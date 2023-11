Asier Garitano mantiene la calma en medio de las turbulencias. Y recomienda seguir su ejemplo para no caer en una posible autodestrucción. Es el primero en buscar soluciones para cambiar la dinámica de resultados sin olvidar que, al fin y al cabo, «el fútbol es un juego» que está sujeto a múltiples factores: las bajas, los golpes de mala suerte... Ahí cabe de todo.

Ya son seis las jornadas seguidas que lleva el CD Tenerife sin ganar. La serie comenzó con los empates ante el Mirandés y el Levante, y continuó con las derrotas frente al Elche, Valladolid, Villarreal B y Amorebieta. En cuestión de mes y medio, el equipo pasó de ser líder a caer a la mitad de la tabla. A pesar de todo esto, las dudas no se han colado en el vestuario blanquiazul. «El equipo se queda fastidiado después de una derrota, pero al día siguiente piensa con ilusión en el partido que está por venir», aseguró Garitano, convencido de que «así hay que afrontar» las crisis deportivas. «El fútbol no deja de ser un juego y ahora nos está tocando vivir un momento difícil por los resultados y otras cosas –se supone que las bajas por lesión–, y ante estas situaciones, cabeza arriba, sonrisa y a pelearlo», comentó en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Cartagena.

Para Asier, no se trata de un partido definitivo, porque «las finales empiezan y acaban». De hecho, el Tenerife tendrá todavía 26 jornadas por delante para luchar por cumplir el objetivo de acceder a la promoción de ascenso. «Hasta junio tendremos oportunidades», advirtió el técnico, otorgándole al inminente duelo la trascendencia que merece. «Sí será muy importante, como lo son todos», apuntó.

En las diez primeras fechas del calendario, el Tenerife siempre ganó después de una derrota –pasó tres veces–. Pero esa capacidad de reacción se ha ido difuminando, tal como demuestra la racha de cuatro derrotas seguidas. Garitano sostiene que es «fundamental» cortar una mala dinámica como sea, aunque se haga con un empate y no con un triunfo. «Ganar es la leche, pero tampoco hay que obsesionarse, porque si lo haces, te puedes olvidar de detalles del juego que son importantes, como realizar una buena defensa para tener tranquilidad y elegir mejor en ataque», argumentó el técnico sobre la manera de manejarse en estas etapas en las que a los equipos no les suele salir nada bien.

Otra de las claves esenciales reside en el dominio de las áreas. El Tenerife encajó siete goles en las cuatro jornadas más cercanas y solo marcó dos en las seis últimas. En el plano defensivo, Garitano afirmó que su equipo debe ser «mejor» en determinadas «situaciones». Para explicarse, puso los ejemplos de la fragilidad mostrada en los encuentros con el Elche, Villarreal B o Amorebieta. Asier recordó que dejar la puerta a cero permite, entre otras cosas, «tener más tranquilidad y pausa»a la hora de finalizar las acciones ofensivas. «Estamos creando ocasiones, pero ahora estamos en una dinámica en la que puede que nos esté faltando elegir mejor o tener un poco más de pausa al dar el último paso», analizó. «El equipo ha llegado a puerta y ha tirado mucho, aunque sin acierto», señaló. «Son rachas», resumió.

El Tenerife tendrá las bajas seguras de los sancionados Enric Gallego –también lesionado– y Elady Zorrilla, y de los lesionados Mellot, José León, Fernando Medrano, Luismi Cruz, Waldo Rubio y Elady Zorrila –más Javi Alonso–. Además,Garitano confirmó que tiene las dudas de Roberto López y Ángel Rodríguez. Con la posible participación de estos dos últimos jugadores, prefirió ser cauto. «Después de todo lo que nos ha pasado, no me atrevo a decir nada. Todo indica que podrían estar, pero nos han ocurrido tantas cosas en las vísperas de los partidos, que es mejor no adelantarse», comentó con la esperanza de que no surjan contratiempos en el entrenamiento previo al encuentro dominical.

Con este panorama, tendrá que tirar del filial para completar la convocatoria e incluso la alineación titular. Lo hará a pesar de saber que es «una faena» debilitar al Tenerife B, que también jugará el domingo. «Me fastidia mucho», admitió el técnico de Bergara.

El delantero Salifo Caropitche tendrá una plaza reservada en la convocatoria. Será su primera vez. También apunta a la lista el tinerfeño Ethyan González. No serán los únicos. Sea quien sea, ninguno deberá asumir la carga de un equipo obligado a dar un giro a su rumbo en la competición. «No les podemos responsabilizar de una mala dinámica», avisó Asier. «Lo que tienen que hacer es ser egoístas y tener frescura», aconsejó el técnico refiriéndose a los más jóvenes.