En la hoja de ruta del CD Tenerife hay un enigma próximo a resolverse, el de Pablo Hernández. El talentoso medio de Santa María del Mar suscribió en verano su primer contrato profesional, favorecido por las excelentes referencias que había sobre su trayectoria y también, indiscutiblemente, por el aluvión de bajas que azotaron al cuadro chicharrero en la sala de máquinas y que se acentuó con la lesión de Aitor Sanz en la jornada inaugural. Ahora, la situación ha cambiado.

Desde el club aseguran que una posible desvinculación a préstamo del pivote isleño en ningún caso tiene que ver con una cuestión «cuantativa», pues hay fichas de sobra para incrustar a los fichajes (al menos tres)que proyectan para el mercado invernal. La de su salida a un Primera RFEF sería más una operación de inversión en la propia carrera de Hernández, para que crezca del mismo modo que lo están haciendo canteranos como Yeremy o David Rodríguez en Algeciras; y Dani Selma en el San Fernando.

«Ahora mismo tenemos otras prioridades», apunta Mauro Pérez en conversación con EL DÍA. «Sí es una formula encaja [la cesión] pero hay problemas más inmediatos», responde sin el ánimo de clarificar aún esta cuestión que corresponde más al último mes del año. «Es algo que analizaremos pronto. En función del rendimiento que nos dé hasta mediados de diciembre tomaremos una decisión o tomaremos otra», define.

«Pero tengo una cosa clarísima:para hacer una cesión un poco forzada y donde no se confíe al 100%en el jugador, por lo que sea, si no tenemos la garantía de que va a tener minutos fuera prefiriríamos quedárnoslo», anota el director deportivo. En verano, su salida al Linense estaba pactada –también las cifras y la negativa del Tenerife a fijar opción de compra– pero hubo un repentino cambio de planes y Hernández se quedó (con el dorsal 20 a la espalda)para cumplir su blanquiazul sueño de la infancia. «Tenemos que ser muy cuidadosos en la posible búsqueda de un destino para que no tenga allí una competencia elevada que dificulte su crecimiento», dice Mauro. «Si no van a tener los minutos que queremos, preferimos que los jugadores sigan creciendo desde el trabajo diario, la competencia y todo lo que supone entrenar al lado de futbolistas contrastados como los que tenemos en plantilla», completa.

Sea como fuere, sus palabras invitan a pensar en una salida, que efectivamente se contempla en el plan pergeñado por la comisión deportiva. Las buenas decisiones adoptadas con otros canteranos de su perfil o edad invitan a apostar por un préstamo, que en cualquier caso se haría de común acuerdo con la agencia de representación del futbolista(Emmart Soccer, la misma del delantero tinerfeño Ángel).

Obviamente a ojos del futbolista la opción que más le seduce es la de quedarse y ser partícipe de la segunda mitad del curso desde dentro del plantel. «Obvio que quiero quedarme. Puede ser un buen año y lógicamente me gustaría seguir, pero vamos a ver qué pasa de aquí a enero», verbalizaba el mediocampista en una entrevista con este periódico. De momento lleva solo una titularidad –la del partido de Copa del Rey contar el Compostela– y tiene la perspectiva de poder ser útil en la siguiente eliminatoria del torneo del KO, también en Galicia, pero contra el Deportivo. En liga, lo tiene más difícil.