Un gol de Ángel Rodríguez en el minuto 92 evitó que el CD Tenerife enlazara la quinta derrota seguida. El gol dejó una sensación de alivio momentáneo, porque el Cartagena estuvo muy cerca de extender la sequía de los blanquiazules, pero es un desenlace sabe a poco (1-1). De los últimos 21 puntos, el representativo solo sumó tres. Una producción bajísima para un equipo que no se ha desprendido del reto de competir por ascender a Primera. Claro, con el ritmo que lleva, no será suficiente.

De una dinámica negativa no siempre se sale ganando con autoridad. Normalmente cuesta romper el bloqueo. Es lo que le está pasando a un Tenerife que había encontrado en la visita del colista al Heliodoro, la oportunidad ideal para volver a ganar, recuperar confianza y no quedar descolgado del pelotón de cabeza a falta de cuatro jornadas para el final de la primera vuelta. Pero se quedó a medias. Y el panorama pudo ser incluso peor, porque Soriano impidió el 0-2 en un contragolpe del Cartagena en la jugada previa al tanto de Ángel.

El Tenerife -limitado por las bajas de Mellot, José León, Medrano, Waldo Rubio, Jesús Belza, Dauda, Elady y Enric Gallego- empezó despierto, intenso, con la lección aprendida de que no podía consentir ni un tropiezo más. Salió a morder y a tratar de llevar el balón al área de un Cartagena que optó por un 4-4-2 y no por una defensa de cinco. La puesta en escena inicial dio paso a un juego directo por parte de los dos, los locales, seguramente por las prisas, y los visitantes, por simplificar procedimientos. En cualquier caso, más ruido que nueces. Aún así, Bodiger probó fortuna desde la frontal del área (5') tras un cambio de juego de Belza, hacia Alassan, y un despeje de la defensa tras un centro de Nacho. Y el Cartagena respondió con su recurso preferido, el carril izquierdo, donde Jairo puso en problemas a Belza y a Buñuel. No fue casualidad que los de Julián Calero trataran de explotar esa vía.

Cerca del cuarto de hora, cuando realmente no estaba sucediendo nada relevante, el Tenerife generó, al fin, una conexión de ruptura, una pared entre Roberto López y Ángel que resolvió el delantero con un gol que fue anulado por su control previo con la mano (13'). Al menos había sido un aviso. Ese momento emergente dio paso a una etapa creciente de los blanquiazules. Poco después, Ángel buscó la escuadra tras una conducción que había propiciado Bodiger con una recuperación en el centro (18'). El lagunero no vio a Alassan, que entraba solo unos metros a su izquierda. Con la maquinaria un poco más engrasada y un Cartagena más dubitativo, el Tenerife apretó con la intención de marcar, y volvió a acercarse a ese objetivo con una doble ocasión, un remate de Roberto despejado por Marc Martínez y una media vuelta de Ángel dentro del área, sin consecuencias para un rival que se las arreglaba para defender con cierto orden, ya sin mirar la portería contraria (19'). El Tenerife había progresado con el balón y empezaba a encontrar más alternativas, aunque quizás le faltaba insistir por el carril de Nacho y Alassan. Bajo esa tendencia, Ángel volvió a intentarlo, de nuevo descartando el último pase a Alassan. El lagunero recibió de Belza y, sin pensarlo dos veces, disparó sin la puntería suficiente. La pelota salió cerca del larguero.

El Cartagena salió sin daños de este tramo de superioridad blanquiazul, y se animó a dar un paso al frente pasada la media hora. Primero con una acción individual de Juan Carlos Real. Su remate se marchó alto (33'). Y más tarde, con el 0-1 (40'). El Efesé ya había avisado por su banda izquierda ofensiva y perseveró para golpear ante la deficiente respuesta defensiva de los locales. Jansson se coló en el área con el balón controlado y lo puso en el palo más alejado, con un chut raso. Soriano no llegó con su estirada. Puede que Belza no se agrupara a tiempo, que Buñuel no fuera contundente, que Amo no se decidiera a cerrar... Lo cierto es que, el Cartagena sorprendió con su gol al borde del descanso. Y la cosa pudo ser todavía peor, porque en el minuto 43, Juan Carlos tuvo un mano a mano con Soriano. El coruñés cayó en la carrera, antes de rematar, cargado por José Amo. Cid Camacho no vio falta y Real ni siquiera protestó.

Tras el descanso, el Tenerife se mostró algo perdido en su intento de iniciar la remontada. Se movió con desorden y precipitación, jugaba a lo que más le interesaba a su rival, con un fútbol horizontal y nada profundo. Fue entonces cuando Asier Garitano introdujo los primeros cambios, tres de golpe: Sergio González, Aitor Sanz y Teto por Williams, Bodiger y Jesús Belza. Las novedades encajaron enseguida y sirvieron para que el equipo se sintiera más seguro, sobre todo por la experiencia de Aitor y el dinamismo de Teto. Pero faltaba dar un paso más. Marc Martínez estaba viviendo relativamente tranquilo hasta que Buñuel ensayó un tiro raso en el minuto 59. Hasta ahí, casi un cuarto de hora del segundo tiempo desperdiciado, mucha ventaja para un Cartagena que apenas estaba sufriendo y que había optado por renunciar al balón. Su prioridad estaba en proteger la valiosa renta para tratar de lograr el segundo triunfo de la temporada, un resultado que se le escapó en el alargue. Hasta ahí, el Efesé se las había arreglado para rebajar el ímpetu de un Tenerife volcado, pero poco práctico. Solo Ángel, con un remate cruzado dentro del área, (63') y Roberto, con un disparo que tocó en un defensa y salió a córner (70'), pudieron finalizar jugadas ofensivas. De camino al 90', ya con Álvaro Romero y con el debutante Salifo en el césped, los blanquiazules insistieron con un chut tapado del citado Romero y con otro de Corredera desde el borde del área que atrapó Marc Martínez.

El tiempo añadido (7 minutos) dio para casi todo. El Cartagena desperdició la ocasión de sentenciar con un contragolpe que no supo definir Lautaro ante el salvador Soriano (91'), mientras que el Tenerife obtuvo una mínima recompensa con el tanto de Ángel, que metió la pierna en el área pequeña para meter en la portería un balón suelto procedente de un saque de esquina.

Aún quedaba margen para la remontada. El Heliodoro puso de su parte y aumentó los decibelios, y los jugadores se emplearon a fondo, pero no llegó ni una oportunidad limpia para volver a vencer siete jornadas después.