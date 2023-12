Como es lógico, buena parte de la alocución del entrenador del CDTenerife tras la victoria en el Heliodoro pivotó sobre la actuación descollante de Ángel Rodríguez, que firmó su séptima diana de la temporada y dio al representativo tres puntos «vitales», dijo Asier. Para el técnico vasco, el papel del lagunero fue determinante. «El gol lo ha tenido siempre. Es listo, certero y va bien en las situaciones límites, no falla, así que intentamos poner a su servicio todos los mecanismos para que pueda lucir», relató Garitano.

El jefe del banquillo blanquiazul admitió que no fue el mejor partido de los suyos y remarcó que «cuesta mantener el nivel»de los primeros encuentros de la temporada, «pero no solo al Tenerife sino a todos en esta categoría». «Más que juego, hemos tenido ocasiones, sobre todo en la primera parte, cuando pudimos ponernos por delante. Con balón, estábamos bien, pero no sin él. Nos faltaba continuidad. En la segunda parte, sin balón bien pero luego nos ha costado mucho cuando lo teníamos en nuestro poder», relató el profesional blanquiazul, quien nuevamente volvió a referirse al factor Ángel para explicar el triunfo.

«Cuando estábamos más espesos y con más problemas, llega ese gol de Ángel que nos desahoga para sacar el partido adelante y que nos da tres puntos vitales», reseñó. También puso en valor «loq ue cuesta sacar adelante cada partido», más todavía en el contexto de una semana difícil por el sobreesfuerzo en la Copa del Rey. «Hemos hecho cosas bien para ganar y otras que habrá que corregir para el siguiente partido. Quedan diez días de competición, dos salidas difíciles y en buena dinámica, pero hay cosas por corregir y por mejorar», insistió.

Para Asier, al Tenerife le costó encontrar su mejor versión y nivel porque «el Alcorcón trabajó bien el partido». «Con posesión hicimos cosas interesantes, especialmente al inicio, pero hay que robar más balones para incidir y eso nos ha costado. Más tarde hemos notado la fatiga y cuesta más cuando existe la necesidad de ganar. Por suerte, tuvimos acierto con el gol de Ángel y volvemos a ganar en casa, donde llevábamos tres partidos sin vencer. Es importante para todos y también para la afición;ahora, veremos cómo somos capaces de cerrar la primera vuelta», indicó.

En el lado positivo, Garitano consignó la gran actuación de Fer Medrano en el lateral izquierdo. «Ha completado los 90 minutos. Imagino que mañana o pasado mañana tendrá una fatiga grande, pero nos va a hace falta», adujo. También celebró la reaparición de Luismi Cruz, «con más participación que en Elda, donde aguanto solo una parte», y la presencia en convocatoria de Mo Dauda. «Esperamos el año próximo recuperar a todos los efectivos que aún no tenemos disponibles», fue otro de sus mensajes. Más feliz por el resultado que por la imagen, Garitano ya piensa en el futuro, si bien hoy estará pendiente del sorteo copero. «Un derbi estaría chulo», deslizó.

La visión del técnico visitante

Mehdi Nafti quiso quedarse «con lo positivo»y subrayó que «el rival acabó pidiendo la hora»en los minutos finales.Eso sí, consignó que el Tenerife apenas les dejó generar. «Nos vamos de vacío por un error en una salida de balón; 1-0 y para casa. Dominó el rival, pero cuando mejor estábamos en el segundo tiempo nos roban un balón que acaba en gol», lamentó. «Para nosotros esto no ha hecho sino comenzar y vemos la botella media llena», dijo Nafti, recién llegado.