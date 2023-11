Tal vez sea este domingo, la próxima semana en dos semanas o tres meses, pero Álex Corredera tiene claro que quiere dar un paso más y aportar también en la faceta anotadora. El de Sant Joan de les Abadesses persigue el gol que le falta, asignatura pendiente en un curso donde se le ha visto probar fortuna, todavía sin éxito. Ver puerta y hacer traca sería la siguiente muesca en el revólver del 10 blanquiazul, indiscutible este curso –como también los anteriores– y con una cuota de minutos que roza los 1.400 disputados hasta la fecha. El gerundense vuelve a ser el hombre de campo más utilizado por el entrenador –como antes con Ramis– y también el que más titularidades aúna a estas alturas. Pero le falta el gol, que no le obsesiona pero sí se le seduce.

«Por supuesto me encantaría y es un objetivo personal. A todos los futbolistas, da igual la posición donde juguemos, nos gusta marcar y celebrar. Al fin y al cabo, el fútbol son goles. Además Ángel ya me vacila en los entrenos y me dice: a ver si marcas tú», revela Álex en conversación con EL DÍA. Hace solo unas semanas fijó este mismo propósito en un directo con el periodista Gerard Romero;y va repitiéndolo sin convertirlo en obsesión, sí en objetivo.

«Va a llegar, seguro, y es algo que creo que puedo aportar. Este año por la manera en que jugamos y la libertad que me da el míster hay más opciones. Es algo que Asier me permite, el pisar más area que el año anterior. Así que no tengo dudas», subraya Corredera, seguro de sí mismo y ambicioso en su discurso, donde maneja la hipótesis y también el deseo de estar peleando con los mejores aunque ahora hayan caído «en un bache», según lo llama. Además, es consciente de que un tanto suyo abriría el abanico –aún corto– de futbolistas que han desenfundado sus armas. «Es verdad que estamos metiendo pocos y aquí estamos todos en el mismo barco. Hay que aportar desde todas las líneas y todas las demarcaciones, pero sí me gustaría regalar a la afición muy pronto una celebración. No cuento en la que he pensado porque si no, la gafo», describe, si bien en alguna oportunidad ya ha dicho que su dedicatoria iría para sus amigos de toda la vida.

«No es algo que me obsesione, pero que sí me gustaría», resume Álex, quien tendrá hoy una nueva oportunidad de llevar a la realidad la secuencia que tantas veces ha visualizado y deseado en voz baja. En todo caso, no sería una sensación nueva. «Con el Tenerife ya he marcado un par de goles, y además buenos goles», presume. Fueron ambos a domicilio, el primero en el Fernando Torres y el segundo en El Alcoraz.

«Recuerdo que hice el primero de la temporada en la que jugamos el playoff. Ytambién otro en Huesca», afirma. Cierto es que fueron de muy bella factura y muy valiosos, por cuanto ha dicho Ramis que aquel tanto de Fuenlabrada –in extremis y sinónimo de victoria– fue el primer estímulo para que el grupo empezara a creer. Y de paso, contagiar a la afición, para la que Álex solo tiene palabras de gratitud y elogio.

«En mi caso me siento muy querido, desde el principio. También influye la fortuna de que llegué y esa primera temporada ya fue buena. Anivel colectivo, estuvimos a un paso de conseguirlo [el ascenso] y eso dejó un sabor muy bueno. En cambio, el curso siguiente fue muy duro, dando un nivel por debajo de lo que podía dar y con una recuperación hiperlarga. Acabé jugando, pero con dolor. Antes, había jugado infiltrado muchos partidos. Pero la gente me apoyó y me siento muy identificado con ellos. Mi sueño es estar muchos años aquí y ver al club en Primera cuanto antes, ojalá esta misma temporada. Y me encantaría que fuera también aportando goles, ¿por qué no?». Dicho queda.