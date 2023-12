El partido ante el Alcorcón no será recordado por su alta calidad o por el juego convincente del Tenerife, pero sí por el valor del resultado, un triunfo que pone fin a una insuficiente racha casera –2 puntos de los últimos 9– y da continuidad a la victoria lograda en la jornada anterior en el Pepico Amat. Con este impulso, el equipo de Asier Garitano salta al séptimo lugar y se queda a un punto de su próximo rival, el Racing de Ferrol. No habría sido así sin esa metedura de pata que suelen cometer los conjuntos que están en problemas clasificatorios. Porque el Alcorcón, colista y con nuevo técnico, estropeó su preciado 0-0 con una imperdonable pérdida de balón cometida por Eteki a la que se aferró el decisivo Ángel para marcar el único tanto del duelo (64’).

La primera parte ya fue de falsas apariencias. Ni el Tenerife fue tan vertical ni constante como se podía esperar en su intento de volver a ganar como local cuatro partidos después, ni el Alcorcón se mostró como un colista temeroso y centrado únicamente en conservar el empate inicial. En cualquier caso, si hubo un equipo que estuvo próximo a marcar en este tramo, fue el isleño. A ráfagas, los blanquiazules demostraron que no necesitaban generar mucho para poner en aprietos a la defensa más goleada de la categoría. De hecho, la primera llegada propició una ocasión muy clara que no acertó a culminar Elady, probablemente por pillar a contrapié una dejada de Medrano, que había recibido desde la banda derecha un pase de Luismi Cruz. El jienense pudo contactar con el balón dentro del área pequeña, pero sin la ventaja necesaria para dirigir bien el golpeo (14’). El aviso no descompuso a un Alcorcón que, según el momento, alternaba una presión avanzada con otra en bloque medio. Los de Mehdi Nafti, recién llegado tras el despido de Fran Fernández, apostaron por un planteamiento valiente, dadas las circunstancias, con fases en las que tuvieron el balón y merodearon el área local, pero sin el filo necesario, salvo en contadas ocasiones;la más peligrosa, finalizada por el exblanquiazul Jacobo González con un tiro cruzado ajustado al palo. Soriano siguió la trayectoria con la mirada y respiró aliviado al ver que la pelota cruzaba la línea de fondo sin consecuencias (38’).

En medio, el Tenerife había ido salpicando el partido con ataques aislados, quizás sin un martilleo conveniente. Unas veces se apoyaba en la inspiración de Luismi Cruz, en otras valían las aperturas a las bandas de Aitor Sanz, así como la pelea de Elady o la velocidad de Ángel. Pero en su conjunto, se echaban de menos más combinaciones que desordenaran al rival. Muy pocas, o casi ninguna. Quiso poner de su parte Roberto López con un disprao raso a media distancia (16’). El mediapunta aragonés cogió el testigo de Elady tras la ocasión del minuto 14.

Al rato, una incursión de Corredera por el costado derecho permitió que Buñuel colgara el balón al área para que Roberto López peinara sin la potencia ni la precisión adecuadas (23’). Buenas intenciones, pero falta de pegada.

Poco después fue Ángel el que se perdió en su propósito de completar con éxito un contragolpe en conducción. Al final, el lagunero no pudo ni rematar ni pasar.

La intermitente respuesta ofensiva de los blanquiazules añadió, antes del descanso, una acción de pizarra que sorprendió a la defensa del Alcorcón:un saque de esquina con un balón raso que pudo cazar Elady. El remate rebotó en un rival y acabó en otro córner.

Y poco más. El Tenerife estuvo más próximo al gol que el Alcorcón, pero no por un juego fluido ni regular. Le faltó ruptura, más verticalidad y dinamismo, no ser tan previsible en la zona de influencia, no depender de un contragolpe para morder, agitar el juego en estático, aprovechar la estrategia...

El partido tenía pinta de romperse solo con algún error del Alcorcón. Y fue lo que pasó. Pero tardó en ocurrir. Tanto, que hasta se escucharon pitos desde la grada por la fría salida del equipo tras el descanso. Se malgastó un cuarto de hora tras la reanudación sin que sucediera nada relevante. El Alcorcón vivía relativamente tranquilo en un papel conformista, normal para un equipo desesperado por recibir señales positivas y confianza en un momento de crisis. Pero, a menudo, los equipos que están así de mal, sufren contratiempos como el que aprovechó el Tenerife para marcar el 1-0. En una jugada más, sin aparente riesgo, en una salida con balón jugado por el centro, Eteki perdió la posesión y regaló una fugaz transición, con pase de Roberto a Ángel, que tiró de oficio y calidad para resolver la jugada con un certero remate al fondo de la red, con la despoblada defensa descolocada y el portero a media salida (64’).

Un partido que avanzaba a trompicones y que empezaba a inquietar a la grada, se había desatascado con un obsequio prenavideño. Ahora sí, aunque la ventaja era corta, el Tenerife estaba en el escenario ideal para imponerse. El Alcorcón debía estar obligado a arriesgar más y los blanquiazules iban a disponer de más espacios para insistir y buscar más renta.

En realidad, el encuentro tampoco fue así de frenético en su fase final. El gol y la influencia del público empujaron al Tenerife, pero con un efecto efervescente. Bodiger (71’)y Nacho (72’) conectaron un par de remates en un tramo en el que los blanquiazules se asomaron al 2-0, pero no tardaron en preferir la vía de conservar lo que tanto les había costado lograr, el 1-0, antes que arriesgar y dar opciones al empate. Para colmo, llegó el sobresalto de una lesión de Sipcic, que tuvo que pedir el cambio. En principio, algo muscular.

Con todo en contra, el resultado y el escaso tiempo restante, al Alcorcón no le quedó otra que asumir la responsabilidad intentar evitar la derrota. Al menos, provocó el que balón corriera más en el campo contrario que en el propio en los últimos minutos. Un dominio estéril y carente de mordiente para tranquilidad de un Tenerife que llevaba un buen rato dando por bueno el triunfo por la mínima, un resultado de alto valor dentro de un partido sin brillo.

Ahora, desde la plataforma de los 30 puntos, el representativo despedirá el año 2023 con dos salidas consecutivas ante rivales directos, el Racing de Ferrol –domingo– y el Leganés –miércoles 20–. Tras las turbulencias de las siete jornadas seguidas sin ganar, el Tenerife vuelve a estabilizar el rumbo y a avanzar con la media de un equipo de promoción de ascenso.