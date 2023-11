Salvo contratiempo de última hora, la larga lista de bajas en el CD Tenerife para el partido de este domingo contra el Cartagena (Heliodoro, 17:30) no aumentará con la presencia entre los descartados de Ángel Rodríguez. La suya no fue una duda cualquiera. Terminó el encuentro del sábado pasado ante el Amorebieta con molestias musculares, en el gemelo. En un principio, quedó en el aire su participación en la siguiente cita liguera, una presencia más necesaria, si cabe, por la ausencia segura del otro especialista de la plantilla, Enric Gallego. Finalmente, la incógnita se despejó este jueves, a favor de los intereses del Tenerife, con la confirmación del propio delantero lagunero de que sí estará disponible.

A falta de los entrenamientos del viernes y el sábado, la relación de jugadores con los que no podrá contar Asier Garitano está formada por José León, Jérémy Mellot, Fernando Medrano, Luismi Cruz, Mo Dauda, Waldo Rubio, Enric Gallego –por lesión y acumulación de tarjetas amarillas– y Elady –por su expulsión en Lezama–. Son ocho bajas –una más si se añade la de Javi Alonso, de larga duración–, muchas de ellas de blanquiazules que venían siendo titulares con regularidad. Tiene también esa etiqueta Roberto López, cuya inclusión en la convocatoria no está garantizada. El zaragozano se perdió la visita al Amorebieta por una microrrotura del recto anterior del cuádriceps del muslo izquierdo. Pero es el único de los lesionados que podría recuperarse a tiempo y, al menos, echar una mano en el partido con el Cartagena.

En el peor de los casos, si Roberto tampoco tiene minutos, Garitano perderá a casi todos sus goleadores en la Liga 23/24, es decir, a Enric Gallego (4), López (4), Luismi (1), Waldo (1) y Mellot (1). Solo le quedaría Ángel, que lleva tres tantos y que, en circunstancias normales, liderará un bloque ofensivo inédito. De hecho, cada vez que jugó de inicio en Liga coincidió con, como mínimo, uno de los descartados: en Ipurua con Luismi, en Anduva con Waldo y Enric, en el Martínez Valero con Waldo, en Lezama con Enric... De momento, no ha sido titular en el Heliodoro. Ni en Liga ni en Copa.

Ángel reflexionó ayer sobre la acumulación de problemas físicos en la plantilla. Opinó que sí influyen, pero introdujo el matiz de que no deben servir de excusa. «Es algo que influye, porque son muchas lesiones, no son una ni dos», apuntó sobre un inconveniente que viene soportando el Tenerife incluso desde antes de la apertura del campeonato. «El míster tiene que buscar soluciones cada fin de semana y hace bien al no poner excusas y pensar que el equipo está apto para competir cada fin de semana con los jugadores que tiene», continuó Rodríguez. «El mensaje que tenemos que dar es que, salgamos los que salgamos, vamos a competir, a ser un equipo rocoso y a intentar sacar los tres puntos», concluyó.