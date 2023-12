Sergio González Martínez (Cartagena, 14/5/1997) jugó el pasado miércoles, en Riazor, su partido número 99 con el Tenerife, entre Liga, promoción de ascenso y Copa. En circunstancias normales, este lunes tendrá minutos ante el Alcorcón y será centenario. Es una cota que ya habían superado antes cinco de sus compañeros, Aitor Sanz, Nikola Sipcic, Ángel Rodríguez, Juan Soriano y Mellot, y que no está tan lejana para otros, como Enric Gallego o Corredera.

No es poco para un futbolista que llegó cedido por seis meses en el mercado de invierno de 2021 sin generar grandes expectativas, y que regresó en propiedad el verano siguiente a petición del entrenador de ese entonces, Luis Miguel Ramis. Para Sergio, lo de cumplir cien partidos será sumar y seguir. Antes de iniciar la actual campaña, firmó la renovación de su contrato hasta junio de 2026.

«Me quedaba un año y al final de la temporada pasada empezamos a hablar sobre esta posibilidad», recordó en declaraciones a EL DÍA. «No lo pensé dos veces. Estoy a gusto en el Tenerife y en la Isla; quería quedarme. Durante las vacaciones me lo planteó el club y, al volver, firmé y se arregló todo. Estoy contento por los dos años que tengo de contrato y espero que lo mejor esté por venir», afirmó pensando en subir a Primera.

Sin la exigencia de asumir un papel protagonista –su función ha sido más de jugador de equipo–, el ex del Cádiz encajó en la plantilla tinerfeña desde el primer momento. Fue uno de esos refuerzos de invierno que realmente suman. De hecho, en la segunda vuelta de la Liga 20/21 participó en 15 encuentros y marcó un gol –en Sabadell– a las órdenes de Luis Miguel Ramis, entrenador que pidió su fichaje en la ventana estival de 2021. Al recibir esa segunda propuesta del club tinerfeño, González no lo dudó, se desvinculó del Cádiz y regresó a la entidad isleña. Lo hizo sin saber que, unos meses más tarde, iba a quedarse a las puertas de un ascenso a Primera –ya había vivido uno con su anterior equipo en 2020–. En la campaña de la final de la promoción perdida contra el Girona, Sergio intervino en 35 partidos y también firmó un tanto, esta vez en Copa frente al Eibar. Sin tener una presencia constante en las alineaciones, siempre fue una opción recurrente para el técnico, generalmente en la demarcación de defensa, pero con alguna actuación puntual como mediocentro, cometido que está desempeñando con Asier Garitano. «Ahora que estoy jugando en el centro del campo, diría que prefiero jugar ahí», admitió el cartagenero. «Pero la temporada pasada jugué de central y también me vi bien. Estoy cómodo en los dos puestos;me adapto. Lo hice en la pretemporada después de un tiempo sin jugar en el medio y me estoy sintiendo muy cómodo. Espero seguir con este nivel de confianza», añadió.

En el curso 22/23 no pudo igualar el número de encuentros disputados en el ejercicio anterior. Se quedó en 29. Pero ahora va camino de batir su marca individual. En su temporada de mayor actividad, la 21/22, llegó a la decimoctava jornada con once partidos jugados –tres como titular–. En la 23/24 ha intervenido en todos los encuentros de Liga, los dieciocho, y también en los dos de Copa. De un máximo de 1.830 minutos, ha estado en el campo 1.319. En ese recorrido compitió de inicio dieciséis veces, completó seis encuentros y aportó un gol, el último en la cuenta del representativo hasta ahora, el que sirvió para derrotar al Deportivo en la Copa en el tiempo de prolongación de la prórroga. «Fue una alegría inmensa marcar en el último minuto y pasar a la siguiente ronda», señaló González, repartiendo el mérito entre todos.

Probablemente en el mejor momento de su carrera, Sergio se muestra «muy contento» por la trayectoria del equipo y la «ilusión» que nota en el entorno, «pero también por la confianza» que le brinda el míster, Garitano. Palabra de inminente centenario.