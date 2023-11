Todo puede pasar, pero encadenar siete jornadas sin ganar o, en el peor de los supuestos, llegar a cinco derrotas seguidas cuando el rival de turno es el colista de la competición, resulta difícil de asimilar en el caso de un CD Tenerife que fue líder no hace mucho, en la décima fecha del calendario, justo antes de entrar, de repente, en un tramo en el que solo sumó dos puntos de 18. Esa escasa producción ha conducido al equipo de Garitano a la mitad de la clasificación, pero no ha descolgado a los blanquiazules del grupo de aspirantes a conquistar una plaza en la zona de promoción. La ventaja de contar con 23 puntos es la manera de ver el vaso medio lleno. De hecho, esa plataforma le brinda la posibilidad de completar la primera vuelta –faltan cinco partidos– con números de playoff. Pero para ello necesita volver a ganar cuanto antes. Ya.

De todos modos, si se es cuestión de medir necesidades, no hay ninguna como la del Cartagena. El suyo sí es un problema. Los números lo dicen todo. Es último y tiene seis puntos menos que el siguiente de la tabla, ganó su único partido el 2 de septiembre en Villarreal y viene de sumar en su casa por primera vez, gracias a un empate con el Albacete. Por si todo esto no fuera suficiente, es el tercero con más goles encajados (26) y el segundo que menos ha marcado (13, uno menos que el Tenerife). Esta trayectoria se llevó por delante a Víctor Sánchez del Amo. Su sustituto, Julián Calero –ex del Burgos–, no ha vencido aún, pero, al menos, fue capaz de que su equipo puntuara en cinco de sus nueve partidos dirigidos.

Calero comparte con Garitano un inconveniente añadido, el de las bajas. Julián, que viajó a la Isla con 17 jugadores de campo y tres porteros, pierde a su principal anotador, Alfredo Ortuño (4), por una sanción, pero también al veterano defensa central Kiko Olivas. La lista de ausentes en la plantilla visitante se cierra con Arnau Solá, Iván Ayllón y Jony Rodríguez.

En este apartado, el entrenador del Tenerife sale perdiendo. Están descartados los lesionados Mellot, José León, Medrano, Mo Dauda, Luismi Cruz y Waldo –también se puede añadir a Javi Alonso–, el sancionado Elady, por su expulsión en Lezama, y Gallego, por los dos motivos –forzó la quinta amarilla en el partido contra el Amorebieta después de notar un dolor en el muslo izquierdo–. Pero esto no es todo. Garitano reveló el viernes que tenía las dudas de Ángel y Roberto López. El tinerfeño inició la semana con unas molestias y el zaragozano faltó en la jornada anterior por una microrrotura muscular. En principio, el delantero llegará con más garantías que el mediapunta. Por lo que dijo el jueves, se ve con opciones de jugar. De ser así, liderará un bloque ofensivo en el que podría coincidir con canteranos como Jesús, Teto o Alassan, y al que ya asoma el extremo Álvaro Romero tras su debut en la derrota en Lezama. En realidad, Garitano no tiene muchas alternativas en un plantel al que subió esta semana al ariete Salifo, un jugador guineano fichado el pasado verano para reforzar al Tenerife B. No será la única ayuda procedente del filial. El lateral César Álvarez también parece tener sitio reservado en la convocatoria.