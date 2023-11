José Juan Gutiérrez: "Este Tenerife se está haciendo querer"

Cualquier excusa es buena para charlar un rato con un histórico del CDTenerife como José Juan Gutiérrez Déniz. Futbolista blanquiazul en dos etapas –con 212 partidos jugados, 73 goles y el ascenso a Primera de 1961 como principal éxito–, asesor deportivo y dirigente en la etapa liderada por Javier Pérez, delegado con Víctor Pérez de Ascanio y en los comienzos de Miguel Concepción... La inminente visita del equipo de Asier Garitano al Eldense, rescata de la hemeroteca una tarde en la que el delantero tinerfeño fue protagonista. La única victoria del representativo en Elda se produjo en la temporada 63/64 gracias a un gol suyo (0-1).

El sábado toca un Eldense-Tenerife, como hace 60 años.

Pues sí. Tuve la suerte de marcar el único gol de después de una jugada de Paquillo. Nos encontramos con el problema de la lesión de Javier, nuestro portero. Entró Grisaleña e hizo un gran partido.

Se jugó un 29 de diciembre.

Es que en aquella época no se respetaban tanto etsas fechas. Te solía caer un partido de Liga cerca de Navidad, fin de año, Reyes...

¿Cómo era aquel Tenerife?

Dos temporadas antes, habíamos estado en Primera División. Pero esa experiencia duró solo un año. Al volver a Segunda, mantuvimos siempre la ilusión por ascender a la máxima categoría, pero no era fácil por la competencia, por las dificultades económicas...

¿Por ejemplo?

Podría hablar de los viajes. Me hace gracia que algunos clubes visitantes se quejen por venir a Canarias. Por poner un caso, si nos tocaba jugar en Cádiz, recorríamos unos 600 kilómetros por carretera desde Madrid, y lo hacíamos en unas guaguas en las que ni se podían reclinar los asientos. Y al terminar el partido, volvíamos a Madrid:otras diez o doce horas.

¿Cuánto cobraba un futbolista de Segunda División?

Mi primer contrato con el Tenerife fue de 175.000 pesetas. Con eso me podía comprar un piso en el centro de Santa Cruz. Luego escapábamos un poquito llevando a la Península cartoncitos de tabaco, transistores... A lo mejor ganabas 500 pesetas y eso era dinero.

¿Uno empezaba a jugar al fútbol pensando en hacerse rico?

Yo jugaba porque me gustaba. Con 10 o 12 años, vivía en María Jiménez. Me despertaba y me metía en el campo de fútbol, y allí estaba hasta que se ponía el sol. Jugaba con pelotas que hacíamos con calcetines y medias, porque no teníamos ni balones ni botas.

¿Cómo llegó al Tenerife?

Del Real Unión. Debuté en la liga del ascenso a Primera (60/61). No había cumplido los 18 años y allí estaba, con Heriberto Herrera como entrenador. Me puso de titular, me gané el puesto y jugué toda la temporada. Y ascendimos.

¿Qué recuerdo guarda?

Muchos, pero uno de los más especiales tiene que ver con mi abuela. Era la mayor aficionada de Antonio El Loco y tuvo la oportunidad de ver que su nieto sustituía a su ídolo. Me regaló un coche cuando fiché por el Tenerife, un Renault, con la promesa de que no se lo dijera a los demás nietos.

¿Cómo era el ambiente en el Heliodoro en aquellas tardes?

Eran acontecimientos sociales, pero con otra perspectiva. Tengo la imagen de las gradas llenas con espectadores vestidos de manera elegante, con chaqueta y corbata.

En Primera no jugó tanto.

Fue porque tuve que hacer el servicio militar junto a Ñito, Moreno y Santos. Al principio, gracias a un presidente que tuvo el Real Unión, nos dieron facilidades para entrenar y no dejar de jugar, pero vino un general y ordenó que todos los deportistas teníamos que estar en los cuarteles, así que tuve que hacer 18 meses de servicio militar y jugué pocos partidos (9).

Pero pudo volver a Primera de la mano de la UDLas Palmas en la temporada 1966/1967.

La UD Las Palmas se interesó por mí y por Martín Marrero. El presidente José López Gómez nos traspasó juntos. Pero no fue tan sencillo. Tuve que ir a negociar personalmente con la Unión Deportiva, porque en aquella época no existían los representantes. Tenías que buscarte la vía. Por un lado, en Las Palmas me decían que no me iban a poder pagar más que a Tonono o a Guedes. Por otra, en el Tenerife me debían tres años de contrato, unas 350.000 pesetas, y no me podían pagar. En esos casos no tenías ayuda, no existía la AFE. En el Tenerife solo me daban algo a cuenta para contentarme un poco, pero no me pagaban. La condición que para cerrar la operación fue que el Tenerife reconociera aquella deuda. Fue entonces cuando el presidente de la Unión Deportiva, Juan Trujillo Febles, dijo que si el Tenerife no me pagaba, iba a descontar la cantidad del traspaso. Al día siguiente fui a la fábrica de cigarros La Lucha y José López Gómez, que era el dueño, me hizo un talón por ese importe.

