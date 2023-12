A la Copa, con «el mejor once posible». El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, dio garantías este lunes de que optará por un equipo muy competitivo para hacer frente el miércoles al Deportivo en Riazor (Televisión Canaria, 11:00 horas). LaCoruña espera hoy a la expedición del representativo, que optó esta vez por volver a casa tras ganar en Elda; y reemprende a primera hora del martes una nueva ruta hacia la Península. Lo hará con ánimos renovados después de haber interrumpido la mala racha de resultados.

«Se trabaja un poco más contentos y mejor que la semana pasada, pero siempre con la ilusión de preparar los siguientes partidos con la misma idea. Lógicamente las victorias dan alegría;y mejor estar contento que triste», sugirió Asier, reforzado por el 0-3 del pasado sábado. En cuanto a la Copa, volvió a conferirle máxima trascendencia y descartó la idea de que para el Tenerife pueda ser un torneo menor.

«No regalamos absolutamente nada. La mentalidad es esa. Ahora vamos a jugar y a competir contra el Dépor, un club histórico con una gran afición y muy buenos futbolistas. Intentaremos dar la mejor versión nuestra para pasar la eliminatoria, que es el objetivo. A un partido no va a ser fácil, pero pondremos todo de nuestra parte para tener opciones», aseveró, con la idea de cruzar la segunda eliminatoria y verse a la siguiente con un Primera.

En cuanto al rival, subrayó que su intención principal será inequívocamente el retorno al fútbol profesional:«La prioridad imagino que la tienen en el ascenso a Segunda, pero no les veo mal. Llevan cuatro semanas en buena línea y vienen de ganar al BarçaBen su campo. No están en mala dinámica. Estoy convencido de que van a tener opciones de ascenso. Lo que ocurre es que las expectativas del inicio eran que ya en noviembre o diciembre se hubieran salido de la tabla;y eso en el fútbol de hoy no pasa, en ninguna categoría», reseñó.

Del cuadro de Idiakez dijo también que «han configurado una gran plantilla y lo normal es que tengan muchas opciones de subir». Antes, y respecto a la convocatoria propia, descartó a Luismi Cruz –por las molestias que le sobrevinieron en Elda– y casi confirmó bajo palos a Tomeu Nadal, al menos para este cruce. «Todos los jugadores están en buenas condiciones y pondremos el mejor equpo posible en Riazor porque para nosotros también la Copa es importante», adujo.

Buena parte de la alocución de Garitano pivotó en esta ocasión sobre el feliz rendimiento de Teto en el último partido. El jugador isleño marcó y se llevó las manos a las orejas. «No le vi. Vi el gol y la alegría de los compañeros. ¿Qué hizo? ¿Taparse los oídos?», ironizó el entrenador. «Las críticas forman parte del proceso y le harán mejor futbolista. Lo que sí le ha podido fastidiar más son las faltas de respeto», puntualizó respecto a los exacerbados e hirintes comentarios negativos que haya podido recibir el canterano.

«El segundo año suele ser más difícil porque las expectativas son mayores. En el debut nadie espera nada de ti, entonces todo es más fácil. Pero el chaval tiene buena calidad en el entrenamiento y es un jugador alegre. Estoy contento por él, también los compañeros. Es de aquí y tiene muy interiorizado al Tenerife. Todas las cosas las vive más intenso y sufre más, pero es un chico que queremos ver así, contento y feliz. Seguro nos ayudará si encuentra su mejor versión», completó. La alineación que dispuso en el último compromiso liguero ofrece algunos indicios sobre su apuesta para la Copa. Todo apunta a que tendrán protagonismo y la titularidad en Riazor aquellos que fueron suplentes en Elda, desde Sergio González a Loïc Williams; y que algún futbolista incluso podría variar la demarcación en la que venía ejerciendo en los últimos partidos.

Asier tendrá muy en cuenta la necesidad de no abusar de jugadores con ficha B para evitar una posible situación de alineación irregular, motivo que apeó al Granada;y es posible que recurra nuevamente a aquellos que conformaron el once del último duelo copero en Santiago. De este modo, otro con opciones de jugar sería el canterano Pablo Hernández.