipo después de que uno de ellos recibiera una camiseta blanquiazul de regalo, otro del mismo lugar que se aficionó a partir de las famosas Ligas perdidas por el Real Madrid en el Rodríguez López, un argentino que tiene el escudo del Tenerife tatuado y es uno de los históricos de la peña...». Lo cuenta Patricia Losada, periodista tinerfeña, integrante de la Ibérica y residente en Madrid.

Los viajes son toda una aventura, una experiencia grupal que implica esfuerzo económico, kilómetros de carretera, horas sin dormir, desgaste físico... Todo con tal de estar junto al equipo. Entre los más agotadores, el de Andorra. «La gente nos miraba como diciendo:¿Qué hacen estos aquí?». Una reacción comprensible para los clubes novatos en la categoría. Otros con más recorrido, ya saben que en sus estadios habrá un espacio para el blanco y el azul. «En Burgos hay muy buen rollo», apunta la portavoz de la Ibérica.

En general, todas las visitas han sido gratas, aunque siempre queda alguna excepción, como la 'emboscada' que prepararon los radicales del Leganés la temporada pasada de camino a Butarque. Sin consecuencias gracias a la intervención de la Policía y un cambio del itinerario hacia el estadio.

A la hora de organizar los desplazamientos, la manera de proceder suele ser la misma. Las entradas se compran por medio de la aplicación de Aficiones Unidas, es decir, el sistema establecido por LaLiga para los espectadores visitantes pertenecientes a peñas oficiales. Pero no siempre es tan fácil. De hecho, el Leganés, rival del Tenerife este miércoles, no forma parte de este convenio. «En este caso, adquirimos las entradas como haría cualquier aficionado que no estuviera en una peña federada, a través del Tenerife», apunta.

Luego están los traslados. «Nos movemos en coche, en guagua... Como podemos y buscando lo más económico», señala sobre una búsqueda que se ha ido complicando por la imparable subida de los precios de los alquileres. Pero la implicación supera todas las dificultades en una peña que, entre otras cosas, desea sentirse igual de valorada que las demás, aunque tenga raíces peninsulares.

La cuestión es estar en cada estadio y animar a un Tenerife del que esperan un poco más de cercanía. Al menos, un saludo al terminar cada encuentro, algo que, en su día, impulsó Luis Miguel Ramis y que ahora no siempre sucede, sobre todo cuando el resultado es adverso. Veremos en La Malata.