Le fue bien de amarillo.

Estuve cinco años como titular –127 partidos y 32 goles–, me convertí en máximo anotador del equipo, fuimos subcampeones de Liga en 1969... En la temporada 71/72 volví al Tenerife. Después de dos años no me renovaron el contrato y tuve la ocasión de seguir mi carrera en el Sabadell y en el Portuense –El Puerto de Santa María, Cádiz–, pero decidí retirarme.

¿Qué hizo entonces?

Me dediqué a mi empresa. Tenía una compañía de transportes con mi padre. Luego entré como relaciones públicas de Yanes Máquinas y Sistemas. Empecé como comercial y terminé siendo director regional. En total, 30 años. A continuación dejé la empresa para montar una agencia de viajes. Hacíamos desplazamientos en grupo para los partidos del Tenerife.

No dejó el fútbol del todo.

No. Aparte de ser jugador del Tenerife, también formé parte del club como asesor deportivo y dirigente con Javier Pérez, y como delegado de equipo con VíctorPérez Ascanio y Miguel Concepción. Estuve ligado al Tenerife durante la parte más importante de mi vida.

Y ahora, como un birra más.

Sí. Procuro no perderme ningún partido e incluso intento asistir a algunos fuera de casa.

¿Qué análisis hace del Tenerife actual?

En la parte institucional, creo que el consejo de administración está haciendo las cosas de manera diferente. Hacía tiempo que no veía a la gente tan ilusionada. No hay sino que fijarse en las cifras de afluencia de público a los partidos en el Heliodoro. Por la afición que hay, Tenerife merece tener un equipo en Primera. Los años anteriores fueron un desastre. Pero con la entrada de Paulino Rivero al club, las cosas han cambiado a mejor, y no solo para los aficionados, sino para los accionistas, los clubes regionales, las peñas... Este Tenerife se está haciendo querer.

¿Y en la deportiva?

Nos ha llegado esta mala racha de siete jornadas sin ganar y pienso que la causa principal está en las lesiones. La afición está ahora un poco preocupada, pero si el sábado somos capaces de ganar en Elda, las cosas se verán de otra manera. Además, se empezarán a recuperar los jugadores que están de baja; y si se hace algún fichaje en enero, creo que todavía se puede aspirar a disputar el playoff. El ascenso directo sí lo veo más lejos, porque ya hay tres o cuatro equipos que se han distanciado. Y si no se sube, habrá que dar otro paso más para continuar insistiendo.

¿Cómo se sale de una crisis como la que acusa el Tenerife?

Cuando llegan estos momentos, tienes la sensación de que todo te sale mal. Al final, todo se reduce a que entre o no la pelotita. Si entra, todo te va de maravilla.

De delantero a delantero, ¿qué le está pareciendo Ángel?

Me ha sorprendido que no haya tenido más continuidad. El Tenerife tiene que atacar y jugar, y apoyarse en los extremos para que pongan centros al área en condiciones. Con esos argumentos, Ángel podría darnos muchos triunfos. He hablado con él para darle ánimos. Le digo que no pierda la confianza. Sé que va a aprovechar su momento. Le tengo un aprecio especial. Lo tuve como jugador en mi etapa de delegado del equipo. Es muy buena persona y lleva años demostrando su nivel como jugador. En el fútbol nadie te regala nada;puedes tener suerte y marcar dos goles un día, y él lleva mucho tiempo viendo portería.

¿Es partidario de que coincida con Enric Gallego en el once?

Enric es un delantero que, por sus características, pelea arriba, va bien de cabeza y deja muchos balones sueltos en el área. Yeso podría beneficiar a Ángel. En mi época, me harté de marcar goles porque teníamos a Erasto, un centro delantero que peleaba con los defensas. Y yo estaba ahí pendiente, con la cañita, para empujarla. Marqué muchos goles por su labor.

¿Le ha llamado la atención alguno de los debutantes?

Me ha sorprendido Loïc Williams. Si le siguen dando oportunidades, el Tenerife tendrá un central para muchos años. Me recuerda a Molina por sus características. Molina se fue de Las Palmas porque allí estaba Tonono y sabía que iba a tener pocas oportunidades. Si no hubiera sido por las lesiones que sufrió, habría sido de los mejores centrales de España, porque tenía unas condiciones físicas increíbles y era un portento físico. Luego, Jesús tiene desparpajo, Alassan es muy hábil como extremo, está Teto... Pero estos chicos necesitan continuidad.