Para la crisis y las dudas, palabra de capitán. El mensaje público de Aitor Sanz se hace más necesario que nunca en los momentos de preocupación como los que vive el representativo, sumido en una crisis de resultados que ha alejado al CD Tenerife de las plazas de privilegio. «Es un problema emocional, no futbolístico; lo tengo clarísimo», diagnostica el profesional madrileño, que trata de hacer ver a los más jóvenes que estos vaivenes y situaciones de desasosiego son naturales en el marco de una temporada larga.

«Cuando uno entra en una dinámica de este equipo es difícil salir. Muchas veces te falta un poco de suerte que sí te acompaña en otras ocasiones; o un golpe de inspiración para que te empuje un poco a salir de una situación así. El sábado tuvimos ocasiones de gol pero no estuvimos afortunados. Ellos en cambio sí aprovecharon su tramo bueno del partido y en tres tiros, dos goles», precisó Aitor, quien recuerda que el representativo gozó de opciones muy buenas para ponerse por delante, «por ejemplo una clarísima de Enric».

«Anímicamente eso te machaca, la gente se bloquea y eso hace que las sensaciones del equipo sean cada vez peores», resume Sanz sin poner paños calientes. «Somos muy de extremos en el fútbol y en nuestra isla, más. Hemos pasado de ver algo a lo que la gente no estaba acostumbrada, con un Tenerife a un nivel espectacular y una dinámica extraordinaria, en la que éramos capaz de someter a los rivales y todo nos salía... a pasar directamente al otro lado», contextualizó el capitán, que en Lezama recuperó la titularidad perdida por lesión en la jornada uno.

«La situación no es dramática. Nos han pasado muchas cosas a nivel de lesiones, pero no es ninguna excusa. Tenemos que elevar los niveles competitivos individuales y ser una piña», recetó el centrocampista. Ya con la vista puesta en el duelo del fin de semana contra el Cartagena (Heliodoro, 17:30 horas), abogó por «salir como once guerreros para que el equipo que quiera ganar al Tenerife tenga que sudar sangre».

«La manera de salir es esa. Cuando consigamos un buen resultado empezaremos a fluir y estoy seguro de que volveremos a ver a ese Tenerife que tanto gustaba a la gente», fue otro de sus mensajes. También insinuó Sanz que sería injusto para los presuntos suplentes poner el foco en la baja de algunos hombres que han sido importantes en el tramo inicial.

«Aquí lo que cuenta es el Tenerife. No somos un equipo de barrio. Los que están en este club todos tenemos nivel para competir y ser determinantes en la categoría; y ahí tenemos que incidir. Anivel individual todos tenemos que dar más y ser mejores; y el domingo tenemos que dejarnos la vida para que el Cartagena no saque ni un punto del Heliodoro», subrayó.

La descripción del veterano futbolista y líder del vestuario (más de diez años en la caseta) es absolutamente elocuente: «Se nota la ansiedad de la gente. Muchas veces nos situamos en zonas donde no es habitual que estemos, yo el primero. Cuando no empiezan a salir las cosas, nos ponemos nerviosos y hacemos cosas impropias de cada uno. Yes ahí donde se transmiten malas sensaciones, o la impresión de equipo desdibujado, o no reconocible. Son situaciones que hay que pasar. El equipo está muy jodido, desde luego, pero toca mirar al frente y al siguiente partido», aseguró.

Defensa del cuadro médico

El capitán aprovechó la ocasión para hablar con nitidez de la plaga de lesiones y sus posibles causas. «Son situaciones que le pasan a todos los equipos y cuando las cosas van mal, más aún. Esas cosas suelen darse y no sé si van ligadas a lo emocional, pero estaría bien para que se hiciera una investigación», ironizó. «Uno tiene que adaptarse y no poner el foco en el tema médico. Son excusas y es acusar injustamente a alguna gente de hacer mal su trabajo. Aquí de lo que se trata es de buscar soluciones y están en el resto de la plantilla. También estamos en un momento de la temporada donde hay bastante carga de partidos y suele haber muchas lesiones. No es que me lo invente yo, es un dato que todo el mundo lo conoce», adujo.

Para acabar, se preguntó en voz alta qué pueden hacer los futbolistas por minimizar daños en la enfermería. «¿Que nos han hecho más daño de lo normal y hay muchos lesionados?Pues puede ser y la gente que trabaja en ese área tendrá que analizar los datos si hay excesiva carga de minutos o de entrenamientos. Se trata de buscar soluciones y no de acusar a nadie. Vamos a centrarnos en hacer trabajo preventivo, cuidar a la gente lesionada... Creo que el club a nivel de instalaciones y de profesionales está preparado de sobra», completó. Su palabra va a misa.