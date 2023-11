De marzo a noviembre, una espera interminable. Ocho meses después de disputar en Primera RFEF su último partido con el Algeciras, aquel del que salió lesionado de gravedad, Álvaro Romero Morillo (Sevilla, 1996) reapareció el sábado y se convirtió en la única noticia feliz en las filas del representativo. «Ya estoy a disposición del equipo para ayudar en lo que haga falta. Con ilusión y con humildad creo que se puede conseguir aquello que uno se proponga; y en esa línea voy a trabajar para dar lo mejor de mí», anunció ayer en los medios oficiales del Tenerife.

La felicidad por volver del futbolista andaluz contrasta con la seriedad de los demás en el momento del regreso a casa. «Hemos entrado en una dinámica que no es la mejor. El equipo empezó bien el sábado, incluso con alguna opción clara para marcar, pero estamos en una dinámica mala. Hay que hacer autocrítica, no se acaba el mundo y todos los clubes van a tener rachas así», reseñó.

Para Romero, la situación no es catastrófica, como tampoco lo es el fútbol que está desplegando el Tenerife en estos resultados en los que los resultados no acompañan. «Las estadísticas demuestran que estamos llegando, solo nos falta un poco de acierto o de suerte. El sábado tuvimos el larguero, unas cuantas buenas paradas del portero... No hay mejor manera que cortar la racha con un buen triunfo y tres puntos», cerró, convencido de que el duelo dominical contra el Cartagena puede ser un momento propicio para que el Tenerife se reencuentre con el triunfo que aún se le resiste.

Romero se convirtió en el futbolista número 25 del plantel en sumar minutos en la Liga Hypermotion en este curso 23/24.