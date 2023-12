El próximo partido para el CD Tenerife tendrá connotaciones muy especiales para Álex Corredera, futbolista del representativo con pasado deportivista y que durante dos años enteros (desde julio de 2015 al mismo mes del 2017) soñó con debutar en Riazor. Era un escenario fastuoso y donde se habían escrito algunos de los episodios más importantes del fútbol español de los noventa, y que Álex tuvo muy cerca porque le fichó el Fabril, que entonces jugaba en Tercera.

El ahora 10 tinerfeñista firmó su debut con la elástica deportivista el 23 de agosto de 2015, en un triunfo del filial al Boiro (1-0). Solo siete días después, anotó su primer gol en un duelo contra el Arousa. El mediocampista catalán había aterrizado en La Coruña avalado por su reluciente etapa en La Masía, donde había sido partícipe de la conquista de la UEFA Youth League solo un año antes.

No obstante, la casi desconocida etapa de Corredera en el Dépor se saldó sin cumplir su gran sueño de jugar en Riazor –sí podría hacerlo este miércoles si entra en la lista de Garitano– porque a los dos años cambió de filial y se fue al Almería, club con el que sí se estrenó a escala profesional. Sea como fuere, Álex conserva recuerdos «muy bonitos» de sus años en Galicia y subraya que se alegró mucho del cruce que viene. «Para mí fue una noticia feliz que nos tocara», señala en conversación con EL DÍA.

«Lo primero porque Riazor es un estadio histórico como el Dépor, que también lo es. Para mí siempre va a suponer algo especial porque estuve dos años allí. Tengo un recuerdo muy bueno, yo era muy joven, acababa de salir de Barcelona y llegaba a un sitio de Primera División», señala. Por lo que pudo detectar entonces, «el ambiente de fútbol es espectacular en la ciudad y también en el estadio, donde la afición se vuelca, como así está demostrando este año» con 28.000 socios en Primera RFEF.

Sugiere Corredera que el Dépor «es un club que seguro va a volver a ser lo que fue, porque lo tiene», dice en alusión a la masa social, la historia y los recursos para reverdecer los viejos laureles. «Hasta ahora hemos estado centrados en la liga y en salir de la mala racha», apunta el de Sant Joan de les Abadesses, que ya cambia en el chip y focaliza sus miradas en La Coruña, adonde el equipo viajará mañana.

El cruce con el Dépor se convierte en una buena excusa para hablar con Álex de los entornos calientes y exigentes como son los del Dépor y el Tenerife.

«Las críticas son entendibles», afirma sobre el alto grado de toxicidad que ha hallado en el entorno durante las siete jornadas que el equipo concatenó sin victorias. Hasta que llegó la del sábado. «No me hacen gracia pero forman parte del fútbol. Pero es importante que la gente sepa que los primeros interesados en salir de esa situación hemos sido nosotros», apunta sobre las críticas más hirientes, aquellas que han tenido por destinatario por ejemplo a Teto, que en Elda se desquitó a lo grande.

«Una de las cosas más importantes para el deportista es saber separar [la vida privada de la profesional] para que no te coman esos pensamientos. El fútbol es mi pasión pero esa faceta la he trabajado mucho, sobre todo para vivir esta vida tranquilo», receta. «No conozco a un solo futbolista que no sea extremadamente exigente consigo mismo», afirma Álex, quien subraya que cada una de las etapas de su carrera deportiva le valieron para llegar hasta el momento presente. Unas fueron más mediáticas y otras menos, pero todas le valieron «para adquirir aprendizaje».