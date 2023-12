Tal y como se dio el partido, y después de muchas ocasiones para adelantarnos en el marcador, lo probable era la derrota. La situación era complicada, a remolque los 90 minutos, y el gol llega en el 93, justo cuando más lo necesitábamos. La sensación entonces fue la de que el punto nos podía dar energías para lo que viene y con esa idea hemos viajado [ayer] a Elda.

Llevaba el equipo 400 minutos sin marcar, ¿había vivido alguna racha similar a lo largo de su carrera deportiva?

Sí, hombre, muchas veces. Seguro. Son muchos años en el fútbol y muchos partidos, muchas rachas, positivas y negativas. En Éibar estuvimos tres meses sin ganar y fue muy duro. Eso sí que fue dramático. Pasaban los partidos y era desesperante. Cuando entras en una dinámica así de larga, lo primero que se piensa por parte de los clubes es echar al entrenador; y no siempre es lo más sensato. Ni lo más adecuado.

¿Ahora vive más de cerca los debates y el desasosiego del entorno por estar de vuelta en casa? Es decir, ¿le llegan los estados de opinión a través de familia y amigos?

Obvio que es así, pero estoy muy feliz de haber vuelto, de compartir pasión con tanta gente que es de la Isla y que conozco bien, porque soy de aquí y es donde nací. Venir al Tenerife es jugar en casa y la diferencia con cualquier otra etapa es que aquí trabajas para dar alegrías a la gente de tu tierra. Es muy gratificante.

Y en el Tenerife, ¿nota que ha cambiado todo?

Sí, el club ha cambiado bastante. Alguno que otro sí sigue trabajando [con respecto a su etapa anterior]. Pero el fútbol evoluciona muy rápido y lo hace para todo el mundo. Si todo siguiera igual que cuando yo me fui, tendríamos un problema.

El presidente tiene razón: es imposible que en cuatro semanas se nos haya olvidado cómo jugar al fútbol

Ha dicho Asier que el chute de adrenalina que supuso el empate al final contra el Cartagena ha cambiado incluso la forma de trabajar del grupo. ¿Hasta qué punto es el fútbol un estado de ánimo?

Yo creo que el míster es sensato al decir que cuando acabas un partido de una manera, esa sensación permanece. Y la sensación fue de subidón, de irnos incluso a por el 2-1... Faltaban solo cuatro o cinco minutos para acabar, pero el ímpetu fue ese. Lo que él quiere decir es que no es igual que te empaten en el 95 y quedarte hundido; que la situación inversa, de empatar tú en el último minuto y que el último recuerdo sea el del gol que marcaste. Ahora toca aprovechar esa energía que nos dejó ese partido y afrontar así el siguiente.

¿Cómo se explica la mala racha del equipo? ¿Qué ha pasado para viajar de la primera plaza a la décima?

Como ha dicho el presidente, no se ha podido olvidar jugar a fútbol. Al final esto es la Segunda División. Hay equipos que compiten muy bien incluso estando abajo en la clasificación, y buen ejemplo de ello es cómo nos complicó la vida el Cartagena. Chutaron dos veces y marcaron un gol. Pero si me preguntas por las causas, te daría muchas. Es verdad que hemos tenido problemas para administrar ventajas decisivas como la del Elche; y luego está el factor lesiones. Tener a tanta gente tocada influye y afecta, más todavía en una competición tan exigente como ésta.

¿Le han dado muchas vueltas al aluvión de bajas?

Es que aquí respiras y te lesionas (sonríe). Menos mal que ya esta semana vamos a ir recuperando efectivos. Ha sido terrible, esa es la verdad, pero toca sobreponerse como equipo que somos. El fútbol son dinámicas y hay que cambiar un poco la mentalidad y el ánimo para poder optar al triunfo.

Sus últimas palabras después del partido fueron para elogiar y agradecer el esfuerzo y apoyo de la afición. ¿Es verdad que incluso ustedes en el vestuario están sorprendidos por los índices de respaldo que están recibiendo?

Es increíble. Que fueran 16.000 espectadores la semana pasada fue un dato brutal. Se nota que el proyecto y el club están transmitiendo mucha ilusión; y que se están haciendo las cosas bien en muchas parcelas. Es algo que veníamos detectando desde la pretemporada y que nos tiene realmente encantados. La semana pasada se demostró otra vez que el Heliodoro y la Isla tienen ganas de que sea una buena temporada.

