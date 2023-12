Ser titular en dos jornadas de Liga consecutivas con el calendario avanzado, cuando solo quedan dos partidos para el final de la primera vuelta, no debería ser nada del otro mundo para un futbolista como Aitor Sanz. Pero si esa participación se produce en una temporada como la 23/24, ya es otra cosa. Para el centrocampista madrileño, es como si la competición hubiera empezado en noviembre. Una lesión de rodilla en el encuentro inaugural, el del Real Oviedo, disputado el 14 de agosto, trastocó los planes de un futbolista llamado a ser titular fijo un curso más. Tras superar ese obstáculo, el capitán va volviendo a su estatus natural. Va recuperando el mando.

La distensión muscular en la inserción de la rodilla izquierda que sufrió hace justo cuatro meses, ya ha quedado atrás. En el camino se perdió nueve encuentros de Liga. En el décimo, ante el Mirandés, pudo regresar a una convocatoria, pero no tuvo minutos. Pasó lo mismo en las citas posteriores frente al Levante y el Elche. Al fin, se reencontró con la competición coincidiendo con la eliminatoria de Copa con el Compostela, el 1 de noviembre. Lo hizo como titular y sin ser sustituido. Lo peor ya había pasado para el portador del dorsal 16 de la plantilla blanquiazul. A partir de ahí, Aitor fue alternando alguna actuación como integrante del once con otras como reserva. También fue testigo del trabajo de sus compañeros desde el banquillo un par de veces, en el Heliodoro ante el Villarreal B y en Riazor contra el Deportivo de La Coruña.El entrendador,Asier Garitano, fue dosificando su apariciones con la idea de no dar pasos atrás.

Aparentemente, ya ha pasado de esa intermitencia a una etapa más estable. Jugó de inicio en Elda y repitió en el reciente duelo con el Alcorcón. O lo que es lo mismo, fue titular en los dos últimos triunfos del Tenerife en Liga.

Trayectoria. Desde su llegada al club, en la temporada 13/14, Sanz ha sido fijo en las alineaciones de todos los entrenadores. Solo perdió este protagonismo en el tramo final de la Liga 17/18 y en todo el curso posterior por culpa de una lesión que anuló de golpe su presencia en el equipo y que le costó más de lo previsto vencer. Por poner un ejemplo, a estas alturas del curso 22/23 solo había dejado de jugar dos partidos, en ambos casos por estar sancionado.

Las tarjetas. Precisamente, la amenaza del arresto federativo por la acumulación de cartulinas amarillas se presenta como la única causa aparente que obligaría a parar a Aitor a corto plazo. Solo ha intervenido en seis partido y ya ha sido amonestado cuatro veces en Liga –una más en la Copa del Rey–. El motivo fue similar, derribar a un contrario de forma temeraria.

Otros números. De momento, la huella de Aitor Sanz en la Liga 22/23 es corta, comparada con la de otras temporadas. Su tiempo de participación en la competición se reduce a 381 minutos, sin contar los 90 de Copa en Santiago. En cifras, su trabajo se concentra en seis partidos, cuatro como titular y uno completo. Ahí entran 216 pases, 26 recuperaciones, 22 duelos ganados, ocho despejes, once faltas realizadas y seis recibidas, tres remates, uno entre los palos...

Vista atrás. A punto de cumplir 39 años y tras sufrir la lesión en el partido de la primera jornada de Liga contra el Oviedo, a Aitor se le pasó por la cabeza el temor de que su carrera ya había terminado. «Llegué a pensar que si tenía el ligamento cruzado roto, había llegado al final», contó al recordar un momento crítico que se fue atenuando gracias a la información procedente de las pruebas médicas. «Al principio me preocupé mucho porque mis sensaciones fueron muy malas. Creí que iba a ser algo bastante grave, pero las pruebas indicaron que no iba a ser para tanto», explicó Aitor, que tuvo que armarse de paciencia para evitar una recaída. «Tuve un punto de regresión y decidimos tomarnos las cosas con más tranquilidad, a largo plazo», apuntó sobre los tres meses que vio pasar sin poder actuar en la competición.

Elogios de Garitano. No debe ser casualidad que todos los entrenadores del Tenerife desde la temporada 13/14 hayan confiado tanto en Aitor Sanz –José Luis Otra y Luis César Sampedro no pudieron contar con sus servicios en la 18/19 por la larga lesión que tuvo el futbolista–. Asier Garitano no ha ocultado que el capitán es toda una garantía en cualquier situación, dentro y fuera del campo. «Domina el oficio y la categoría, transmite mucha tranquilidad a sus compañeros y hace mejor al que juega a su lado», detalló el técnico blanquiazul. «Es bueno que, después de varios meses, ya esté participando, porque nos da experiencia y claridad con el balón. Para nosotros, es fundamental», añadió el guipuzcoano sobre Aitor.

E Un derbi más. El sorteo de las eliminatorias de dieciseisavos de final de la Copa del Rey le ha brindado a Aitor Sanz la oportunidad de vivir desde dentro su decimocuarto clásico canario. El madrileño ha disputado trece, once de Liga y dos del playoff de ascenso a Primera. El capitán es el jugador con más experiencia en los derbis.