El CD Tenerife regresará este domingo a La Malata, un estadio que no visita desde mayo de 2008. Será su decimotercer partido oficial en Ferrol, localidad gallega en la que sumó en sus seis últimos intentos.

El primer triunfo blanquiazul se produjo en junio de 1972. En esos tiempos, el Ferrol jugaba como local en el estadio Manuel Rivera –La Malata se inauguró en 1993–. El partido no se pudo disputar en la fecha prevista, en diciembre, y se aplazó para el final del curso. El representativo, de vuelta a Segunda División después de tres campañas en Tercera, logró coronar la temporada con un 0-2 gracias a un doblete de José Juan Gutiérrez, ya con la permanencia asegurada.

Los dos anteriores precedentes no fueron tan satisfactorios. El punto origen fue un contundente 3-0 en la Copa 59/60 que el Tenerife no supo remontar en el Heliodoro (1-1). A continuación, otra derrota por la misma diferencia, pero en Liga y por 4-1 en abril de 1967.

De camino a un ascenso. Después del citado 0-2 con protagonismo de José Juan, la racha se volvió a torcer. El Racing encadenó un triunfo tras otro a finales de los 70 y comienzos de los 80, en Segunda B. Finalmente, la serie de tres partidos perdidos dio paso a una etapa productiva. De hecho, el Tenerife no cae en Ferrol desde marzo de 1982 (1-0). En los seis encuentros posteriores, o ganó (3) o empató (3). La tendencia empezó a cambiar con un 1-1 en la campaña 82/83. El Tenerife de José Ramón Fuertes, de camino a un ascenso a Segunda División, dio un paso más en noviembre de 1982 merced a un gol de Lasasoa.

La racha con Rafa Benítez. Racing y Tenerife no se volvieron a cruzar hasta el cambio de siglo, esta vez en La Malata. De nuevo coincidieron en una temporada de salto de categoría de los blanquiazules, aunque no a Segunda, sino a Primera, la 2000/01. El equipo de Rafael Benítez inició su escalada en la tabla tras un 1-2 en la ciudad coruñesa. Ese triunfo, con un par de tantos de Luis García, abrió una secuencia de seis victorias Los blanquiazules pasaron de ser séptimos en la clasificación a hacerse con el liderato. Subieron como terceros –no existía el formato actual de promoción–.

Gol de Willy y drama local. Tres cursos más tarde, de regreso a Segunda y en una situación diferente, Tenerife y Racing completaron el calendario de Liga con un 0-1 intrascendente para los isleños. En realidad, sí lo fue relevante para Willy, un joven jugador grancanario que marcó ese día su primer gol en una categoría profesional. Por contra, el Racing dejó escapar la oportunidad de apurar en esa última jornada de Liga sus opciones de permanencia. En los banquillos, Luis César y un David Amaral que había reconducido el irregular comienzo de Liga del equipo con Lienen.

Dos goleadores inusuales. El Tenerife siguió en Segunda y el Racing no volvió a ser uno de sus compañeros de viaje hasta el ejercicio 2004/05. El 14 de mayo de 2005 se celebró el décimo duelo entre estos dos clubes en Ferrol. Los tinerfeños ya se habían garantizado la salvación de la mano de José Antonio Barrios, y los gallegos perseguían ese mismo objetivo sin grandes agobios. Si ese encuentro dejó alguna imagen llamativa, fue la del único gol como blanquiazul aportado por el delantero Mariano Bombarda. Con 2-0 en el marcador, el argentino recortó diferencias (86’) con tiempo para que otro inusual anotador, el lateral Edu Moya, estableciera el 2-2.

Ángel Rodríguez, testigo. La necesidad fue mucho mayora en el encuentro de la campaña posterior. A falta de tres jornadas para el final de la Segunda División 2005/06, el Racing era penúltimo, con 36 puntos, y el Tenerife, decimoctavo, con 45. A los locales se les había agotado el margen de error y los visitantes necesitaban sumar para amarrar una angustiosa permanencia dentro de una inquietante temporada que se había desarrollado con cinco entrenadores:José Antonio Barrios, Quique Medina –interino–, Antonio López, David Amaral y Bernd Krauss. Además, el club había vivido una sacudida institucional por el urgente cambio de consejeros tras la salida de Víctor Pérez Ascanio en diciembre y el debut de Miguel Concepción en febrero. El final fue feliz, ya que el equipo pudo evitar el descenso a la Segunda División B. El 2-3 en La Malata sonó a definitivo. Marcaron Toñito, por partida doble, y Maikel Hermann. Dos semanas más tarde, el Tenerife alcanzó el objetivo de manera matemática después de empatar en La Condomina. Uno de esos goles salvadores fue obra de un futbolista que forma parte de la actual plantilla, Ángel Rodríguez, que había sido suplente en Ferrol. El otro lo anotó Ayoze García (2-2 con el Murcia).

Puerta a cero de Queco Piña. La de 2006 fue la última victoria del representativo en Ferrol, pero no fue su última visita a La Malata. En mayo de 2008 se interrumpió la conexión entre blanquiazules y verdiblancos –se retomará este domingo– con un 0-0 sin mucha historia. El Tenerife, con un José Luis Oltra de estreno en ese ejercicio liguero, se movía por la mitad de la tabla sin metas ambiciosas. Mientras, el Racing trataba de escapar de un descenso que no pudo evitar. El 0-0 no fue de gran ayuda para los gallegos.

Oltra alineó aquella tarde a Raúl Navas, Marc Bertrán, José Antonio Culebras, Juanma Delgado, Manuel Blanco, Pablo Sicilia, Longás, Óscar Pérez, Ricardo León, Mikel Arruabarrena y Nino. También participaron Andrés Santos, Ayoze García y Cristo Marrero.

Y en el once del Ferrol, Queco Piña, un portero que tiene ahora una relación laboral con el Tenerife. Piña pertenece al cuadro técnico encabezado por Asier Garitano. Llegó al club isleño el pasado verano como uno de sus profesionales de confianza para ejercer de entrenador de guardametas.