El gol que hicimos contra el Cartagena fue insuficiente, pero nos ha dado energías y nos ha cambiado el ánimo

¿Aspira a todo este Tenerife?

Lo hemos hablado en la caseta. Si con tres puntos de los últimos 21 aún estamos ahí... es que la competición nos está dando una oportunidad excelente para reengancharnos de nuevo. Pero tenemos que empezar ya, desde hoy.

Sus gestos y declaraciones demuestran que le importa mucho más el plano colectivo que el personal, ¿cómo gestionó la suplencia?

Con los años te haces menos egoísta y piensas en lo realmente importante. Cuando eres joven a lo mejor te centras más en tu faceta más personal. Pero la madurez te da eso: sabes y eres consciente de que un logro colectivo como el ascenso te va a dar mucho más que haber hecho tres goles en un partido; o acabar la competición con más o menos aciertos. Y de verdad, para eso vine, para participar de un gran año para el club y disfrutar de jugar en Primera con el Tenerife. Ese sería el colofón perfecto a mi carrera.

¿Y el gol se entrena y se ensaya? ¿O es cuestión de instinto?

El gol depende de muchos factores, por ejemplo que tengas a buenos compañeros al lado, que se sepan ver y conocer tus movimientos... Así es todo mucho más sencillo. Pero con los años vas aprendiendo y asumiendo que tienes que estar preparado para el momento clave. Si en un partido tienes una o dos, aprovecharlas y estar en el sitio adecuado en el momento correcto.

¿Cuánto influye en un goleador el potencial del colectivo?

Eso es. Yo he tenido suerte de estar en grandísimos equipos y he tenido la suerte de hacer muchos goles y muy importantes. Uno fue en la UEFA, en Krasnodar, que hicimos un partidazo. Me bromea Enric en el vestuario que mi mejor nivel siempre ha sido con él al lado.

¿El ascenso es un sueño real?

Eso sería increíble. Por todo el empeño que ha puesto el club en estar ahí. Queda mucha liga pero eso sería lo más grande, como te decía antes el colofón más brillante que pueda haber imaginado para mi carrera deportiva.

Una carrera que pudo cambiar si en su día llega a fructificar su fichaje con el Barça, ¿cuánto de cerca estuvo de producirse?

Tuve conversaciones casi a diario con Ramón Planes, que era el director deportivo de entonces. La anécdota que más cuento a mis amigos es que yo estaba entrenando por la mañana, salgo de entrenar y me encuentro con 350 wasaps en el móvil. Eran la una o una y media de la tarde; y al rato ya eran 400 o 500 los mensajes que había recibido. Pensé: algo pasó, porque a mí no me escribe ni el tato. Y era eso, que creo que Marca o Sport habían publicado el interés del Barça en mi fichaje. Que fue real. Fueron semanas de incertidumbres, de nervios... Yo deseaba que ocurriera, pero estar ahí en el ojo del huracán y tantos días fue una experiencia única, que no olvido.

Finalmente se decantaron por Braithwaite.

Que era curiosamente el único nombre que no había trascendido. Se habló mucho de Loren, de William Jose, de mí, el de Lucas Pérez... pero el de Braithwaite, no. Cuando se decidieron por él, fue un poco una sorpresa.

Y entre haber fichado entonces por el Barcelona o firmar ahora por el Tenerife, ¿cuál de las dos posibilidades era más potente?

Pues te digo la verdad, el regreso a casa. ¿Por qué? Porque salgo a la calle y la gente me sigue agradeciendo, o me dice que está feliz de que haya decidido volver teniendo otras opciones sobre la mesa. Me dicen: «me alegro por tu vuelta», «me has hecho feliz»... Eso no se paga con dinero. Lo que yo les respondo es: «gracias por apoyarme, gracias por estar con nosotros....». El agradecimiento mío es eterno y es muy grande lo que estoy sintiendo.

¿Ha venido para cerrar su carrera en Tenerife?

No lo sé. Es obvio que ya no me quedan 10 años de fútbol, ni ocho. Eso lo sé y lo asumo. Pero ojalá que sí, tengo varios años aquí y mi único objetivo es disfrutar de cada día y de cada entrenamiento. Al final tengo el privilegio de ir a trabajar feliz. Tengo ejemplos muy cercanos en mi familia donde van a trabajar y no es un disfrute, sino algo que hay que hacer para pagar las facturas del fin de mes. Yo voy a trabajar contento, satisfecho, además en el club de mi vida. Ya con eso me siento un privilegiado.